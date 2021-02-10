https://ria.ru/20210210/ip-1596794389.html

В России упростят получение статуса ИП

В России упростят получение статуса ИП

Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, заявил глава ведомства Даниил Егоров. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:51

2021-02-10T11:51

2021-02-10T13:59

даниил егоров

совет федерации рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, заявил глава ведомства Даниил Егоров.Весь процесс будет занимать несколько минут, добавил Егоров.Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет четыре процента, с юридическими — шесть.ИП отличается от самозанятых тем, что для регистрации нужно собрать пакет документов, при этом работать можно по всей стране (самозанятым только в 23 регионах), но придется сдавать отчетность. Также есть различия в годовых ограничениях дохода: для самозанятых они не могут превышать 2,4 миллиона рублей, для ИП — от 60 миллионов до безлимита в зависимости от выбранной системы налогообложения.

https://ria.ru/20201224/frilansery-1590667357.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил егоров, совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество