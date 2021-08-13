Налоги для ИП в 2021 году: какую систему налогообложения выбрать
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Уплата налогов для ИП имеет свои особенности в зависимости от дохода и других критериев. О том, какие действуют системы налогообложения, какова процедура оплаты, как и сколько раз в год нужно платить — в материале РИА Новости.
Какие налоги платит ИП?
"Сумма налогов отличается в зависимости от выбранной предпринимателем системы налогообложения, — рассказал РИА Новости финансовый эксперт, предприниматель Ян Марчинский. — Кроме того, в разных регионах ставки могут несколько отличаться. При выборе системы налогообложения следует ознакомиться с условиями по ее применению согласно статьям Налогового кодекса. Так, например, при самой "дорогостоящей" общей системе налогообложения (ОСНО) следует платить 13% НДФЛ с дохода по ст. 224 НК РФ, НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ (0, 10 или 18%) и до 2% налога на имущество по ст. 406 НК РФ. При патентной системе налогообложения (ПСН), едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) и упрощенной системе налогообложения (УСН) — до 6%. К федеральным налогам, сборам относят: НДС, НДФЛ, акцизы, госпошлины, все перечисленные ранее налоговые режимы, налог на прибыль и прочее. В числе региональных: налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес".
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Здание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве
Виды систем налогообложения
Индивидуальным предпринимателям предлагается выбрать одну из нескольких систем налогообложения. Это необходимо сделать на этапе оформления бизнеса, так как потом внести коррективы будет сложнее.
"В течение месяца после регистрации ИП можно подать заявление на упрощенное налогообложение, — пояснила бухгалтер Лилия Кругликова. — В противном случае — автоматически попадаешь на ОСНО. Сменить систему налогообложения можно только подав заявление до конца года, чтобы в следующем году перевели на "упрощенку"".
Как отметил Ян Марчинский, в России существуют следующие системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей:
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- 1ОСНО — общая система налогообложения, может быть использована в любом регионе и под любой вид деятельности, ограничений по сумме дохода нет.
- 2Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) применяется на сельхозпредприятиях при выполнении условий из ст. 346.2 НК РФ. Ограничение по количеству работников — не более 300 для рыболовецких хозяйств, по остальным предприятиям ограничений нет. Доход от ведения сельского хозяйства должен составлять не менее 70%. Предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции, применять ЕСХН не могут.
- 3УСН — упрощенная система налогообложения, подходит для небольших предприятий и считается самой выгодной для ИП, поскольку налог уплачивается в размере всего 1-6%, в зависимости от региона. Если же у предпринимателя дохода нет, то и платить не нужно.
- 4Патентная система налогообложения (ПСН) применима для некоторых видов деятельности, указанных в ст. 346.43 НК РФ. По ней могут работать предприниматели в любом регионе с количеством сотрудников не более 15 человек, площадью помещения до 50 кв.м и годовым доходом не больше 60 млн рублей.
Налоги ИП на ОСНО
Общая система налогообложения (ОСНО) — вид налогообложения, при котором организациями в полном объеме ведется бухгалтерский учет и уплачиваются все общие налоги. Например, НДФЛ, НДС, страховые взносы за сотрудников и т.д.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
Бланк налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
НДФЛ с доходов от бизнеса
В доходы от бизнеса включаются средства от реализации и стоимость безвозмездно полученного имущества. Перечень необлагаемых НДФЛ поступлений указан в ст. 217 Налогового кодекса РФ. Основная налоговая ставка по НДФЛ для ИП — 13%. Она применяется к прибыли предпринимателя до 5 млн рублей включительно. К сумме дохода, превышающей 5 млн рублей, применяется ставка 15%.
"У ИП на ОСНО есть еще разные вычеты, — рассказала РИА Новости бухгалтер Лилия Кругликова. — Главный из них — профессиональный. Это сумма расходов на ведение бизнеса, которую вычитают из доходов, чтобы законно сэкономить на налоге. НДФЛ нужно платить не со всей суммы дохода, а только с прибыли".
НДФЛ с зарплат сотрудникам
Индивидуальные предприниматели вычитают НДФЛ из зарплат сотрудников. От этого налога освобождаются:
- —подарки или материальная помощь до 4 тысяч рублей;
- —пособия;
- —компенсации;
- —возмещение процентов по кредитам на покупку или строительство жилья.
Налоговая ставка сейчас — 13-15% для граждан России, для иностранных граждан — 30%.
Рублевые монеты и купюры
НДС
ИП на общей системе налогообложения необходимо также уплачивать НДС. Стандартный размер ставки налога — 20%, но в некоторых случаях можно платить 10%. Например, если компания занимается продажей лекарств, детских товаров, продуктов питания и т.д. Экспортеры платят 0%. Правила уплаты НДС прописаны в ст. 21 21 НК РФ.
