https://ria.ru/20250311/nalogi-1745702905.html

Налоги для ИП в 2025 году: какую систему налогообложения выбрать

Какие налоги платит ИП в 2025 году: виды, как платить, выбор системы налогообложения

Налоги для ИП в 2025 году: какую систему налогообложения выбрать

В 2025 году все предприниматели перечисляют налоги и взносы единым налоговым платежом на единый налоговый счет — ЕНС. Уплата налогов для ИП имеет свои... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:00:00+03:00

2025-03-11T19:00:00+03:00

2025-03-11T19:00:00+03:00

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942571497_909:0:4550:2048_1920x0_80_0_0_fc366d1a095bd1cff868f06b239a8ce5.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В 2025 году все предприниматели перечисляют налоги и взносы единым налоговым платежом на единый налоговый счет — ЕНС. Уплата налогов для ИП имеет свои особенности в зависимости от дохода и других критериев. О том, какие действуют системы налогообложения, какова процедура оплаты, как и сколько раз в год нужно платить, — в материале РИА Новости.Какие налоги платит ИПИндивидуальным предпринимателям предлагается выбрать одну из нескольких систем налогообложения. Это необходимо сделать на этапе оформления бизнеса, так как потом внести коррективы будет сложнее."В течение месяца после регистрации ИП можно подать заявление на упрощенное налогообложение, — пояснила бухгалтер Лилия Кругликова. — В противном случае — автоматически попадаешь на ОСН. Сменить систему налогообложения можно только подав заявление до конца года, чтобы в следующем году перевели на "упрощенку"."Сумма налогов отличается в зависимости от выбранной предпринимателем системы налогообложения, — рассказал РИА Новости финансовый эксперт, предприниматель Ян Марчинский. — Кроме того, в разных регионах ставки могут несколько отличаться. При выборе системы налогообложения следует ознакомиться с условиями по ее применению согласно статьям Налогового кодекса. Так, например, при самой "дорогостоящей" общей системе налогообложения следует платить 13% НДФЛ с дохода по ст. 224 НК РФ, НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ (0, 10 или 20%) и до 2% налога на имущество по ст. 406 НК РФ. При патентной системе налогообложения (ПСН), едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) и упрощенной системе налогообложения (УСН) — до 6%. К федеральным налогам, сборам относят: НДС, НДФЛ, акцизы, госпошлины, все перечисленные ранее налоговые режимы, налог на прибыль и прочее. В числе региональных: налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес".Налоги ИП на НПДНалог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим, который ввели власти ради эксперимента. Им могут воспользоваться только ИП, которые не имеют наемных сотрудников, или самозанятые граждане. Список регионов, в которых действует налог, можно посмотреть здесь. Законом предусмотрены налоговые ставки: 4% при расчете налога с продаж физлицам, 6% — при расчете налога с продаж организациям и ИП.Срок уплаты — 28‑е число месяца, следующего за месяцем получения доходов. Если заработка не было, платить не придется. На НПД не нужно уплачивать фиксированные и дополнительные страховые взносы. Но при этом ИП может добровольно перечислять их. Самозанятые не сдают отчетность. Данные о доходах фиксируют в приложении, которое рассчитывает налог и по итогам месяца показывает сумму к уплате. Самозанятым единожды выдается вычет 10 000 рублей, налоговая применяет его автоматически. Пока действует вычет, ежемесячно нужно уплачивать:Налоги ИП на ПСНПатентная система налогообложения (ПСН) применима для некоторых видов деятельности, указанных в ст. 346.43 НК РФ. По ней могут работать предприниматели в любом регионе с количеством сотрудников не более 15 человек, площадью помещения до 50 кв.м и годовым доходом не больше 60 млн рублей.ПатентПрименение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате НДС. Сейчас в ст. 346.43 НК РФ указан закрытый список из 80 видов деятельности по патенту, регионы вправе дополнить его бытовыми услугами. Утрата права на применение ПСН произойдет при превышении годового дохода в 60 млн рублей."Патентная система налогообложения подойдет тем, кто впервые пробует себя в бизнесе, боится прогореть и не планирует заниматься конкретной деятельностью длительный срок, — посоветовал финансист. — Патент можно приобрести на 1-12 месяцев. Налог при этой системе придется платить, даже если нет дохода. Его размер — 6% с потенциально возможной полученной суммы дохода."Рассчитать налог при покупке патента можно на сайте ФНС.НДФЛСогласно закону, предприниматели на патенте должны выплачивать НДФЛ за своих сотрудников. Его размер составляет 13%,15% или 30%.Страховые взносы за себяСтраховые взносы за себя при патенте составляют в 2025 году 53 658 рублей. При этом работодатель может уменьшить сумму налога за счет страховых взносов. Если сумма уплаченных взносов за себя и своих сотрудников и пособий превысила сумму налога по одному патенту, то на оставшуюся сумму можно уменьшить налог по другому патенту.Страховые взносы за сотрудниковИндивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование в соответствии с законом.