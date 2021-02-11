Немецкие бизнесмены назвали новые санкции против России бессмысленными
11:17 11.02.2021 (обновлено: 15:12 11.02.2021)
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкИсполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне. 25 октября 2018
БЕРЛИН, 11 фев — РИА Новости. Немецкий бизнес считает бессмысленным ужесточение экономических санкций против России, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
"В ходе конфликта вокруг Украины ЕС ввел экономические санкции против России, и, к сожалению, похоже, что возможности для снятия этих санкций в краткосрочной перспективе нет. Но мы считаем, что новые экономические санкции — это неправильный путь. Мы должны постараться, как бы это ни было сложно, найти общую позицию с Россией. Пять принципов ЕС в отношениях с Россией были согласованы в 2016 году, таким образом, есть хорошие ориентиры для дальнейшей работы. Как немецкая экономика, мы считаем ужесточение экономических санкций бессмысленным", — сказал он.
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По мнению Хармса, политическая напряженность может привести к дальнейшему удалению России от Европы и Германии, а это сильно ударит по экономическим отношениям. Поэтому он призывает предотвратить дальнейшую эскалацию.
В ЕС на фоне очередного охлаждения отношений планируют очередное расширение санкций против России. Решение об этом могут принять на встрече глав МИД государств Евросоюза, запланированной на 22 февраля.
Страны ЕС критикуют решение суда по Алексею Навальному, а также задержания участников несанкционированных акций в его поддержку.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, когда суд вынес решение по Навальному.
Восточный комитет немецкой экономики — бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.