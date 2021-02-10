https://ria.ru/20210210/pavlov-1596731563.html

Марат Павлов: Манила интересуется российскими вертолетами и "Уралами"

Марат Павлов: Манила интересуется российскими вертолетами и "Уралами"

Россия и Филиппины отмечают в этом году 45-летие дипломатических отношений. Посол РФ в Маниле Марат Павлов в интервью корреспонденту РИА Новости Елене... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:00

2021-02-10T09:00

2021-02-10T09:00

россия

родриго дутерте

москва

манила

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Россия и Филиппины отмечают в этом году 45-летие дипломатических отношений. Посол РФ в Маниле Марат Павлов в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал, как стороны отметят юбилейную дату, какой военной техникой российского производства интересуются Филиппины, и каковы перспективы строительства в островном государстве плавучей АЭС. Кроме того, дипломат сообщил, как продвигаются российско-филиппинские переговоры по возможным поставкам вакцины "Спутник V".– Наше интервью выходит в отмечаемый сегодня День дипломатического работника. Не могли бы вы рассказать о планах дипмиссии на этот год? Как бы вы могли охарактеризовать нынешний этап взаимоотношений России и Филиппин?– День дипломата для всех нас – знаменательный день. Праздник этот, как вы знаете, молодой, в профессиональной среде его начали отмечать с 2003 года. Прежде всего мы имеем возможность в этот день почтить память основоположников российской дипломатии, которые заложили прочный фундамент нашей службы. Убежден, взгляд в прошлое устанавливает для молодого поколения дипломатов высокую планку их профессиональных устремлений и помогает чувствовать ответственность перед нашими предками, которые творили внешнеполитическую историю России.Что касается российско-филиппинских отношений, то в этом году 2 июня мы отмечаем 45-летие наших дипотношений. 45 лет могут показаться небольшим периодом нашей совместной истории, но на самом деле она уходит в века, поскольку уже более 200 лет Филиппины были объектом интереса Российской империи. Около 200 лет назад в Маниле было открыто наше консульство.По случаю нашего общего юбилея мы начинаем прорабатывать ряд мероприятий. Одно из них – проведение совместной научно-практической конференции, на которой могли бы собраться политики, историки, эксперты, деловые круги и посмотреть, что у нас происходило в прошлом, что мы имеем на сегодняшний день и попытаться заглянуть в будущее. Надеемся, такая конференция состоится в конце мая.Также хотим организовать историко-документальную экспозицию. Попросили структуры МИДа, которые занимаются архивными делами, подготовить нам подборку материалов о совместной истории России и Филиппин. Как вы знаете, Филиппины, так же как и Россия, – морская страна, поэтому можно было бы отметить 45-летний юбилей заходом наших кораблей на Филиппины. Возможно, получится.2020 год – год пандемии, и не все наши планы были реализованы. Но тем не менее внушительный потенциал для дальнейшего развития взаимодействия накоплен. Пытаемся реализовать его по широкому спектру направлений. Прежде всего позитивно оцениваем динамику нашего политического диалога, который подкрепляется в том числе близостью наших позиций с Филиппинами по широкому кругу вопросов международной повестки дня.У нас продвинутые отношения в торгово-экономической сфере, гуманитарной. Надеемся, все эти направления получат развитие в текущем году.– Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины "Спутник V". Вы недавно встречались с главой Минздрава республики и информировали о российской вакцине. Уже можно говорить о результатах переговоров? Достигнута ли договоренность о поставках? Если да, то в каком объеме?– Россия – одна из первых стран, которая предложила Филиппинам поставки своей вакцины "Спутник V". Филиппинская сторона начала изучать наш проект. Остаются определенные процедурные вопросы. В конце года состоялось детальное обсуждение этой темы между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и руководством Филиппин. У них существует национальный координатор по вакцинации населения, который ведет переговоры со всеми зарубежными государствами. С нашей стороны головным ведомством выступает РФПИ.РФПИ подал в Агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами заявку на регистрацию нашего препарата для его экстренного применения. Это специальная процедура, которая требует определенного изучения. Регулятор запросил необходимые документы, которые мы предоставляем. Надеюсь, что их рассмотрение будет положительным. Посольство, в свою очередь, оказывает политико-дипломатическое сопровождение этому проекту.Мои контакты со многими руководителями ведомств, которые ведут эту тему, в частности с Минздравом, говорят о том, что интерес к российской вакцине есть. Нас очень внимательно слушают, заверяют, что филиппинская сторона намерена диверсифицировать свой национальный портфель вакцин в том числе "Спутником V".