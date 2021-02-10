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В России упростят получение статуса ИП
В России упростят получение статуса ИП
Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, заявил глава ведомства Даниил Егоров. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:51
2021-02-10T11:51
2021-02-10T13:59
даниил егоров
совет федерации рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, заявил глава ведомства Даниил Егоров.Весь процесс будет занимать несколько минут, добавил Егоров.Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет четыре процента, с юридическими — шесть.ИП отличается от самозанятых тем, что для регистрации нужно собрать пакет документов, при этом работать можно по всей стране (самозанятым только в 23 регионах), но придется сдавать отчетность. Также есть различия в годовых ограничениях дохода: для самозанятых они не могут превышать 2,4 миллиона рублей, для ИП — от 60 миллионов до безлимита в зависимости от выбранной системы налогообложения.
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даниил егоров, совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, заявил глава ведомства Даниил Егоров
.
"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход (для самозанятых. — Прим. ред.)", — сказал он во время выступления в Совете Федерации
.
Весь процесс будет занимать несколько минут, добавил Егоров.
Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет четыре процента, с юридическими — шесть.
ИП отличается от самозанятых тем, что для регистрации нужно собрать пакет документов, при этом работать можно по всей стране (самозанятым только в 23 регионах), но придется сдавать отчетность. Также есть различия в годовых ограничениях дохода: для самозанятых они не могут превышать 2,4 миллиона рублей, для ИП — от 60 миллионов до безлимита в зависимости от выбранной системы налогообложения.