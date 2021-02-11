https://ria.ru/20210211/perets-1596918189.html

Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19

Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19

Употребление перца поможет организму быстрее восстановиться после коронавирусной инфекции. Каким образом, рассказал в интервью радио Sputnik фитотерапевт,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T04:11

2021-02-11T04:11

2021-02-11T04:11

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Употребление перца поможет организму быстрее восстановиться после коронавирусной инфекции. Каким образом, рассказал в интервью радио Sputnik фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.На упадок сил, слабость и усталость жалуются практически все, кто переболел COVID-19. Дело в том, что вирус наносит основной удар по слабым органам, и в них потом остается огромное количество поврежденных клеток, которые довольно трудно вывести из организма, пояснил Лущик. По его словам, ускорить этот процесс можно, добавляя в пищу перец, который способствует активизации кровообращения. Употреблять можно красный, черный или длинный перец. Сколько раз в день добавлять его в пищу, зависит от индивидуальных особенностей организма. Но злоупотреблять этим острым продуктом никому не стоит. А некоторым людям он и вовсе противопоказан, предупредил фитотерапевт."Допустим, если у человека предъязвенное состояние желудка, ему нельзя использовать перец. Или если у человека наметившийся серьезный геморрой, особенно с кровотечением, с красной кровью, то лучше его избегать, потому что раздражение резко будет усиливаться, может даже дойти до того, что придется обращаться за медицинской помощью", – сказал Лущик.Врач также дал несколько советов, как нейтрализовать чувство жжения, которое вызывает перец. Можно выпить молока, потому что белки быстро схватывают жгучие вещества. А еще можно пожевать листья мяты или положить в рот мятный леденец. Эти продукты создают эффект испарения и быстро убирают неприятные ощущения, объяснил собеседник радио.

https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593689015.html

https://ria.ru/20210110/buterbrod-1592439557.html

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михаил лущик, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, еда, продукты, общество