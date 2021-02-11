МИД рассказал о работе с Азербайджаном и Арменией по обмену пленными
18:01 11.02.2021 (обновлено: 18:19 11.02.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкРодственники военнопленных во время встречи российского самолета, доставившего из Баку более 40 армянских военнопленных в аэропорту Эребуни в Еревaне
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва работает с Баку и Ереваном над вопросом обмена военнопленными в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается вопроса возвращения армянских военнопленных, то мы работаем и с азербайджанскими коллегами, и с армянскими коллегами. Исходим из того, что оптимальное решение данного вопроса лежит в обмене всех на всех", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван - пятеро.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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