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В Совфеде оценили отказ переименовать проспект в Киеве в честь Бандеры
В Совфеде оценили отказ переименовать проспект в Киеве в честь Бандеры
Решение Окружного административного суда Киева отменить постановление Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь украинского... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:02
2021-02-11T17:02
ситуация на украине
сергей цеков
совет федерации рф
украина
в мире
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Решение Окружного административного суда Киева отменить постановление Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры свидетельствует о том, что на Украине не все поддерживают нацистскую идеологию, заявил РИА Новости в четверг член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.Власти Киева в 2016 году приняли решение о переименовании ряда улиц, названных в честь российских военачальников и ученых, присвоив им имена политических деятелей Украинской народной республики, которая существовала в 1917-1920 годах. Киевский горсовет заявил о намерении обжаловать решение суда.Он отметил, что так называемый закон о декоммунизации направлен на поддержку националистических настроений в республике. При этом в России нет такой практики, добавил он."Никто не стремится переименовать Киевский вокзал в Москве или Киевскую улицу в Симферополе", - подчеркнул законодатель.Он также отметил, что на Украине нацисты значительно влияют на настроение общества: хотя они и пользуются поддержкой всего лишь 1% населения, но отстаивают свои позиции достаточно агрессивно.Цеков выразил сожаление, что на подобные силы "опирается и действующая власть Украины".В решении Окружного административного суда Киева отмечается, что при принятии решения о переименовании улиц в Киеве не было учтено мнение ряда лиц и организаций. Кроме того, горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.
https://ria.ru/20200609/1572685664.html
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ситуация на украине, сергей цеков, совет федерации рф, украина, в мире

В Совфеде оценили отказ переименовать проспект в Киеве в честь Бандеры

17:02 11.02.2021
 
© Fotolia / кosmoosПанорама зимнего Киева
Панорама зимнего Киева - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Fotolia / кosmoos
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Решение Окружного административного суда Киева отменить постановление Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры свидетельствует о том, что на Украине не все поддерживают нацистскую идеологию, заявил РИА Новости в четверг член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Власти Киева в 2016 году приняли решение о переименовании ряда улиц, названных в честь российских военачальников и ученых, присвоив им имена политических деятелей Украинской народной республики, которая существовала в 1917-1920 годах. Киевский горсовет заявил о намерении обжаловать решение суда.
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"Это хорошая новость, которая показывает, что в украинских судах остались люди, которые соблюдают закон, обладают здравомыслием, не поражены нацистской идеологией", - сказал Цеков.
Он отметил, что так называемый закон о декоммунизации направлен на поддержку националистических настроений в республике. При этом в России нет такой практики, добавил он.
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"Никто не стремится переименовать Киевский вокзал в Москве или Киевскую улицу в Симферополе", - подчеркнул законодатель.
Он также отметил, что на Украине нацисты значительно влияют на настроение общества: хотя они и пользуются поддержкой всего лишь 1% населения, но отстаивают свои позиции достаточно агрессивно.
Цеков выразил сожаление, что на подобные силы "опирается и действующая власть Украины".
В решении Окружного административного суда Киева отмечается, что при принятии решения о переименовании улиц в Киеве не было учтено мнение ряда лиц и организаций. Кроме того, горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.
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