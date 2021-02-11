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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597089570.html
МИД рассказал о работе с Азербайджаном и Арменией по обмену пленными
МИД рассказал о работе с Азербайджаном и Арменией по обмену пленными
Москва работает с Баку и Ереваном над вопросом обмена военнопленными в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:01
2021-02-11T18:19
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
армения
россия
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва работает с Баку и Ереваном над вопросом обмена военнопленными в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван - пятеро.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/plennye-1596745155.html
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азербайджан, армения, россия, мария захарова, в мире

МИД рассказал о работе с Азербайджаном и Арменией по обмену пленными

18:01 11.02.2021 (обновлено: 18:19 11.02.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкРодственники военнопленных во время встречи российского самолета, доставившего из Баку более 40 армянских военнопленных в аэропорту Эребуни в Еревaне
Родственники военнопленных во время встречи российского самолета, доставившего из Баку более 40 армянских военнопленных в аэропорту Эребуни в Еревaне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва работает с Баку и Ереваном над вопросом обмена военнопленными в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается вопроса возвращения армянских военнопленных, то мы работаем и с азербайджанскими коллегами, и с армянскими коллегами. Исходим из того, что оптимальное решение данного вопроса лежит в обмене всех на всех", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван - пятеро.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияРоссияМария ЗахароваВ мире
 
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