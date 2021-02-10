https://ria.ru/20210210/ploschad-1596826939.html

В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому

В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому

Исходя из исторической справедливости было бы логично вернуть на Лубянскую площадь в Москве фонтан скульптора Ивана Витали, предположил председатель Мосгордумы... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:31

2021-02-10T14:31

2021-02-10T14:31

леся рябцева

городское хозяйство москвы

алексей шапошников

кпрф

московская городская дума

захар прилепин

москва

дзержинский

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исходя из исторической справедливости было бы логично вернуть на Лубянскую площадь в Москве фонтан скульптора Ивана Витали, предположил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, отметив, что, в любом случае, решать этот вопрос нужно с учетом мнения горожан.Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с данной просьбой адресовано правительству и мэрии Москвы.Председатель Мосгордумы отметил, что идея вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь не нова. "Данный вопрос Мосгордума прошлого созыва рассматривала на одном из своих заседаний", - уточнил он.По его словам, тогда предложение о возвращении "железного Феликса" в центр столицы исходила от КПРФ.

https://ria.ru/20210209/pamyatnik-1596657646.html

москва

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леся рябцева, городское хозяйство москвы, алексей шапошников, кпрф, московская городская дума, захар прилепин, москва, дзержинский