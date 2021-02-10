https://ria.ru/20210210/zarplata-1596824808.html
Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
Минобрнауки выяснило, что средняя зарплата пожаловавшейся Путину учёной за прошлый год составила 44 тысячи рублей в месяц - министр РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:21
2021-02-10T14:21
2021-02-10T14:21
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
владимир путин
общество
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Минобрнауки выяснило, что средняя зарплата пожаловавшейся Путину учёной за прошлый год составила 44 тысячи рублей в месяц - министрРИА Новости / Динамика дня
https://ria.ru/20210208/zarplaty-1596529047.html
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), владимир путин, общество