Страховые взносы за себя
Индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы на себя. Часть из них идет в Пенсионный фонд, а другая — в Фонд социального страхования. Взносы ИП в 2021 году за себя при годовом доходе, не превышающем 300 тыс. рублей, в том числе, при отсутствии деятельности или прибыли от нее, должны составить 40 874 рубля.
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Страховые взносы за сотрудников
Индивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства, а также на "травматизм", больничные пособия за первые три дня болезни, оплаченные за счет ИП, кроме производственных травм и профзаболеваний. Работодатель обязан до 15 числа каждого месяца вносить взносы за каждого сотрудника. Они состоят из:
- —выплат на обязательное пенсионное страхование — 22%;
- —выплат на обязательное социальное страхование — 2,9%;
- —выплат на обязательное медицинское страхование — 5,1%.
Кроме этого, нужно перечислять в ФСС взносы на случай производственных травм или заболеваний, связанных с профессией. Размер перечисления зависит от класса опасности.
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Прочие налоги при наличии оснований
ИП должен платить имущественные налоги, в том числе транспортный, если в собственности есть объект налогообложения. Размер выплаты посчитает налоговая, но внести средства необходимо до 1 декабря каждого года.
Налоги ИП на УСН
Упрощенная система налогообложения — специальный налоговый режим в России, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса.
Логотип ФНС РФ
Единый налог по УСН
Ставка единого налога по УСН зависит от объекта налогообложения. Если объект "доходы", то ИП будет платить 6%, а в случае, когда объект "доходы минус расходы" — 15% от разницы между ними. Налоговая ставка может отличаться в регионах страны. Для развития некоторых видов деятельности и привлечения инвестиций в субъектах России могут снизиться налоговые ставки, с 15% до 5%, по УСН, когда объект налогообложения "доходы минус расходы". Чтобы знать, какая налоговая ставка и для какой деятельности утверждена территории проживания, можно посмотреть региональный закон об установлении дифференцированных налоговых ставок УСН.
Календарь уплаты налога с УСН на 2021 год:
Период уплаты
Срок уплаты налога
1-й квартал 2021
26.04.2021
1-е полугодие 2021
26.07.2021
9 месяцев 2021
25.10.2021
За 2021
03.05.2022
НДФЛ
В большинстве случаев индивидуальные предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, не платят НДС, но обязаны перечислять НДФЛ из зарплаты каждого сотрудника в размере 13%, 15% или 30%.
Страховые взносы за себя
ИП на всех системах налогообложения платят страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Если сумма дохода превышает 300 тыс. рублей, то нужно заплатить дополнительные пенсионные взносы: 1%.
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Страховые взносы за сотрудников
Взносы за сотрудников по ОМС в 2021 году составляют 5,1% от заработной платы, 22% идет в Пенсионный фонд, 2,9% — на социальное страхование. Количество сотрудников не должно превышать 100 человек.
Налоги ИП на ЕНВД
Единый налог на вмененный доход — система налогообложения, действовавшая в России в 1998-2020 годах. Согласно закону, ЕНВД перестал применяться с 1 января 2021 года. Его отменили в связи с большими финансовыми потерями в регионах. По официальным данным, те, кто применял ЕНВД заплатили государству 65 млрд рублей, в 7 раз меньше чем те, кто работал по упрощенной системе налогообложения.
Вход в офисное здание
Налоги ИП на ПСН
Патентная система налогообложения (ПСН) — специальный налоговый режим, который могут применять только ИП, при этом средняя численность сотрудников не должна 15 человек.
Патент
Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате НДС. Сейчас в ст. 346.43 НК РФ указан закрытый список из 80 видов деятельности по патенту, регионы вправе дополнить его бытовыми услугами. Утрата права на применение ПСН произойдет при превышении годового дохода в 60 млн рублей.
"Патентная система налогообложения подойдет тем, кто впервые пробует себя в бизнесе, боится прогореть и не планирует заниматься конкретной деятельностью длительный срок, — посоветовал финансист. — Патент можно приобрести на 1-12 месяцев. Налог при этой системе придется платить, даже если нет дохода. Его размер — 6% с потенциально возможной полученной суммы дохода."
Рассчитать налог при покупке патента можно на сайте ФНС.
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НДФЛ
Согласно закону, предприниматели на патенте должны выплачивать НДФЛ за своих сотрудников. Его размер составляет 13%,15% или 30%.
