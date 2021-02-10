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В Совфеде предложили увеличить налоговый вычет за образование и медуслуги
В Совфеде предложили увеличить налоговый вычет за образование и медуслуги
Совфед предлагает правительству увеличить совокупный размер расходов на образование и медуслуги, по которому можно предоставлять социальный налоговый вычет, со... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:48
2021-02-10T20:48
2021-02-10T21:11
даниил егоров
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общество
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Совфед предлагает правительству увеличить совокупный размер расходов на образование и медуслуги, по которому можно предоставлять социальный налоговый вычет, со 120 до 200 тысяч рублей в год, говорится в проекте постановления палаты.Документ был одобрен сенаторами в целом по итогу "правительственного часа" с участием главы ФНС Даниила Егорова.Так, правительству "рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении предельного размера социального налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения своих детей (подопечных) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 100 тысяч рублей, а также об увеличении предельного совокупного размера социальных налоговых вычетов в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения и на оплату медицинских услуг и лекарственных препаратов для медицинского применения до 200 тысяч рублей", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Первый зампредседателя бюджетного комитета СФ Елена Перминова пояснила РИА Новости, что сейчас совокупный размер трат на социальные нужды, с которого можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. "Надеемся, что если не в текущем году, то, может быть, в 2022 году, эта норма будет принята", - сказала сенатор.Также законодатели просят правительство рассмотреть вопрос об увеличении с 18 до 24 лет предельного возраста детей (в том числе усыновленных) налогоплательщика - физического лица, в отношении которых "может быть применен социальный налоговый вычет в размере расходов на оплату медицинских услуг, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, сумм страховых взносов по договорам добровольного страхования".
https://ria.ru/20200904/vychet-1576717639.html
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даниил егоров, россия, совет федерации рф, правительство рф, общество
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Совфед
предлагает правительству увеличить совокупный размер расходов на образование и медуслуги, по которому можно предоставлять социальный налоговый вычет, со 120 до 200 тысяч рублей в год, говорится в проекте постановления палаты.
Документ был одобрен сенаторами в целом по итогу "правительственного часа" с участием главы ФНС Даниила Егорова
.
Так, правительству "рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении предельного размера социального налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения своих детей (подопечных) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 100 тысяч рублей, а также об увеличении предельного совокупного размера социальных налоговых вычетов в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения и на оплату медицинских услуг и лекарственных препаратов для медицинского применения до 200 тысяч рублей", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Первый зампредседателя бюджетного комитета СФ Елена Перминова пояснила РИА Новости, что сейчас совокупный размер трат на социальные нужды, с которого можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. "Надеемся, что если не в текущем году, то, может быть, в 2022 году, эта норма будет принята", - сказала сенатор.
Также законодатели просят правительство рассмотреть вопрос об увеличении с 18 до 24 лет предельного возраста детей (в том числе усыновленных) налогоплательщика - физического лица, в отношении которых "может быть применен социальный налоговый вычет в размере расходов на оплату медицинских услуг, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, сумм страховых взносов по договорам добровольного страхования".