Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/programmy-1596955360.html
Минцифры предложило оптимизировать порядок включения программ в реестр ПО
Минцифры предложило оптимизировать порядок включения программ в реестр ПО
Минцифры России подготовило проект постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения в реестр российского программного обеспечения (ПО); изменения... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:45
2021-02-11T11:45
россия
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минцифры России подготовило проект постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения в реестр российского программного обеспечения (ПО); изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям, говорится в сообщении ведомства."Проект документа вводит требования к локализации производителей программного обеспечения. Технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории Российской Федерации", - уточняется в сообщении.При этом продукт должен свободно продаваться на всей территории страны. Исключением является ПО, разработанное для внутреннего использования органами власти, государственными и коммерческими компаниями, отмечается в сообщении.Кроме того, проект закрепляет за правообладателем ответственность за реализацию прав на ПО, в том числе обязывает обеспечивать техническую поддержку и гарантийное обслуживание. Компания, подающая заявку, должна располагать техническими возможностями и необходимой квалификацией сотрудников.Помимо этого, изменения коснулись процедуры рассмотрения документов на включение продуктов в реестр. Проектом предусмотрено привлечение к обработке заявок специализированных экспертных организаций.
https://ria.ru/20210106/gadzhety-1592155798.html
https://ria.ru/20200227/1565271781.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, технологии, экономика

Минцифры предложило оптимизировать порядок включения программ в реестр ПО

11:45 11.02.2021
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минцифры России подготовило проект постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения в реестр российского программного обеспечения (ПО); изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям, говорится в сообщении ведомства.
"Проект документа вводит требования к локализации производителей программного обеспечения. Технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории Российской Федерации", - уточняется в сообщении.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 19:02
В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты
При этом продукт должен свободно продаваться на всей территории страны. Исключением является ПО, разработанное для внутреннего использования органами власти, государственными и коммерческими компаниями, отмечается в сообщении.
Кроме того, проект закрепляет за правообладателем ответственность за реализацию прав на ПО, в том числе обязывает обеспечивать техническую поддержку и гарантийное обслуживание. Компания, подающая заявку, должна располагать техническими возможностями и необходимой квалификацией сотрудников.
Помимо этого, изменения коснулись процедуры рассмотрения документов на включение продуктов в реестр. Проектом предусмотрено привлечение к обработке заявок специализированных экспертных организаций.
Старшеклассники за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля 2020, 12:11
Эксперт оценил законопроект о предустановке российского ПО
 
РоссияТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния