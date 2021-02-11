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В Петербурге из научного института украли черепа редких животных

В Петербурге из научного института украли черепа редких животных

Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту кражи черепов дымчатых леопардов и орангутанов из лаборатории научного института на Университетской... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:23

2021-02-11T10:23

2021-02-11T15:18

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту кражи черепов дымчатых леопардов и орангутанов из лаборатории научного института на Университетской набережной, стоимость похищенного составляет 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия