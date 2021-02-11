https://ria.ru/20210211/programmy-1596955360.html
Минцифры предложило оптимизировать порядок включения программ в реестр ПО
Минцифры предложило оптимизировать порядок включения программ в реестр ПО
Минцифры России подготовило проект постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения в реестр российского программного обеспечения (ПО); изменения... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:45
2021-02-11T11:45
2021-02-11T11:45
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технологии
экономика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минцифры России подготовило проект постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения в реестр российского программного обеспечения (ПО); изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям, говорится в сообщении ведомства."Проект документа вводит требования к локализации производителей программного обеспечения. Технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории Российской Федерации", - уточняется в сообщении.При этом продукт должен свободно продаваться на всей территории страны. Исключением является ПО, разработанное для внутреннего использования органами власти, государственными и коммерческими компаниями, отмечается в сообщении.Кроме того, проект закрепляет за правообладателем ответственность за реализацию прав на ПО, в том числе обязывает обеспечивать техническую поддержку и гарантийное обслуживание. Компания, подающая заявку, должна располагать техническими возможностями и необходимой квалификацией сотрудников.Помимо этого, изменения коснулись процедуры рассмотрения документов на включение продуктов в реестр. Проектом предусмотрено привлечение к обработке заявок специализированных экспертных организаций.
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россия, технологии, экономика
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минцифры России
подготовило проект постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения в реестр российского программного обеспечения (ПО); изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям, говорится в сообщении ведомства.
"Проект документа вводит требования к локализации производителей программного обеспечения. Технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории Российской Федерации", - уточняется в сообщении.
При этом продукт должен свободно продаваться на всей территории страны. Исключением является ПО, разработанное для внутреннего использования органами власти, государственными и коммерческими компаниями, отмечается в сообщении.
Кроме того, проект закрепляет за правообладателем ответственность за реализацию прав на ПО, в том числе обязывает обеспечивать техническую поддержку и гарантийное обслуживание. Компания, подающая заявку, должна располагать техническими возможностями и необходимой квалификацией сотрудников.
Помимо этого, изменения коснулись процедуры рассмотрения документов на включение продуктов в реестр. Проектом предусмотрено привлечение к обработке заявок специализированных экспертных организаций.