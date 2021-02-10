https://ria.ru/20210210/spears-1596785747.html

Бритни Спирс прокомментировала скандальный фильм о ее жизни

Бритни Спирс прокомментировала скандальный фильм о ее жизни

Бритни Спирс опубликовала в Twitter пост, в котором, как посчитали поклонники и СМИ, комментирует документальный фильм Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:06

2021-02-10T13:06

2021-02-10T13:06

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Бритни Спирс опубликовала в Twitter пост, в котором, как посчитали поклонники и СМИ, комментирует документальный фильм Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс"), посвященный карьере певицы. Лента, спродюсированная изданием The New York Times, вышла на днях на платформе Hulu.В основу картины легли материалы газеты, собранные за последние 12 лет. В фильме рассказывают и о движении #FreeBritney, возникшем в 2007 году (после того, как у исполнительницы случился психологический срыв), и о последующем опекунстве над ней отца Джейми Спирса.В августе прошло года стало известно: певица не хочет, чтобы он оставался ее опекуном и контролировал дела, связанные с карьерой поп-звезды. Бритни обратилась в суд, чтобы лишить отца статуса опекуна, но проиграла его.Судья постановил, что за бизнесом суперзвезды, личными делами и состоянием в 55 миллионов долларов по-прежнему должен следить Джейми Спирс.

https://ria.ru/20210209/spears-1596553940.html

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новости культуры, шоу-бизнес, стиль жизни, кино и сериалы, знаменитости, звезды, бритни спирс