Большой резонанс вызвала публикация о результатах завершающей стадии испытаний нашей вакцины в авторитетном медицинском журнале Lancet. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин, например, в своем Twitter разместил пост, что он будет лично рекомендовать правительству закупить большое количество нашей вакцины.Мы акцентируем внимание партнеров на неоспоримых преимуществах нашего препарата, таких как эффективность, стоимостные параметры, условия хранения. Надеемся на позитивный исход переговоров, которые в настоящее время продолжаются.– Заявил ли кто-либо с филиппинской стороны о своем желании вакцинироваться российской вакциной или, возможно, уже вакцинировались?– Президент Филиппин Родриго Дутерте публично изъявлял желание вакцинироваться "Спутником V". В неформальных контактах многие филиппинские политики также выражали готовность испытать на себе российский препарат.– Когда можно ожидать ответа от филиппинской стороны?– Процедура непростая. В очереди около 12 организаций, которые предлагают филиппинцам свою вакцину. Две из них уже одобрены – это Pfizer и AstraZeneca. Есть и китайские, и индийские вакцины. Нужно подождать. Работа идет в позитивном направлении.– А о каких возможных объемах поставок российской вакцины идет речь на случай положительного решения со стороны Манилы?– Что касается объемов, это уже вопрос к РФПИ. Я знаю, что партнерами озвучивалась цифра в 25 миллионов доз. Для того, чтобы добиться коллективного иммунитета, требуется вакцинировать до 70% жителей. Население Филиппин – более 100 миллионов человек, поэтому их объемы – как минимум 140 миллионов доз. Из них какая-то часть, надеюсь, будет российская.– Посольство РФ на Филиппинах с момента закрытия границ способствовало вывозу более 850 россиян с островов архипелага. В конце июля посольство заявило об окончании своей миссии по вывозу. Поступали ли с тех пор к вам новые обращения с просьбой о помощи при возвращении на родину? Остаются ли на сегодняшний день на Филиппинах россияне, которым нужна помощь в возвращении? Какую поддержку вы оказываете им?– Действительно, из-за пандемии в середине марта на Филиппинах был введен режим ЧС. По сути дела, иностранцам было рекомендовано покинуть территорию страны. Началась эвакуация наших соотечественников, которая прошла в несколько этапов. Продлилась до 25 июля. За это время тремя эвакуационными рейсами, семью стыковочными через Сеул, Лондон, Париж было вывезено более 850 россиян. Мы исходим из того, что все, кто нуждался в эвакуации, улетели этими рейсами.Уже с августа возобновилось авиасообщение с Россией через Турцию, Катар. Таким образом, налажено регулярное авиасообщение между нашими странами. По эвакуационным мотивам никто более к нам не обращался. Граждане РФ, как и другие иностранцы, могут беспрепятственно покинуть территорию Филиппин, используя имеющиеся авиационные возможности.В сложный период после начала пандемии было три случая обращения в посольство, когда наши граждане испытывали острую нужду, не имели средств. Мы использовали инструментарий, заложенный в постановлении правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года №370, оказали им соответствующую материальную помощь, и они смогли вернуться на родину. – В соответствии с утвержденным перечнем правительства РФ Филиппины включены в список 52 стран, граждане которых могут подавать заявления на электронные визы. На ваш взгляд, после снятия коронавирусных ограничений каким образом возможность приехать в Россию по электронной визе повлияет на турпоток из Филиппин? Сможет ли нововведение значительно увеличить его и насколько?– Филиппины действительно включены в список стран, у граждан которых есть возможность получить электронную визу. Она должна была уже начать действовать с января 2021 года, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации оформление единого документа было приостановлено до особого распоряжения правительства. Интерес филиппинцев к посещению России есть. Он подкреплен их стремлением больше узнать о нашей стране. В 2019 году было выдано около пяти тысяч виз. За первые полтора месяца 2020 года – 745 виз. Очевидна тенденция роста, в прошлом году мы прогнозировали до шести тысяч виз.Что касается электронных виз, то уверен, что вполне возможно выйти на уровень 10-12 тысяч электронных виз в год. Попытаемся продвинуться вперед в том, чтобы расширить нашу договорно-правовую базу во взаимодействии с Филиппинами по визовым вопросам.– Как развивается российско-филиппинское сотрудничество в военно-технической сфере? Заявила ли Манила о желании или намерении о закупке российских вооружений? Если да, то каких?– Да, действительно, российская сторона, как и филиппинская, выступают за расширение всего комплекса отношений, в том числе и в военно-технической сфере. В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил Филиппин.Для этого есть и соответствующая договорно-правовая база. В октябре 2017 года было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. Руководствуясь именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретет более конкретные очертания.