Налоги ИП на УСНУпрощенная система налогообложения — специальный налоговый режим в России, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса. УСН подходит для небольших предприятий и считается самой выгодной для ИП, поскольку налог уплачивается в размере всего 1-6%, в зависимости от региона. Если же у предпринимателя дохода нет, то и платить не нужно.Единый налог по УСНСтавка единого налога по УСН зависит от объекта налогообложения. Если объект "доходы", то ИП будет платить 6%, а в случае, когда объект "доходы минус расходы" — 15% от разницы между ними. Налоговая ставка может отличаться в регионах страны. Для развития некоторых видов деятельности и привлечения инвестиций в некоторых субъектах России могут быть пониженные налоговые ставки, с 15% до 5%, по УСН, когда объект налогообложения "доходы минус расходы". Чтобы знать, какая налоговая ставка и для какой деятельности утверждена на территории проживания, можно посмотреть региональный закон об установлении дифференцированных налоговых ставок УСН.В 2025 году сроки уплаты налога на УСН:НДФЛВ большинстве случаев индивидуальные предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, не платят НДС, но обязаны перечислять НДФЛ из зарплаты каждого сотрудника в размере 13%, 15% или 30%.Страховые взносы за себяИП на всех системах налогообложения платят страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Если сумма дохода превышает 300 тыс. рублей, то нужно заплатить дополнительные пенсионные взносы: 1%.Страховые взносы за сотрудниковВзносы за сотрудников в 2025 году по единому тарифу составляют 30% ежемесячно от их заработной платы.Налоги ИП на АУСНАвтоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)доступна только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Работать на АУСН предприниматель вправе, если:АУСН не могут применять производители подакцизных товаров, ломбарды, ИП, работающие по договорам поручения, комиссии и агентским договорам, и те, кто занимается добычей полезных ископаемых.Плательщики на АУСН могут выбирать объект налогообложения:Платить налог требуется ежемесячно. Для АУСН “Доходы минус расходы”, будет еще минимальный налог — 3% от всех доходов. Его придется платить, если по итогам года бизнес получит убыток, равный нулю доход или налог, рассчитанный в обычном порядке, окажется меньше минимального налога.На этом режиме ИП освобождены от налоговых выездных проверок, им не нужно самостоятельно рассчитывать налог, сдавать декларации и отчетность по работникам, платить страховые взносы. Переход на АУСН возможен только с начала года. Вновь зарегистрированные ИП могут применять этот налоговый режим со дня регистрации путем подачи уведомления в течение 30 дней после нее через личный кабинет на сайте ФНС или через свой банк.Налоги ИП на ЕСХНЕСХН — это единый сельскохозяйственный налог. Такой налоговый режим подходит для производителей, которые занимаются сельским хозяйством, работают в растениеводстве, животноводстве и т.д. ЕСХН применяется на сельхозпредприятиях при выполнении условий из ст. 346.2 НК РФ. Ограничение по количеству работников — не более 300 для рыболовецких хозяйств, по остальным предприятиям ограничений нет. Доход от ведения сельского хозяйства должен составлять не менее 70%. Предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции, применять ЕСХН не могут.Единый налог ЕСХНСтавку налога с 2019 года регионы могут устанавливать самостоятельно, но не более 6%. Например, в Москве она будет 6%, а в Подмосковье действует нулевая ставка, то есть ИП не нужно платить налог, а только заполнять декларации. Кроме этого, предпринимателям необходимо платить НДС.НДФЛИП на едином сельхозналоге обязан платить НДФЛ за сотрудников. 13% от дохода, если он меньше 5 млн рублей за год, и 15% — с суммы дохода, которая превышает этот лимит.Страховые взносы за себяФиксированные страховые взносы за себя составляют 31,1% от размера оплаты труда, если доход меньше 300 тысяч. Когда он больше, к сумме прибавляется 1%.Страховые взносы за сотрудниковСтраховые взносы за сотрудников зависят от размера зарплаты, но рассчитываются по единому тарифу — 30% от вознаграждения.Налоги ИП на ОСНОбщая система налогообложения (ОСН) — вид налогообложения, при котором организациями в полном объеме ведется бухгалтерский учет и уплачиваются все общие налоги. Например, НДФЛ, НДС, страховые взносы за сотрудников и т.д.НДФЛ с доходов от бизнесаВ доходы от бизнеса включаются средства от реализации и стоимость безвозмездно полученного имущества. Перечень необлагаемых НДФЛ поступлений указан в ст. 217 Налогового кодекса РФ. С 2025 года в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ введены новые ставки налога в зависимости от дохода ИП:при годовом доходе не более 2,4 млн руб. — 13%;от 2,4 млн до 5 млн руб. — 15% + 312 тыс. руб. (размер налога по предыдущей ступени дохода);от 5 млн руб. до 20 млн руб. — 18% + 702 тыс. руб.;от 20 млн руб. до 50 млн руб. — 20% + 3,402 млн руб.;свыше 50 млн руб. — 22% + 9,402 млн руб."