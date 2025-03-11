Налоги для ИП в 2025 году: какую систему налогообложения выбрать

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В 2025 году все предприниматели перечисляют налоги и взносы единым налоговым платежом на единый налоговый счет — ЕНС. Уплата налогов для ИП имеет свои особенности в зависимости от дохода и других критериев. О том, какие действуют системы налогообложения, какова процедура оплаты, как и сколько раз в год нужно платить, — в материале РИА Новости.

Какие налоги платит ИП

Индивидуальным предпринимателям предлагается выбрать одну из нескольких систем налогообложения. Это необходимо сделать на этапе оформления бизнеса, так как потом внести коррективы будет сложнее.

"В течение месяца после регистрации ИП можно подать заявление на упрощенное налогообложение, — пояснила бухгалтер Лилия Кругликова. — В противном случае — автоматически попадаешь на ОСН. Сменить систему налогообложения можно только подав заявление до конца года, чтобы в следующем году перевели на "упрощенку".

Налогового кодекса . Так, например, при самой "дорогостоящей" общей системе налогообложения следует платить 13% НДФЛ с дохода по ст. 224 НК РФ , НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ (0, 10 или 20%) и до 2% налога на имущество по ст. 406 НК РФ . При патентной системе налогообложения (ПСН), едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) и упрощенной системе налогообложения (УСН) — до 6%. К федеральным налогам, сборам относят: НДС, НДФЛ, акцизы, госпошлины, все перечисленные ранее налоговые режимы, налог на прибыль и прочее. В числе региональных: налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес". "Сумма налогов отличается в зависимости от выбранной предпринимателем системы налогообложения, — рассказал РИА Новости финансовый эксперт, предприниматель Ян Марчинский. — Кроме того, в разных регионах ставки могут несколько отличаться. При выборе системы налогообложения следует ознакомиться с условиями по ее применению согласно статьям. Так, например, при самой "дорогостоящей" общей системе налогообложения следует платить 13% НДФЛ с дохода по, НДС в соответствии со(0, 10 или 20%) и до 2% налога на имущество по. При патентной системе налогообложения (ПСН), едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) и упрощенной системе налогообложения (УСН) — до 6%. К федеральным налогам, сборам относят: НДС, НДФЛ, акцизы, госпошлины, все перечисленные ранее налоговые режимы, налог на прибыль и прочее. В числе региональных: налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес".

Налоги ИП на НПД

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим, который ввели власти ради эксперимента. Им могут воспользоваться только ИП, которые не имеют наемных сотрудников, или самозанятые граждане. Список регионов, в которых действует налог, можно посмотреть здесь. Законом предусмотрены налоговые ставки: 4% при расчете налога с продаж физлицам, 6% — при расчете налога с продаж организациям и ИП.

Срок уплаты — 28‑е число месяца, следующего за месяцем получения доходов. Если заработка не было, платить не придется. На НПД не нужно уплачивать фиксированные и дополнительные страховые взносы. Но при этом ИП может добровольно перечислять их. Самозанятые не сдают отчетность. Данные о доходах фиксируют в приложении, которое рассчитывает налог и по итогам месяца показывает сумму к уплате. Самозанятым единожды выдается вычет 10 000 рублей, налоговая применяет его автоматически. Пока действует вычет, ежемесячно нужно уплачивать:

4% с доходов от компаний и ИП. 2% с дохода покрывает налоговый вычет;

3% с доходов от физлиц без статуса ИП. 1% экономится за счет вычета.

Налоги ИП на ПСН

ст. 346.43 НК РФ . По ней могут работать предприниматели в любом регионе с количеством сотрудников не более 15 человек, площадью помещения до 50 кв.м и годовым доходом не больше 60 млн рублей. Патентная система налогообложения (ПСН) применима для некоторых видов деятельности, указанных в. По ней могут работать предприниматели в любом регионе с количеством сотрудников не более 15 человек, площадью помещения до 50 кв.м и годовым доходом не больше 60 млн рублей.

Патент

ст. 346.43 НК РФ указан закрытый список из 80 видов деятельности по патенту, регионы вправе дополнить его бытовыми услугами. Утрата права на применение ПСН произойдет при превышении годового дохода в 60 млн рублей. Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате НДС. Сейчас вуказан закрытый список из 80 видов деятельности по патенту, регионы вправе дополнить его бытовыми услугами. Утрата права на применение ПСН произойдет при превышении годового дохода в 60 млн рублей.

"Патентная система налогообложения подойдет тем, кто впервые пробует себя в бизнесе, боится прогореть и не планирует заниматься конкретной деятельностью длительный срок, — посоветовал финансист. — Патент можно приобрести на 1-12 месяцев. Налог при этой системе придется платить, даже если нет дохода. Его размер — 6% с потенциально возможной полученной суммы дохода."

на сайте ФНС . Рассчитать налог при покупке патента можно

НДФЛ

Согласно закону, предприниматели на патенте должны выплачивать НДФЛ за своих сотрудников. Его размер составляет 13%,15% или 30%.

Страховые взносы за себя

Страховые взносы за себя при патенте составляют в 2025 году 53 658 рублей. При этом работодатель может уменьшить сумму налога за счет страховых взносов. Если сумма уплаченных взносов за себя и своих сотрудников и пособий превысила сумму налога по одному патенту, то на оставшуюся сумму можно уменьшить налог по другому патенту.

Страховые взносы за сотрудников

Индивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование в соответствии с законом.