– Вы не могли бы уточнить, к каким моделям российских вертолетов и какой автомобильной технике проявляет интерес филиппинская сторона?– Это переговорный вопрос. Что касается автомобильной техники, то речь идет об используемых сухопутными войсками и Береговой охраной "Уралах", а также Филиппинской национальной полицией грузовиков ГАЗ "Садко".– Еще осенью 2019 года стало известно, что Россия предлагает Филиппинам свой проект плавучей атомной электростанции. На каком этапе сегодня рассмотрение возможности строительства АЭС на Филиппинах?– В этом вопросе есть два аспекта, в том числе готовность филиппинской стороны с точки зрения внутреннего нормативного регулирования и наличия соответствующего органа, который бы осуществлял взаимодействие между двумя странами в сфере мирного атома.Прежде всего необходимо отметить, что с созданием – в соответствии с указом президента Филиппин – Межведомственного комитета по атомной энергетической программе здесь предметно начали изучать целесообразность разработки национальной позиции в отношении мирного атома.Комитету поставлена задача провести предварительную оценку целесообразности включения атомной энергии в топливно-энергетический баланс с учетом вопросов безопасности, экологии и экономической эффективности, а также подготовить рекомендации по использованию атомной энергии.Насколько мне известно, в прошлом году состоялись два заседания данного органа и соответствующие рекомендации были направлены в администрацию президента Республики Филиппины.Действительно, российская сторона не раз выражала готовность наладить профильное сотрудничество с Филиппинами. С этой целью партнерам направлен проект межправсоглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот проект сейчас находится на рассмотрении филиппинской стороны.Что касается конкретных проектов, то был и тот, о котором вы говорите. Предложение о сооружении АЭС малой мощности находится сейчас на рассмотрении партнеров. В октябре 2019 года в ходе визита Родриго Дутерте в Москву АО "Русатом Оверсиз" и министерство энергетики Филиппин подписали меморандум о намерениях по проведению предварительного технико-экономического обоснования сооружения подобного объекта на территории Филиппин.– Обсуждает ли Россия сегодня с Филиппинами возможность увеличения поставок российской пшеницы, удобрений или иной сельхозпродукции?– Мы заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать взаимную торговлю, в том числе в сфере сельского хозяйства, но при этом обеспечить взаимный синхронный доступ сельхозпродукции на рынки двух стран.Если мы открываем для Филиппин возможность поставок рыбной продукции, они, в свою очередь, дали нам возможность развернуться в области птицеводства и поставок куриного мяса, которое здесь очень востребовано.Конечно, российские экспортеры заинтересованы в расширении номенклатуры товаров за счет говядины, свинины, удобрений. И это сейчас происходит. В январе-ноябре прошлого года отечественные зерновые компании поставили более полумиллиона тонн пшеницы, что на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это довольно существенный прирост, и мы надеемся, что мы на этом не остановимся.– Нет ли сигналов с филиппинской стороны отправить своего первого космонавта на МКС? Не обращались ли к вам по этой теме?– Этот вопрос должен иметь под собой правовую базу, которая начинает постепенно формироваться. В январе 2019 года был подписан меморандум между госкорпорацией "Роскосмос" и министерством науки и технологий Филиппин о сотрудничестве в области исследований и использования космического пространства.Хотим выйти на более высокий уровень и подписать межправсоглашение, которое может дать импульс реализации ряда профильных проектов. Но необходимо, чтобы у филиппинской стороны была соответствующая организация, подобная нашему Роскосмосу. Процесс ее становления уже запущен. В августе 2019 года было создано Филиппинское космическое агентство, которое будет участвовать в разработке основ государственной политики в этой сфере и наделяется соответствующими полномочиями по международной тематике.Как только получим соответствующий запрос от этого агентства или от других структур, мы передадим его на рассмотрение нашим соответствующим структурам.– Готовятся ли в настоящее время какие-либо двусторонние визиты?– И мы, и филиппинская сторона заинтересованы в том, чтобы наше общение перешло в очный формат. Но пока что санитарно-эпидемиологические ограничения этого не позволяют, и контакты продолжаются посредством видео-конференц-связи.

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https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593961789.html

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595837688.html

https://ria.ru/20200716/1574451167.html

https://ria.ru/20210113/filippiny-1592893743.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200311/1568398140.html

https://ria.ru/20201214/postavki-1589137016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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