https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597089570.html

МИД рассказал о работе с Азербайджаном и Арменией по обмену пленными

МИД рассказал о работе с Азербайджаном и Арменией по обмену пленными

Москва работает с Баку и Ереваном над вопросом обмена военнопленными в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:01

2021-02-11T18:01

2021-02-11T18:19

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

армения

россия

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва работает с Баку и Ереваном над вопросом обмена военнопленными в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван - пятеро.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/plennye-1596745155.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, россия, мария захарова, в мире