https://ria.ru/20200820/1575982904.html
СМИ: Бритни Спирс выступила против опекунства отца над собой
СМИ узнали, что американская певица Бритни Спирс больше не хочет, чтобы ее отец Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T00:25
2020-08-20T00:25
2020-08-20T05:52
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Бритни Спирс задумала лишить отца опекунства над собой
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>СМИ узнали, что американская певица Бритни Спирс больше не хочет, чтобы ее отец Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой, сообщает <a href="https://etcanada.com/news/681252/britney-spears-seeks-to-legally-remove-father-jamie-spears-as-sole-conservator/" target="_blank">ET Canada</a>. По информации издания, исполнительница добивается этого решения через суд. Она хочет, чтобы ее опекуном на постоянной основе была помощница Джоди Монтгомери, которая с прошлой осени временно выполняет эти обязанности, так как у Джейми Спирса выявили проблемы со здоровьем.Как уточняют в ET Canada, Бритни Спирс больше не хочет, чтобы отец "полностью контролировал ее бизнес и распоряжался имуществом". Поэтому она ищет "компетентного попечителя".Джейми Спирс стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. Пара разошлась в 2007 году после трех лет брака. После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016-м году). Обеспокоенные поклонники даже запустили в Сети движение под названием #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций фанатов со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.
https://ria.ru/20200808/1575495681.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, бритни спирс
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
СМИ узнали, что американская певица Бритни Спирс больше не хочет, чтобы ее отец Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой, сообщает ET Canada
.
По информации издания, исполнительница добивается этого решения через суд. Она хочет, чтобы ее опекуном на постоянной основе была помощница Джоди Монтгомери, которая с прошлой осени временно выполняет эти обязанности, так как у Джейми Спирса выявили проблемы со здоровьем.
Как уточняют в ET Canada, Бритни Спирс больше не хочет, чтобы отец "полностью контролировал ее бизнес и распоряжался имуществом". Поэтому она ищет "компетентного попечителя".
Джейми Спирс стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. Пара разошлась в 2007 году после трех лет брака.
После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016-м году). Обеспокоенные поклонники даже запустили в Сети движение под названием #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций фанатов со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.