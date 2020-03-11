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Новое оружие России
2020-03-11T06:44+0300
https://ria.ru/20200311/1568411576.html
В Приморье начали строить опытную партию вертолетов Ка-62
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РИА Новости

В Приморье начали строить опытную партию вертолетов Ка-62

06:44 11.03.2020
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© РИА НовостиЭкспериментальный гражданский вертолет Ка-62
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
© РИА Новости
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" в Приморье запустила в производство шесть новейших многофункциональных вертолётов Ка-62 опытной партии, два из них – для внутрикраевых перевозок, сообщает региональное правительство.
Ранее сообщалось, что три летных образца, изготовленных на заводе "Прогресс", успешно выполнили полеты в рамках программы предварительных испытаний. Один из них дебютировал в летной программе МАКС-2019. В январе холдинг "Вертолёты России" сообщал о начале сертификационных испытаний Ка-62.
"На заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год", – сказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Глава Приморья Олег Кожемяко, посетивший завод, отметил, что регион купит первые два вертолета, чтобы обеспечить пассажирские перевозки и авиалесоохрану.
Вертолет Ка-62 совершил первый полет
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В авиакомпании рассказали об испытаниях новейшего вертолета Ка-62
Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе.
Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.
Вертолет Ка-62 на авиасалоне в Фарнборо, Великобритания
7 сентября 2018, 11:06Сказано в эфире
Авиаэксперт о вертолете Ка-62: технологии шагнули через десятилетияСтали известны сроки испытания вертолета Ка-62. Почему такой вертолет сегодня очень нужен России, объяснил в эфире радио Sputnik авиационный эксперт Евгений Матвеев.
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Новое оружие РоссииКа-62Вертолеты РоссииОлег КожемякоПриморский крайБезопасность
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