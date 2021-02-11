https://ria.ru/20210211/kharms-1596864102.html

Михаэль Хармс: считаем бессмысленным ужесточение санкций против России

Михаэль Хармс: считаем бессмысленным ужесточение санкций против России

В ЕС на фоне очередного охлаждения отношений планируют расширение санкций против России. Решение об этом может быть принято уже в ходе предстоящей 22 февраля... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:00

2021-02-11T12:00

2021-02-11T12:09

россия

северный поток — 2

михаэль хармс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

германия

интервью

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В ЕС на фоне очередного охлаждения отношений планируют расширение санкций против России. Решение об этом может быть принято уже в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД государств Евросоюза. Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики, объединяющего немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, рассказал, как германский бизнес оценивает перспективы введения новых ограничительных мер в отношении РФ, насколько глубок очередной политический кризис между Брюсселем и Москвой, что ждет проект "Северный поток 2", когда в Германии начнется производство вакцины "Спутник V", и почему канцлер ФРГ Ангела Меркель уходит от роли посредника в очередном споре между Россией и Западом.– Господин Хармс, Восточный комитет опубликовал в декабре традиционный опрос, в нем немецкие компании оценили свое текущее положение в России хуже, чем в 2019 году. Ожидания на 2021 год также были пессимистичными. Как вы можете интерпретировать эту оценку и в чем вы видите путь к нормализации ситуации?– Я могу интерпретировать это так: конечно, оценка немножко хуже, но на 90% в этом виновата пандемия коронавируса. Мы наблюдаем глубокий экономический кризис во всем мире, в прошлом году в Германии был длительный локдаун, и даже сегодня, когда показатели заболеваемости коронавирусом снижаются, политики и эксперты призывают к терпению. В России цена на нефть стремительно упала в связи с пандемией коронавируса. Это привело к резкой девальвации рубля. Однако некоторым инвесторам в России приходится покупать запчасти за евро. Те, у кого производство локализовано, вдвойне страдают от валютного коллапса: закупка становится дороже, и все меньше оборота остается в евро.Но две вещи внушают мне оптимизм. Во-первых, благодаря относительно разумной экономической политике и другим факторам Россия довольно хорошо проходит через кризис. Во-вторых, есть области, в которых немецкие компании в России смогли извлечь выгоду, несмотря на кризис, например, в автомобильной промышленности. В 2020 году продажи приблизились к докризисному уровню. Таким образом, наряду с Китаем, Россия стала страной с наименьшим спадом автомобильного рынка в мире.– Президент ФРГ Штайнмайер сказал, что после устойчивого ухудшения отношений в последние годы взаимодействие в сфере энергетики стало чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Это верно?– Мы, конечно, очень обеспокоены состоянием европейско-российских и германо-российских политических отношений, которые в настоящее время находятся в глубоком кризисе. Oтношения в сфере энергетики являются очень важным мостом, но также, несмотря на все трудности и кризис с коронавирусом, между нашими странами существует очень интенсивное экономическое, научное, социальное и культурное сотрудничество. Но политическая напряженность может привести к дальнейшему удалению России от Европы и Германии. Такое негативное развитие событий также может сильно ударить по экономическим отношениям, поэтому очень важно предотвратить дальнейшую эскалацию.– Газета Handelsblatt опубликовала предложения американской стороны по "Северному потоку 2". Как вы относитесь к идее снабдить трубопровод механизмом отключения, который позволил бы при определенных условиях перекрыть поставки газа из России?– Мы придерживаемся позиции, что было бы разумно рассматривать проект не изолированно, а в контексте глобального трансатлантического партнерства в области энергетики и окружающей среды. Следует обсуждать эту тему с США и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита климата, реформа энергетики и транспорта и в конечном итоге энергетическая безопасность Украины. Тогда можно найти прагматичное решение. Мы должны подойти к этому конструктивно, потому что без России мы не сможем решить проблему изменения климата. Мы искренне приветствуем официальную позицию правительства ФРГ, оно абсолютно поддерживает "Северный поток 2". Мы исходим из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, действительно будет достроен.– Есть положительная динамика в вопросе одобрения Евросоюзом российской вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующая заявка была подана в январе. Заинтересованы ли немецкие компании в поддержке производства и поставки "Спутника V "?– Согласно исследованию журнала The Lancet, российская вакцина "Спутник V" имеет эффективность 91,6%. Канцлер ФРГ и министр здравоохранения продемонстрировали интерес к использованию российской вакцины в том числе в Германии, если она будет одобрена соответствующим ведомством ЕС – EMA. Могу сказать, что с немецкими компаниями уже ведутся очень интенсивные переговоры о производстве "Спутника V" и Восточный комитет конкретно задействован в этом. Мы находимся в тесном контакте с Российским фондом прямых инвестиций.– Речь идет о производстве "Спутника V" в Германии для третьих стран, пока вакцина еще технически не одобрена в ЕС?– Совершенно верно. РФПИ предоставил четкое и очень профессиональное техническое описание, которое компании должны соблюдать при производстве вакцины. Несколько немецких компаний уже проявили к этому интерес, эта вакцина оценивается очень положительно. Сегодня трудно предсказать, когда эти переговоры завершатся, но я думаю, что нам придется немного подождать.– Что вы ожидаете от сотрудничества с Россией в области "зеленого", климатически нейтрального водорода? Заинтересованы ли в этом сотрудничестве немецкие компании, и какие предпосылки для этого необходимо создать?– Мы считаем, что существуют идеальные предпосылки для водородного сотрудничества с Россией. Россия имеет многолетний опыт в качестве поставщика энергоносителей в Европу и соответствующую инфраструктуру – в частности, трубопроводную сеть, которая, согласно российским исследованиям, позволяет смешивать от 20% до 70% водорода с транспортируемым природным газом. Благодаря своим обширным запасам газа Россия поставляет сырье для производства водорода из природного газа – это так называемый голубой водород. Мы выступаем за то, чтобы "голубой" водород из России был допущен на рынки наряду с "зеленым" водородом, произведенным из альтернативных источников, по крайней мере, на время переходного периода. Россия могла бы участвовать в развитии водородных технологий в ЕС: в краткосрочной и среднесрочной перспективе в качестве поставщика в первую очередь "голубого" водорода из природного газа, в долгосрочной перспективе в качестве поставщика "зеленого" водорода с использованием возобновляемых источников энергии.– Сегодня из Берлина звучат новые требования о расширении санкций ЕС против России. Какие последствия может иметь эта эскалация? И насколько далеки сейчас в ЕС от отмены санкций, которые существуют с 2014 года?– В ходе конфликта вокруг Украины ЕС ввел экономические санкции против Российской Федерации, и, к сожалению, похоже, что возможности для снятия этих санкций в краткосрочной перспективе нет. Но мы считаем, что новые экономические санкции – это неправильный путь. Мы должны постараться, как бы это ни было сложно, найти общую позицию с Россией. Пять принципов ЕС в отношениях с Россией были согласованы в 2016 году, таким образом, есть хорошие ориентиры для дальнейшей работы. Как немецкая экономика, мы считаем ужесточение экономических санкций бессмысленным.– Почему канцлер не хочет вновь вести переговоры в качестве посредника с Москвой? Госпожа Меркель довольно успешно справлялась с этим раньше.– Во-первых, госпожа Меркель и господин Путин регулярно разговаривают по телефону. Ни один другой политик в Европе не разговаривает с президентом России так часто, как госпожа Меркель. Она, конечно, очень важный политический деятель в Европе и вносит свой вклад в это (переговоры с Россией – ред), но, и это второй аргумент, никакой двусторонней проблемы между Германией и Россией в связи с господином Навальным нет, даже если господин Навальный проходил лечение в Германии. Это европейско-российская проблема. И совершенно правильно, что мы оставляем решение проблемы Европе. ЕС нужно разговаривать единым голосом с Россией, и Германия не должна действовать в одиночку. Поэтому правильно, что переговоры по этому вопросу ведутся на европейском уровне.

https://ria.ru/20210206/germaniya-1596292743.html

https://ria.ru/20210202/gazoprovod-1595696436.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/sputnik-1596849737.html

https://ria.ru/20210208/sanktsii-1596519736.html

https://ria.ru/20210208/evrosoyuz-1596567366.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, михаэль хармс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, германия, интервью