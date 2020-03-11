В Приморье начали строить опытную партию вертолетов Ка-62

"На заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год", – сказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе.