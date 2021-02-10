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Трутнев осмотрел опытный экземпляр новейшего вертолета Ка-62 в Приморье
Трутнев осмотрел опытный экземпляр новейшего вертолета Ка-62 в Приморье
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев осмотрел опытный вертолет Ка-62, который построили в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:25
2021-02-10T09:25
ка-62
вертолеты россии
олег кожемяко
юрий трутнев
приморский край
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев осмотрел опытный вертолет Ка-62, который построили в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.Также там опубликовано видео, как Трутнев расписывается на двери вертолета.Ранее сообщалось, что три летных образца, изготовленных на заводе "Прогресс", успешно выполнили полеты в рамках программы предварительных испытаний. Один из них дебютировал в летной программе МАКС-2019. В январе 2020 года холдинг "Вертолёты России" сообщал о начале сертификационных испытаний Ка-62. В марте 2020 года власти сообщали, что на заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них купят для нужд региона, сдача запланирована на 2021 год.Губернатор Приморья отметил, что пока власти региона решили закупить два вертолета для обновления парка воздушных машин, которые обслуживают северные территории края."Думаю, что в рамках создания дальневосточной авиакомпании наши вертолеты будут востребованы в других регионах, тем самым обеспечив заказами наше предприятие", - отметил губернатор.Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе.Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.
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ка-62, вертолеты россии, олег кожемяко, юрий трутнев, приморский край, экономика

Трутнев осмотрел опытный экземпляр новейшего вертолета Ка-62 в Приморье

09:25 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев осмотрел опытный вертолет Ка-62, который построили в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
Также там опубликовано видео, как Трутнев расписывается на двери вертолета.
Ранее сообщалось, что три летных образца, изготовленных на заводе "Прогресс", успешно выполнили полеты в рамках программы предварительных испытаний. Один из них дебютировал в летной программе МАКС-2019. В январе 2020 года холдинг "Вертолёты России" сообщал о начале сертификационных испытаний Ка-62. В марте 2020 года власти сообщали, что на заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них купят для нужд региона, сдача запланирована на 2021 год.
Губернатор Приморья отметил, что пока власти региона решили закупить два вертолета для обновления парка воздушных машин, которые обслуживают северные территории края.
"Думаю, что в рамках создания дальневосточной авиакомпании наши вертолеты будут востребованы в других регионах, тем самым обеспечив заказами наше предприятие", - отметил губернатор.
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.
Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе.
Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.
 
Ка-62Вертолеты РоссииОлег КожемякоЮрий ТрутневПриморский крайЭкономика
 
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