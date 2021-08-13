https://ria.ru/20210813/nalogi-1745702905.html

Налоги для ИП в 2021 году: какую систему налогообложения выбрать

Налоги для ИП в 2021 году: какую систему налогообложения выбрать

Налоги для ИП в 2021 году: какую систему налогообложения выбрать

Уплата налогов для ИП имеет свои особенности в зависимости от дохода и других критериев. О том, какие действуют системы налогообложения, какова процедура... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T20:37

2021-08-13T20:37

2021-08-13T20:37

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Уплата налогов для ИП имеет свои особенности в зависимости от дохода и других критериев. О том, какие действуют системы налогообложения, какова процедура оплаты, как и сколько раз в год нужно платить — в материале РИА Новости.Какие налоги платит ИП?"Сумма налогов отличается в зависимости от выбранной предпринимателем системы налогообложения, — рассказал РИА Новости финансовый эксперт, предприниматель Ян Марчинский. — Кроме того, в разных регионах ставки могут несколько отличаться. При выборе системы налогообложения следует ознакомиться с условиями по ее применению согласно статьям Налогового кодекса. Так, например, при самой "дорогостоящей" общей системе налогообложения (ОСНО) следует платить 13% НДФЛ с дохода по ст. 224 НК РФ, НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ (0, 10 или 18%) и до 2% налога на имущество по ст. 406 НК РФ. При патентной системе налогообложения (ПСН), едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) и упрощенной системе налогообложения (УСН) — до 6%. К федеральным налогам, сборам относят: НДС, НДФЛ, акцизы, госпошлины, все перечисленные ранее налоговые режимы, налог на прибыль и прочее. В числе региональных: налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес".Виды систем налогообложенияИндивидуальным предпринимателям предлагается выбрать одну из нескольких систем налогообложения. Это необходимо сделать на этапе оформления бизнеса, так как потом внести коррективы будет сложнее.Как отметил Ян Марчинский, в России существуют следующие системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей:Налоги ИП на ОСНООбщая система налогообложения (ОСНО) — вид налогообложения, при котором организациями в полном объеме ведется бухгалтерский учет и уплачиваются все общие налоги. Например, НДФЛ, НДС, страховые взносы за сотрудников и т.д.НДФЛ с доходов от бизнесаВ доходы от бизнеса включаются средства от реализации и стоимость безвозмездно полученного имущества. Перечень необлагаемых НДФЛ поступлений указан в ст. 217 Налогового кодекса РФ. Основная налоговая ставка по НДФЛ для ИП — 13%. Она применяется к прибыли предпринимателя до 5 млн рублей включительно. К сумме дохода, превышающей 5 млн рублей, применяется ставка 15%.НДФЛ с зарплат сотрудникамИндивидуальные предприниматели вычитают НДФЛ из зарплат сотрудников. От этого налога освобождаются:Налоговая ставка сейчас — 13-15% для граждан России, для иностранных граждан — 30%.НДСИП на общей системе налогообложения необходимо также уплачивать НДС. Стандартный размер ставки налога — 20%, но в некоторых случаях можно платить 10%. Например, если компания занимается продажей лекарств, детских товаров, продуктов питания и т.д. Экспортеры платят 0%. Правила уплаты НДС прописаны в ст. 21 21 НК РФ.Страховые взносы за себяИндивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы на себя. Часть из них идет в Пенсионный фонд, а другая — в Фонд социального страхования. Взносы ИП в 2021 году за себя при годовом доходе, не превышающем 300 тыс. рублей, в том числе, при отсутствии деятельности или прибыли от нее, должны составить 40 874 рубля.Страховые взносы за сотрудниковИндивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства, а также на "травматизм", больничные пособия за первые три дня болезни, оплаченные за счет ИП, кроме производственных травм и профзаболеваний. Работодатель обязан до 15 числа каждого месяца вносить взносы за каждого сотрудника. Они состоят из:Кроме этого, нужно перечислять в ФСС взносы на случай производственных травм или заболеваний, связанных с профессией. Размер перечисления зависит от класса опасности.Прочие налоги при наличии основанийИП должен платить имущественные налоги, в том числе транспортный, если в собственности есть объект налогообложения. Размер выплаты посчитает налоговая, но внести средства необходимо до 1 декабря каждого года.Налоги ИП на УСНУпрощенная система налогообложения — специальный налоговый режим в России, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса.Единый налог по УСНСтавка единого налога по УСН зависит от объекта налогообложения. Если объект "доходы", то ИП будет платить 6%, а в случае, когда объект "доходы минус расходы" — 15% от разницы между ними. Налоговая ставка может отличаться в регионах страны. Для развития некоторых видов деятельности и привлечения инвестиций в субъектах России могут снизиться налоговые ставки, с 15% до 5%, по УСН, когда объект налогообложения "доходы минус расходы". Чтобы знать, какая налоговая ставка и для какой деятельности утверждена территории проживания, можно посмотреть региональный закон об установлении дифференцированных налоговых ставок УСН.Календарь уплаты налога с УСН на 2021 год:НДФЛВ большинстве случаев индивидуальные предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, не платят НДС, но обязаны перечислять НДФЛ из зарплаты каждого сотрудника в размере 13%, 15% или 30%.