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https://ria.ru/20210210/spears-1596785747.html
Бритни Спирс прокомментировала скандальный фильм о ее жизни
Бритни Спирс прокомментировала скандальный фильм о ее жизни
Бритни Спирс опубликовала в Twitter пост, в котором, как посчитали поклонники и СМИ, комментирует документальный фильм Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:06
2021-02-10T13:06
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Бритни Спирс опубликовала в Twitter пост, в котором, как посчитали поклонники и СМИ, комментирует документальный фильм Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс"), посвященный карьере певицы. Лента, спродюсированная изданием The New York Times, вышла на днях на платформе Hulu.В основу картины легли материалы газеты, собранные за последние 12 лет. В фильме рассказывают и о движении #FreeBritney, возникшем в 2007 году (после того, как у исполнительницы случился психологический срыв), и о последующем опекунстве над ней отца Джейми Спирса.В августе прошло года стало известно: певица не хочет, чтобы он оставался ее опекуном и контролировал дела, связанные с карьерой поп-звезды. Бритни обратилась в суд, чтобы лишить отца статуса опекуна, но проиграла его.Судья постановил, что за бизнесом суперзвезды, личными делами и состоянием в 55 миллионов долларов по-прежнему должен следить Джейми Спирс.
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РИА Новости
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новости культуры, шоу-бизнес, стиль жизни, кино и сериалы, знаменитости, звезды, бритни спирс

Бритни Спирс прокомментировала скандальный фильм о ее жизни

13:06 10.02.2021
 
© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Бритни Спирс опубликовала в Twitter пост, в котором, как посчитали поклонники и СМИ, комментирует документальный фильм Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс"), посвященный карьере певицы. Лента, спродюсированная изданием The New York Times, вышла на днях на платформе Hulu.

"У каждого есть своя история и свой взгляд на истории других. У всех у нас своя яркая и красивая жизнь. Помните, что бы мы не думали, будто знаем о чьей-то жизни, это ничто по сравнению с реальным человеком, который остается за кадром", — написала Спирс.

В основу картины легли материалы газеты, собранные за последние 12 лет. В фильме рассказывают и о движении #FreeBritney, возникшем в 2007 году (после того, как у исполнительницы случился психологический срыв), и о последующем опекунстве над ней отца Джейми Спирса.
В августе прошло года стало известно: певица не хочет, чтобы он оставался ее опекуном и контролировал дела, связанные с карьерой поп-звезды. Бритни обратилась в суд, чтобы лишить отца статуса опекуна, но проиграла его.
Судья постановил, что за бизнесом суперзвезды, личными делами и состоянием в 55 миллионов долларов по-прежнему должен следить Джейми Спирс.
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