У ИП на ОСН есть еще разные вычеты, — рассказала РИА Новости бухгалтер Лилия Кругликова. — Главный из них — профессиональный. Это сумма расходов на ведение бизнеса, которую вычитают из доходов, чтобы законно сэкономить на налоге. НДФЛ нужно платить не со всей суммы дохода, а только с прибыли".НДФЛ с зарплат сотрудникамИндивидуальные предприниматели вычитают НДФЛ из зарплат сотрудников. От этого налога освобождаются:НДСИП на общей системе налогообложения необходимо также уплачивать НДС. Стандартный размер ставки налога — 20%, но в некоторых случаях можно платить 10%. Например, если компания занимается продажей лекарств, детских товаров, продуктов питания и т.д. Экспортеры платят 0%. Правила уплаты НДС прописаны в ст. 21 НК РФ.Страховые взносы за себяИндивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы на себя в СФР. Взносы ИП в 2025 году за себя при годовом доходе, не превышающем 300 тыс. рублей, в том числе, при отсутствии деятельности или прибыли от нее, должны составить 53 658 рублей.Страховые взносы за сотрудниковИндивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства, а также на травматизм, больничные пособия за первые три дня болезни, оплаченные за счет ИП, кроме производственных травм и профзаболеваний. Взносы за сотрудников рассчитываются по единому тарифу — 30 % по итогам каждого месяца. Они перечисляются в составе ЕНП (единого налогового платежа) не позднее 28-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Взносы за травматизм также рассчитываются каждый месяц, но оплачиваются до 15-го числа отдельной платежкой. Размер перечисления зависит от класса опасности.Прочие налоги при наличии основанийИП должен платить имущественные налоги, в том числе транспортный, если в собственности есть объект налогообложения. Размер выплаты посчитает налоговая, но внести средства необходимо до 1 декабря каждого года.Страховые взносы ИПВсе индивидуальные предприниматели с момента регистрации должны платить страховые взносы:Фиксированные взносы за себя обязаны платить все предприниматели, кроме ИП на НПД и АУСН. Они идут на обязательное пенсионное страхование — ОПС и обязательное медицинское страхование — ОМС. Сумма взносов одинакова для всех, в 2025 году — 53 658 рублей. Ее перечисляют одной платежкой в составе ЕНП и не делят по видам страхования. Вносить платежи обязательно, даже если работа временно приостановлена или дохода от бизнеса нет. Уведомления для списания с ЕНС по фиксированным взносам не подают — налоговая сама спишет сумму в последний день срока уплаты.Дополнительные страховые взносы платят с части годового дохода, превысившей 300 000 рублей. Срок уплаты — до 1 июля следующего года. Налоговая автоматически определит сумму налога по годовой отчетности ИП, а в случае с патентом — по его стоимости.Ежегодно государство устанавливает лимит суммы дополнительных взносов на пенсионное страхование, в 2025 году — 300 888 рублей.Страховые взносы за сотрудников. Ежемесячно ИП, кроме предпринимателей на АУСН и НПД, платит с зарплаты сотрудников:Они не входят в состав ЕНП и платить их нужно СФР, а не в налоговую. Срок уплаты взносов — каждый месяц до 28-го числа следующего месяца, а до 25-го числа необходимо подать уведомление о сумме взносов за сотрудников (кроме 3 месяца каждого квартала). Взносы на травматизм в СФР нужно оплачивать ежемесячно до 15-го числа следующего месяца, уведомлять о них не нужно.Налоговые льготыВ ряде случаев индивидуальные предприниматели могут получить налоговые льготы. "В зависимости от региона они могут отличаться, — пояснил специалист. — Например, где-то на них могут рассчитывать владельцы сельхозбизнеса, а где-то — туризма. Решение по предоставлению ИП налоговых каникул принимают регионы, поэтому в некоторых субъектах их оформить нельзя. Информацию по этому поводу можно найти на сайте ФНС. Если ИП соответствует всем критериям для предоставления каникул, то они начинаются автоматически — никаких заявлений подавать в налоговую не нужно.Совмещение налоговых режимовПредприниматели могут совмещать два налоговых режима и выгоднее платить налоги. Но важно, чтобы выбранные режимы сочетались между собой.Советы экспертовКаждый налог имеет свои установленные сроки оплаты. "По ОСНО идет уплата НДФЛ до 28 апреля следующего года (также 3 авансовых платежа в течение года), НДС — ежеквартально до 25 числа следующего месяца, а налог на имущество до 1 марта следующего года единоразово, — рассказал Ян Марчинский. — Нужно заполнять декларации. За 2024 год оплатить налог по УСН необходимо до 28.04.2025, а подать декларацию до 25.04.2025. ПСН — определенный процент платится до окончания срока патента. Отчитываться не нужно. ЕСХН — налог уплачивается два раза в год: до 29.07.2025 за полугодие и итоговый до 28 марта следующего года. Отчетность в виде годовой декларации".

https://ria.ru/20250311/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20240122/nalog-1745396263.html

https://ria.ru/20241225/samozanyatost-1808134176.html

https://ria.ru/20250209/vychet-1732011226.html

https://ria.ru/20240205/biznes-1925483379.html

https://ria.ru/20240122/dolgi-1746146541.html

https://ria.ru/20250306/nalogi-1744387359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги