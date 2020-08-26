https://ria.ru/20200826/opeka-1576286853.html

Стало известно, почему Бритни Спирс хочет избавиться от опеки отца

Источник рассказал изданию The Sun, почему американская певица Бритни Спирс хочет избавиться от опеки своего отца Джейми Спирса. По его словам, мать двоих... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T03:44

2020-08-26T03:44

2020-08-26T03:45

новости культуры

знаменитости

звезды

бритни спирс

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148196/56/1481965684_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_81fec3cbce2db6270122e77e2c38caca.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Источник <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12482095/britney-spears-dad-conservatorship-more-children/" target="_blank">рассказал</a> изданию The Sun, почему американская певица Бритни Спирс хочет избавиться от опеки своего отца Джейми Спирса. По его словам, мать двоих сыновей хочет иметь больше детей, но не верит, что пока будет находиться под контролем, у нее это получится. По словам источника, близкие друзья 38-летней исполнительницы утверждают, она чувствует, что у нее еще есть время, чтобы "снова завести парочку младенцев" теперь, когда ее сыновья Шон Престон (14 лет) и Джейден Джеймс (13 лет) — подростки. Однако работа над новым альбомом или поездка в мировой тур могут помешать этому. Отец Бритни Спирс, наоборот же, хочет, чтобы дочь продолжала заниматься музыкой и карьерой. По информации The Sun, на прошлой неделе Бритни Спирс проиграла первый суд, связанный с отстранением отца от опекунства. Судья постановил, что за бизнесом суперзвезды, личными делами и состоянием в 55 миллионов долларов по-прежнему должен следить Джейми Спирс. Он уточнил, что сейчас адвокат певицы собирает медицинские справки и другие документы в ее защиту.В день заседания толпа фанатов исполнительницы собралась у здания суда, чтобы поддержать звезду. Демонстранты подняли плакаты с надписью #FreeBritney ("Свободу Бритни!"). Ранее <a href="https://ria.ru/20200820/1575982904.html" target="_blank">стало известно</a> о том, что Бритни Спирс хочет, чтобы ее опекуном на постоянной основе была ее помощница Джоди Монтгомери, которая с прошлой осени временно выполняет эти обязанности, так как у Джейми Спирса выявили проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20200726/1574877858.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, звезды, бритни спирс