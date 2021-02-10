https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596887345.html

Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального

Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал подробности первого телефонного разговора с лидером Франции, в ходе... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:57

2021-02-10T18:57

2021-02-10T23:16

госпитализация алексея навального

эммануэль макрон

алексей навальный

франция

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал подробности первого телефонного разговора с лидером Франции, в ходе которого предлагал помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с Алексеем Навальным образцов, и заверил, что если найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено "в ту же секунду", сообщил РИА Новости один из участников встречи."Да секрета здесь, наверное, и нет. Можете рассказать", — позволил глава государства поделиться деталями беседы.По словам президента, как рассказал участник встречи, уже в первом телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном после "отравления" Навального Путин предложил французскому коллеге, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах.Кроме того, как поделился собеседник агентства, российский лидер заверил Макрона, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то уголовное дело будет заведено.Также Путиным, по словам участника встречи, был предложен другой вариант сотрудничества — принять западных специалистов в России и исследовать привезенные образцы здесь, однако Макрон отказался, заявив, что Россия "не хочет сотрудничать", что вызвало удивление российского лидера.В результате, по словам президента России, российская сторона при готовности сотрудничать так и не получила ответы на свои запросы ни от Франции, ни от Германии, добавил собеседник. Президент в ходе общения напомнил о запросе России в ОЗХО, но Германия выступила против. "Давайте сотрудничать! Но что мы получаем в ответ? Ноль, зеро", — поделился с главредами президент.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

франция

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, эммануэль макрон, алексей навальный, франция, европа, в мире, россия, владимир путин