Страховые взносы за себяИП на всех системах налогообложения платят страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Если сумма дохода превышает 300 тыс. рублей, то нужно заплатить дополнительные пенсионные взносы: 1%.Страховые взносы за сотрудниковВзносы за сотрудников по ОМС в 2021 году составляют 5,1% от заработной платы, 22% идет в Пенсионный фонд, 2,9% — на социальное страхование. Количество сотрудников не должно превышать 100 человек.Налоги ИП на ЕНВДЕдиный налог на вмененный доход — система налогообложения, действовавшая в России в 1998-2020 годах. Согласно закону, ЕНВД перестал применяться с 1 января 2021 года. Его отменили в связи с большими финансовыми потерями в регионах. По официальным данным, те, кто применял ЕНВД заплатили государству 65 млрд рублей, в 7 раз меньше чем те, кто работал по упрощенной системе налогообложения.Налоги ИП на ПСНПатентная система налогообложения (ПСН) — специальный налоговый режим, который могут применять только ИП, при этом средняя численность сотрудников не должна 15 человек.ПатентПрименение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате НДС. Сейчас в ст. 346.43 НК РФ указан закрытый список из 80 видов деятельности по патенту, регионы вправе дополнить его бытовыми услугами. Утрата права на применение ПСН произойдет при превышении годового дохода в 60 млн рублей.Рассчитать налог при покупке патента можно на сайте ФНС.НДФЛСогласно закону, предприниматели на патенте должны выплачивать НДФЛ за своих сотрудников. Его размер составляет 13%,15% или 30%.Страховые взносы за себяСтраховые взносы за себя при патенте составляют в 2021 году 40 874 рубля. При этом работодатель может уменьшить сумму налога за счет страховых взносов. Если сумма уплаченных взносов за себя и своих сотрудников и пособий превысила сумму налога по одному патенту, то на оставшуюся сумму можно уменьшить налог по другому патенту.Страховые взносы за сотрудниковИндивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование в соответствии с законом.Налоги ИП на ЕСХНЕСХН — это единый сельскохозяйственный налог. Такой налоговый режим подходит для производителей, которые занимаются сельским хозяйством, работают в растениеводстве, животноводстве и т.д.Единый налог ЕСХНСтавку налога с 2019 года регионы могут устанавливать самостоятельно, но не более 6%. Например, в Москве она будет 6%, а в Подмосковье действует нулевая ставка, то есть ИП не нужно платить налог, а только заполнять декларации. Кроме этого, предпринимателям необходимо платить НДС.НДФЛИП на едином сельхозналоге обязан платить НДФЛ за сотрудников. 13% от дохода, если он меньше 5 млн рублей за год, и 15% — с суммы дохода, которая превышает этот лимит.Страховые взносы за себяФиксированные страховые взносы за себя составляют 31,1% от размера оплаты труда, если доход меньше 300 тысяч. Когда он больше, к сумме прибавляется 1%.Страховые взносы за сотрудниковСтраховые взносы за сотрудников зависят от размера зарплаты. Взносы за сотрудников по ОМС в 2021 году составляют 5,1% от заработной платы до достижения уровня МРОТ, 22% идет в Пенсионный фонд, 2,9% — на социальное страхование.Налоги ИП на ПНДНалог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим, который ввели власти ради эксперимента. Им могут воспользоваться только ИП, которые не имеют наемных сотрудников, или самозанятые граждане. Список регионов, в которых действует налог, можно посмотреть здесь.Налог на профессиональный доходЗаконом предусмотрены налоговые ставки: 4% при расчете налога с продаж физлицам, 6% — при расчете налога с продаж организациям и ИП.Как оплатить налоги для ИП в 2021 году?Каждый налог имеет свои установленные сроки оплаты.Налоговые льготыВ ряде случаев индивидуальные предприниматели могут получить налоговые льготы."В зависимости от региона они могут отличаться, — пояснил специалист. — Например, где-то на них могут рассчитывать владельцы сельхозбизнеса, а где-то туризма. Также в 2021 году рассчитывать на налоговые каникулы могут ИП, которые выбрали систему налогообложения УСН или ПСН, и зарегистрировались в качестве предприятия впервые. Подробную информацию можно узнать в ФЗ №266 от 31.07.2020".Решение по предоставлению ИП налоговых каникул принимают регионы, поэтому в некоторых субъектах их оформить нельзя. Информацию по этому поводу можно найти на сайте ФНС. Если ИП соответствует всем критериям для предоставления каникул, то они начинаются автоматически — никаких заявлений подавать в налоговую не нужно.Планируемые измененияСейчас ФНС готовится ввести единый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Механизм, действующий с 2019 года, планируют распространить на ИП — они смогут уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. В ФНС подчеркнули, что готовящееся нововведение будет удобно для бизнеса. Индивидуальным предпринимателям понадобится только ИНН, вносить сумму платежа можно будет одной транзакцией. Также среди плюсов исключение ошибок в расчетных документах, взаимоучет долгов и переплат, возможность автоплатежа и др. Отмечается, что это поможет снизить нагрузку на государственные информационные системы благодаря сокращению количества платежей и транзакций.

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https://ria.ru/20210810/nalog-1745154767.html

https://ria.ru/20210811/nalog-1745396263.html

https://ria.ru/20210730/nalogi-1743534218.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/pensii-1739743133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги