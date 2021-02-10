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В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
Исходя из исторической справедливости было бы логично вернуть на Лубянскую площадь в Москве фонтан скульптора Ивана Витали, предположил председатель Мосгордумы... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:31
2021-02-10T14:31
леся рябцева
городское хозяйство москвы
алексей шапошников
кпрф
московская городская дума
захар прилепин
москва
дзержинский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исходя из исторической справедливости было бы логично вернуть на Лубянскую площадь в Москве фонтан скульптора Ивана Витали, предположил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, отметив, что, в любом случае, решать этот вопрос нужно с учетом мнения горожан.Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с данной просьбой адресовано правительству и мэрии Москвы.Председатель Мосгордумы отметил, что идея вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь не нова. "Данный вопрос Мосгордума прошлого созыва рассматривала на одном из своих заседаний", - уточнил он.По его словам, тогда предложение о возвращении "железного Феликса" в центр столицы исходила от КПРФ.
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леся рябцева, городское хозяйство москвы, алексей шапошников, кпрф, московская городская дума, захар прилепин, москва, дзержинский

В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому

14:31 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исходя из исторической справедливости было бы логично вернуть на Лубянскую площадь в Москве фонтан скульптора Ивана Витали, предположил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, отметив, что, в любом случае, решать этот вопрос нужно с учетом мнения горожан.
Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с данной просьбой адресовано правительству и мэрии Москвы.
Бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 12:52
В Кремле не ответили на вопрос о возвращении памятника Дзержинскому
"Если говорить об исторической справедливости, то будет логичнее вернуть на Лубянку бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали, который до 1934 года стоял на площади. Сейчас он находится во внутреннем дворе Александрийского дворца Нескучного сада. При этом решать вопрос об установке того или иного объекта нужно исключительно с учетом мнения самих москвичей", - сказал Шапошников журналистам в среду.
Председатель Мосгордумы отметил, что идея вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь не нова. "Данный вопрос Мосгордума прошлого созыва рассматривала на одном из своих заседаний", - уточнил он.
По его словам, тогда предложение о возвращении "железного Феликса" в центр столицы исходила от КПРФ.
 
Леся РябцеваГородское хозяйство МосквыАлексей ШапошниковКПРФМосковская городская думаЗахар ПрилепинМоскваДзержинский
 
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