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В Петербурге из научного института украли черепа редких животных
В Петербурге из научного института украли черепа редких животных
Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту кражи черепов дымчатых леопардов и орангутанов из лаборатории научного института на Университетской... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:23
2021-02-11T10:23
2021-02-11T15:18
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту кражи черепов дымчатых леопардов и орангутанов из лаборатории научного института на Университетской набережной, стоимость похищенного составляет 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия