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Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального
Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального
Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал подробности первого телефонного разговора с лидером Франции, в ходе... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:57
2021-02-10T23:16
госпитализация алексея навального
эммануэль макрон
алексей навальный
франция
европа
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал подробности первого телефонного разговора с лидером Франции, в ходе которого предлагал помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с Алексеем Навальным образцов, и заверил, что если найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено "в ту же секунду", сообщил РИА Новости один из участников встречи."Да секрета здесь, наверное, и нет. Можете рассказать", — позволил глава государства поделиться деталями беседы.По словам президента, как рассказал участник встречи, уже в первом телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном после "отравления" Навального Путин предложил французскому коллеге, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах.Кроме того, как поделился собеседник агентства, российский лидер заверил Макрона, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то уголовное дело будет заведено.Также Путиным, по словам участника встречи, был предложен другой вариант сотрудничества — принять западных специалистов в России и исследовать привезенные образцы здесь, однако Макрон отказался, заявив, что Россия "не хочет сотрудничать", что вызвало удивление российского лидера.В результате, по словам президента России, российская сторона при готовности сотрудничать так и не получила ответы на свои запросы ни от Франции, ни от Германии, добавил собеседник. Президент в ходе общения напомнил о запросе России в ОЗХО, но Германия выступила против. "Давайте сотрудничать! Но что мы получаем в ответ? Ноль, зеро", — поделился с главредами президент.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
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госпитализация алексея навального, эммануэль макрон, алексей навальный, франция, европа, в мире, россия, владимир путин

Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального

18:57 10.02.2021 (обновлено: 23:16 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль у здания клиники "Шарите" в Берлине
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал подробности первого телефонного разговора с лидером Франции, в ходе которого предлагал помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с Алексеем Навальным образцов, и заверил, что если найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено "в ту же секунду", сообщил РИА Новости один из участников встречи.
"Да секрета здесь, наверное, и нет. Можете рассказать", — позволил глава государства поделиться деталями беседы.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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По словам президента, как рассказал участник встречи, уже в первом телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном после "отравления" Навального Путин предложил французскому коллеге, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах.
Кроме того, как поделился собеседник агентства, российский лидер заверил Макрона, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то уголовное дело будет заведено.
Также Путиным, по словам участника встречи, был предложен другой вариант сотрудничества — принять западных специалистов в России и исследовать привезенные образцы здесь, однако Макрон отказался, заявив, что Россия "не хочет сотрудничать", что вызвало удивление российского лидера.

"Как не хотим сотрудничать... А что тогда значит сотрудничать?" — передал слова Путина участник встречи.

В результате, по словам президента России, российская сторона при готовности сотрудничать так и не получила ответы на свои запросы ни от Франции, ни от Германии, добавил собеседник. Президент в ходе общения напомнил о запросе России в ОЗХО, но Германия выступила против. "Давайте сотрудничать! Но что мы получаем в ответ? Ноль, зеро", — поделился с главредами президент.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоЭммануэль МакронАлексей НавальныйФранцияЕвропаВ миреРоссияВладимир Путин
 
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