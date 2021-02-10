Бритни Спирс прокомментировала скандальный фильм о ее жизни
© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionБритни Спирс
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Бритни Спирс опубликовала в Twitter пост, в котором, как посчитали поклонники и СМИ, комментирует документальный фильм Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс"), посвященный карьере певицы. Лента, спродюсированная изданием The New York Times, вышла на днях на платформе Hulu.
"У каждого есть своя история и свой взгляд на истории других. У всех у нас своя яркая и красивая жизнь. Помните, что бы мы не думали, будто знаем о чьей-то жизни, это ничто по сравнению с реальным человеком, который остается за кадром", — написала Спирс.
В основу картины легли материалы газеты, собранные за последние 12 лет. В фильме рассказывают и о движении #FreeBritney, возникшем в 2007 году (после того, как у исполнительницы случился психологический срыв), и о последующем опекунстве над ней отца Джейми Спирса.
В августе прошло года стало известно: певица не хочет, чтобы он оставался ее опекуном и контролировал дела, связанные с карьерой поп-звезды. Бритни обратилась в суд, чтобы лишить отца статуса опекуна, но проиграла его.
Судья постановил, что за бизнесом суперзвезды, личными делами и состоянием в 55 миллионов долларов по-прежнему должен следить Джейми Спирс.