https://ria.ru/20210211/dekommunizatsiya-1597074530.html

В Совфеде оценили отказ переименовать проспект в Киеве в честь Бандеры

В Совфеде оценили отказ переименовать проспект в Киеве в честь Бандеры

Решение Окружного административного суда Киева отменить постановление Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь украинского... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:02

2021-02-11T17:02

2021-02-11T17:02

ситуация на украине

сергей цеков

совет федерации рф

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148399/75/1483997567_0:289:5535:3402_1920x0_80_0_0_fb3a674db72edca1ba367a92f029b0df.jpg

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Решение Окружного административного суда Киева отменить постановление Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры свидетельствует о том, что на Украине не все поддерживают нацистскую идеологию, заявил РИА Новости в четверг член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.Власти Киева в 2016 году приняли решение о переименовании ряда улиц, названных в честь российских военачальников и ученых, присвоив им имена политических деятелей Украинской народной республики, которая существовала в 1917-1920 годах. Киевский горсовет заявил о намерении обжаловать решение суда.Он отметил, что так называемый закон о декоммунизации направлен на поддержку националистических настроений в республике. При этом в России нет такой практики, добавил он."Никто не стремится переименовать Киевский вокзал в Москве или Киевскую улицу в Симферополе", - подчеркнул законодатель.Он также отметил, что на Украине нацисты значительно влияют на настроение общества: хотя они и пользуются поддержкой всего лишь 1% населения, но отстаивают свои позиции достаточно агрессивно.Цеков выразил сожаление, что на подобные силы "опирается и действующая власть Украины".В решении Окружного административного суда Киева отмечается, что при принятии решения о переименовании улиц в Киеве не было учтено мнение ряда лиц и организаций. Кроме того, горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.

https://ria.ru/20200609/1572685664.html

https://ria.ru/20200805/1575407219.html

https://ria.ru/20201127/natsionalisty-1586472788.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, сергей цеков, совет федерации рф, украина, в мире