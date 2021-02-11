https://ria.ru/20210211/kiev-1597014884.html

Суд в Киеве отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры

Суд в Киеве отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры, РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:52

2021-02-11T15:52

2021-02-11T15:52

петр порошенко

организация украинских националистов

степан бандера

киев

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.Киевский городской совет 7 июля 2016 года принял решение о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле сожалеют об этом переименовании. Этим же решением киевские власти переименовали улицу Кутузова в улицу Генерала Алмазова (генерал-хорунжий армии УНР), переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало (украинский писатель), улицу Суворова - в улицу Омеляновича-Павленко (командующий армии УНР), улицу Баумана - в улицу Януша Корчака (польский педагог). Позднее такое решение властей Киева было обжаловано в суде.Отмечается, что решение Киевского горсовета о переименовании ряда улиц было принято с нарушением процедур. Также суд установил, что при принятии решения о переименовании горсоветом не было учтено мнение ряда лиц, а также организаций. Кроме того, согласно судебному документу, горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.Решение окружного админсуда Киева еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Киевский городской совет летом 2016 года принял решение о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210205/lvov-1596117440.html

https://ria.ru/20210128/nebenzya-1594894122.html

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петр порошенко, организация украинских националистов, степан бандера, киев, украина, в мире