Страховые взносы за себя
Страховые взносы за себя при патенте составляют в 2021 году 40 874 рубля. При этом работодатель может уменьшить сумму налога за счет страховых взносов. Если сумма уплаченных взносов за себя и своих сотрудников и пособий превысила сумму налога по одному патенту, то на оставшуюся сумму можно уменьшить налог по другому патенту.
Страховые взносы за сотрудников
Индивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование в соответствии с законом.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка кормовых культур для приготовления сенажа на полях
Уборка кормовых культур для приготовления сенажа на полях
Налоги ИП на ЕСХН
ЕСХН — это единый сельскохозяйственный налог. Такой налоговый режим подходит для производителей, которые занимаются сельским хозяйством, работают в растениеводстве, животноводстве и т.д.
Единый налог ЕСХН
Ставку налога с 2019 года регионы могут устанавливать самостоятельно, но не более 6%. Например, в Москве она будет 6%, а в Подмосковье действует нулевая ставка, то есть ИП не нужно платить налог, а только заполнять декларации. Кроме этого, предпринимателям необходимо платить НДС.
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкНалоговая служба (ФНС) на Мосфильмовской улице
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Налоговая служба (ФНС) на Мосфильмовской улице
НДФЛ
ИП на едином сельхозналоге обязан платить НДФЛ за сотрудников. 13% от дохода, если он меньше 5 млн рублей за год, и 15% — с суммы дохода, которая превышает этот лимит.
Страховые взносы за себя
Фиксированные страховые взносы за себя составляют 31,1% от размера оплаты труда, если доход меньше 300 тысяч. Когда он больше, к сумме прибавляется 1%.
Налоговый кодекс РФ и конверты с логотипом ФНС РФ
Страховые взносы за сотрудников
Страховые взносы за сотрудников зависят от размера зарплаты. Взносы за сотрудников по ОМС в 2021 году составляют 5,1% от заработной платы до достижения уровня МРОТ, 22% идет в Пенсионный фонд, 2,9% — на социальное страхование.
Налоги ИП на ПНД
Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим, который ввели власти ради эксперимента. Им могут воспользоваться только ИП, которые не имеют наемных сотрудников, или самозанятые граждане. Список регионов, в которых действует налог, можно посмотреть здесь.
Логотип Федеральной налоговой службы
Налог на профессиональный доход
Законом предусмотрены налоговые ставки: 4% при расчете налога с продаж физлицам, 6% — при расчете налога с продаж организациям и ИП.
Как оплатить налоги для ИП в 2021 году?
Каждый налог имеет свои установленные сроки оплаты.
"По ОСНО идет уплата НДФЛ до 15 июля следующего года (также 3 авансовых платежа в течение года), НДС — ежеквартально до 25 числа следующего месяца, а налог на имущество до 1 декабря следующего года единоразово, — рассказал Ян Марчинский. — Нужно заполнять декларации. УСН характеризуется ежеквартальной уплатой налога до 25 числа. Окончательный платеж допустим до 30 апреля следующего года — при этом подается годовая декларация. ПСН — определенный процент платится до окончания срока патента. Отчитываться не нужно. ЕСХН — налог уплачивается два раза в год: до 25 числа за полугодие и итоговый до 31 марта следующего года. Отчетность в виде годовой декларации".
Налоговые льготы
В ряде случаев индивидуальные предприниматели могут получить налоговые льготы.
"В зависимости от региона они могут отличаться, — пояснил специалист. — Например, где-то на них могут рассчитывать владельцы сельхозбизнеса, а где-то туризма. Также в 2021 году рассчитывать на налоговые каникулы могут ИП, которые выбрали систему налогообложения УСН или ПСН, и зарегистрировались в качестве предприятия впервые. Подробную информацию можно узнать в ФЗ №266 от 31.07.2020".
Решение по предоставлению ИП налоговых каникул принимают регионы, поэтому в некоторых субъектах их оформить нельзя. Информацию по этому поводу можно найти на сайте ФНС. Если ИП соответствует всем критериям для предоставления каникул, то они начинаются автоматически — никаких заявлений подавать в налоговую не нужно.
Планируемые изменения
Сейчас ФНС готовится ввести единый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Механизм, действующий с 2019 года, планируют распространить на ИП — они смогут уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. В ФНС подчеркнули, что готовящееся нововведение будет удобно для бизнеса. Индивидуальным предпринимателям понадобится только ИНН, вносить сумму платежа можно будет одной транзакцией. Также среди плюсов исключение ошибок в расчетных документах, взаимоучет долгов и переплат, возможность автоплатежа и др. Отмечается, что это поможет снизить нагрузку на государственные информационные системы благодаря сокращению количества платежей и транзакций.