Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200820/1575982904.html
СМИ: Бритни Спирс выступила против опекунства отца над собой
СМИ узнали, что американская певица Бритни Спирс больше не хочет, чтобы ее отец Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T00:25
2020-08-20T05:52
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
бритни спирс
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Бритни Спирс задумала лишить отца опекунства над собой
https://cdn24.img.ria.ru/images/148193/47/1481934721_0:12:3264:1848_1400x0_80_0_0_a73018d3ba655c20ad0d5d8894fc8c7f.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>СМИ узнали, что американская певица Бритни Спирс больше не хочет, чтобы ее отец Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой, сообщает <a href="https://etcanada.com/news/681252/britney-spears-seeks-to-legally-remove-father-jamie-spears-as-sole-conservator/" target="_blank">ET Canada</a>. По информации издания, исполнительница добивается этого решения через суд. Она хочет, чтобы ее опекуном на постоянной основе была помощница Джоди Монтгомери, которая с прошлой осени временно выполняет эти обязанности, так как у Джейми Спирса выявили проблемы со здоровьем.Как уточняют в ET Canada, Бритни Спирс больше не хочет, чтобы отец "полностью контролировал ее бизнес и распоряжался имуществом". Поэтому она ищет "компетентного попечителя".Джейми Спирс стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. Пара разошлась в 2007 году после трех лет брака. После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016-м году). Обеспокоенные поклонники даже запустили в Сети движение под названием #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций фанатов со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.
https://ria.ru/20200808/1575495681.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148193/47/1481934721_123:0:3264:2356_1400x0_80_0_0_44dd9212fd7d286dd5c1712ba2a4aa81.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, бритни спирс

СМИ: Бритни Спирс выступила против опекунства отца над собой

00:25 20.08.2020 (обновлено: 05:52 20.08.2020)
6743
© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. СМИ узнали, что американская певица Бритни Спирс больше не хочет, чтобы ее отец Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой, сообщает ET Canada.
По информации издания, исполнительница добивается этого решения через суд. Она хочет, чтобы ее опекуном на постоянной основе была помощница Джоди Монтгомери, которая с прошлой осени временно выполняет эти обязанности, так как у Джейми Спирса выявили проблемы со здоровьем.
Как уточняют в ET Canada, Бритни Спирс больше не хочет, чтобы отец "полностью контролировал ее бизнес и распоряжался имуществом". Поэтому она ищет "компетентного попечителя".
Джейми Спирс стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. Пара разошлась в 2007 году после трех лет брака.
После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016-м году). Обеспокоенные поклонники даже запустили в Сети движение под названием #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций фанатов со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
8 августа, 22:47Культура
Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице
14304419
КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыБритни Спирс
Рекомендуем
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию
Звонок с неизвестного номера
Эксперт Роскачества назвал способ распознать телефонные номера мошенников
Исполнитель из Румынии Тави Пустиу с женой
Румынский певец заснял свою смерть в прямом эфире
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Познер сравнил дружбу в России и США
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему "Родину-мать" уродской
Женщина фотографируется на рапсовом поле в Красноярском крае
Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса
Ручной пулемет РПК-16
"Калашников" начал разработку нового ручного пулемета
Певица Лолита Милявская
Лолита матом отреагировала на сообщения о "случившемся инфаркте"
Мужчина со смартфоном
Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
Виталий Шулика
Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Женщина отдыхает на территории парка ВДНХ в Москве
Описана взаимосвязь денег и счастья
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим
Сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис
Демократическая партия США утвердила кандидата в вице-президенты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
12:16Аналитики рассказали про цены на перелеты по РФ в бархатный сезон-2020
12:11Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
12:08В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
12:02Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
12:02СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
11:57Глава МИД Польши подал в отставку
11:46Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
11:44Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
11:38В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
11:29Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
11:29Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
11:29Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
11:28Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
11:21Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
11:18Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
11:16Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
11:09Дело об аргентинском кокаине решили рассмотреть заново
11:04"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
11:04Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к государственным символам
Лента новостейМолния