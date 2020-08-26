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Стало известно, почему Бритни Спирс хочет избавиться от опеки отца
Источник рассказал изданию The Sun, почему американская певица Бритни Спирс хочет избавиться от опеки своего отца Джейми Спирса. По его словам, мать двоих... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T03:44
2020-08-26T03:45
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Источник <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12482095/britney-spears-dad-conservatorship-more-children/" target="_blank">рассказал</a> изданию The Sun, почему американская певица Бритни Спирс хочет избавиться от опеки своего отца Джейми Спирса. По его словам, мать двоих сыновей хочет иметь больше детей, но не верит, что пока будет находиться под контролем, у нее это получится. По словам источника, близкие друзья 38-летней исполнительницы утверждают, она чувствует, что у нее еще есть время, чтобы "снова завести парочку младенцев" теперь, когда ее сыновья Шон Престон (14 лет) и Джейден Джеймс (13 лет) — подростки. Однако работа над новым альбомом или поездка в мировой тур могут помешать этому. Отец Бритни Спирс, наоборот же, хочет, чтобы дочь продолжала заниматься музыкой и карьерой. По информации The Sun, на прошлой неделе Бритни Спирс проиграла первый суд, связанный с отстранением отца от опекунства. Судья постановил, что за бизнесом суперзвезды, личными делами и состоянием в 55 миллионов долларов по-прежнему должен следить Джейми Спирс. Он уточнил, что сейчас адвокат певицы собирает медицинские справки и другие документы в ее защиту.В день заседания толпа фанатов исполнительницы собралась у здания суда, чтобы поддержать звезду. Демонстранты подняли плакаты с надписью #FreeBritney ("Свободу Бритни!"). Ранее <a href="https://ria.ru/20200820/1575982904.html" target="_blank">стало известно</a> о том, что Бритни Спирс хочет, чтобы ее опекуном на постоянной основе была ее помощница Джоди Монтгомери, которая с прошлой осени временно выполняет эти обязанности, так как у Джейми Спирса выявили проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20200726/1574877858.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, бритни спирс

Стало известно, почему Бритни Спирс хочет избавиться от опеки отца

03:44 26.08.2020 (обновлено: 03:45 26.08.2020)
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Источник рассказал изданию The Sun, почему американская певица Бритни Спирс хочет избавиться от опеки своего отца Джейми Спирса. По его словам, мать двоих сыновей хочет иметь больше детей, но не верит, что пока будет находиться под контролем, у нее это получится.

"Она всегда надеялась на то, что у нее будет много детей. Поэтому сейчас стремиться самостоятельно создать новую семью, — пояснил инсайдер. — Эта цель для Бритни — одна из основных причин, по которой она хочет изменить условия опеки над ней. Она хочет стать более независимой и самостоятельно принимать решения, связанные с ее жизнью".

По словам источника, близкие друзья 38-летней исполнительницы утверждают, она чувствует, что у нее еще есть время, чтобы "снова завести парочку младенцев" теперь, когда ее сыновья Шон Престон (14 лет) и Джейден Джеймс (13 лет) — подростки. Однако работа над новым альбомом или поездка в мировой тур могут помешать этому. Отец Бритни Спирс, наоборот же, хочет, чтобы дочь продолжала заниматься музыкой и карьерой.
По информации The Sun, на прошлой неделе Бритни Спирс проиграла первый суд, связанный с отстранением отца от опекунства. Судья постановил, что за бизнесом суперзвезды, личными делами и состоянием в 55 миллионов долларов по-прежнему должен следить Джейми Спирс.

"Следующие шесть месяцев определят, что будет дальше и получится ли у Бритни доказать, что она находится в достаточно хорошей физической и моральной форме, чтобы самостоятельно принимать какие-то решения", — подчеркнул инсайдер.

Он уточнил, что сейчас адвокат певицы собирает медицинские справки и другие документы в ее защиту.
В день заседания толпа фанатов исполнительницы собралась у здания суда, чтобы поддержать звезду. Демонстранты подняли плакаты с надписью #FreeBritney ("Свободу Бритни!").
Ранее стало известно о том, что Бритни Спирс хочет, чтобы ее опекуном на постоянной основе была ее помощница Джоди Монтгомери, которая с прошлой осени временно выполняет эти обязанности, так как у Джейми Спирса выявили проблемы со здоровьем.
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КультураНовости культурыЗнаменитостизвездыБритни Спирс
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