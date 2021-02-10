Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального
18:57 10.02.2021 (обновлено: 23:16 10.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль у здания клиники "Шарите" в Берлине
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал подробности первого телефонного разговора с лидером Франции, в ходе которого предлагал помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с Алексеем Навальным образцов, и заверил, что если найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено "в ту же секунду", сообщил РИА Новости один из участников встречи.
"Да секрета здесь, наверное, и нет. Можете рассказать", — позволил глава государства поделиться деталями беседы.
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По словам президента, как рассказал участник встречи, уже в первом телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном после "отравления" Навального Путин предложил французскому коллеге, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах.
Кроме того, как поделился собеседник агентства, российский лидер заверил Макрона, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то уголовное дело будет заведено.
Также Путиным, по словам участника встречи, был предложен другой вариант сотрудничества — принять западных специалистов в России и исследовать привезенные образцы здесь, однако Макрон отказался, заявив, что Россия "не хочет сотрудничать", что вызвало удивление российского лидера.
"Как не хотим сотрудничать... А что тогда значит сотрудничать?" — передал слова Путина участник встречи.
В результате, по словам президента России, российская сторона при готовности сотрудничать так и не получила ответы на свои запросы ни от Франции, ни от Германии, добавил собеседник. Президент в ходе общения напомнил о запросе России в ОЗХО, но Германия выступила против. "Давайте сотрудничать! Но что мы получаем в ответ? Ноль, зеро", — поделился с главредами президент.
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