Налоги ИП на УСН

Упрощенная система налогообложения — специальный налоговый режим в России, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса. УСН подходит для небольших предприятий и считается самой выгодной для ИП, поскольку налог уплачивается в размере всего 1-6%, в зависимости от региона. Если же у предпринимателя дохода нет, то и платить не нужно.

Единый налог по УСН

Ставка единого налога по УСН зависит от объекта налогообложения. Если объект "доходы", то ИП будет платить 6%, а в случае, когда объект "доходы минус расходы" — 15% от разницы между ними. Налоговая ставка может отличаться в регионах страны. Для развития некоторых видов деятельности и привлечения инвестиций в некоторых субъектах России могут быть пониженные налоговые ставки, с 15% до 5%, по УСН, когда объект налогообложения "доходы минус расходы". Чтобы знать, какая налоговая ставка и для какой деятельности утверждена на территории проживания, можно посмотреть региональный закон об установлении дифференцированных налоговых ставок УСН.

В 2025 году сроки уплаты налога на УСН:

Период уплаты Срок уплаты налога За 2024 год 28.03.2025 За 1-й квартал 2025 года 28.04.2025 За 1-ое полугодие 2025 года 28.07.2025 За 9 месяцев 2025 года 28.10.2025

НДФЛ

В большинстве случаев индивидуальные предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, не платят НДС, но обязаны перечислять НДФЛ из зарплаты каждого сотрудника в размере 13%, 15% или 30%.

Страховые взносы за себя

ИП на всех системах налогообложения платят страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Если сумма дохода превышает 300 тыс. рублей, то нужно заплатить дополнительные пенсионные взносы: 1%.

Страховые взносы за сотрудников

Взносы за сотрудников в 2025 году по единому тарифу составляют 30% ежемесячно от их заработной платы.

Налоги ИП на АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)

доступна только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Работать на АУСН предприниматель вправе, если:

Его доходы не превышают 60 млн в год.

Численность сотрудников — 5 человек (учитываются работник по трудовому договору и физлица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры). Все они должны быть налоговыми резидентами РФ и получать зарплату только безналично.

Расчетный счет ИП открыт в банке из специального перечня (иметь расчетные счета в банках не из перечня запрещено).

Бухгалтерская остаточная стоимость основных средств — максимум 150 млн рублей.

АУСН не могут применять производители подакцизных товаров, ломбарды, ИП, работающие по договорам поручения, комиссии и агентским договорам, и те, кто занимается добычей полезных ископаемых.

Плательщики на АУСН могут выбирать объект налогообложения:

“Доходы” — ставка налога будет 8%.

“Доходы минус расходы” — ставка 20%.

Платить налог требуется ежемесячно. Для АУСН “Доходы минус расходы”, будет еще минимальный налог — 3% от всех доходов. Его придется платить, если по итогам года бизнес получит убыток, равный нулю доход или налог, рассчитанный в обычном порядке, окажется меньше минимального налога.

сайте ФНС или через свой банк. На этом режиме ИП освобождены от налоговых выездных проверок, им не нужно самостоятельно рассчитывать налог, сдавать декларации и отчетность по работникам, платить страховые взносы. Переход на АУСН возможен только с начала года. Вновь зарегистрированные ИП могут применять этот налоговый режим со дня регистрации путем подачи уведомления в течение 30 дней после нее через личный кабинет наФНС или через свой банк.

Налоги ИП на ЕСХН

ст. 346.2 НК РФ . Ограничение по количеству работников — не более 300 для рыболовецких хозяйств, по остальным предприятиям ограничений нет. Доход от ведения сельского хозяйства должен составлять не менее 70%. Предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции, применять ЕСХН не могут. ЕСХН — это единый сельскохозяйственный налог. Такой налоговый режим подходит для производителей, которые занимаются сельским хозяйством, работают в растениеводстве, животноводстве и т.д. ЕСХН применяется на сельхозпредприятиях при выполнении условий из. Ограничение по количеству работников — не более 300 для рыболовецких хозяйств, по остальным предприятиям ограничений нет. Доход от ведения сельского хозяйства должен составлять не менее 70%. Предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции, применять ЕСХН не могут.

Единый налог ЕСХН

Москве она будет 6%, а в Подмосковье действует нулевая ставка, то есть ИП не нужно платить налог, а только заполнять декларации. Кроме этого, предпринимателям необходимо платить НДС. Ставку налога с 2019 года регионы могут устанавливать самостоятельно, но не более 6%. Например, вона будет 6%, а вдействует нулевая ставка, то есть ИП не нужно платить налог, а только заполнять декларации. Кроме этого, предпринимателям необходимо платить НДС.

НДФЛ

ИП на едином сельхозналоге обязан платить НДФЛ за сотрудников. 13% от дохода, если он меньше 5 млн рублей за год, и 15% — с суммы дохода, которая превышает этот лимит.

Страховые взносы за себя

Фиксированные страховые взносы за себя составляют 31,1% от размера оплаты труда, если доход меньше 300 тысяч. Когда он больше, к сумме прибавляется 1%.

Страховые взносы за сотрудников

Страховые взносы за сотрудников зависят от размера зарплаты, но рассчитываются по единому тарифу — 30% от вознаграждения.

Налоги ИП на ОСН

Общая система налогообложения (ОСН) — вид налогообложения, при котором организациями в полном объеме ведется бухгалтерский учет и уплачиваются все общие налоги. Например, НДФЛ, НДС, страховые взносы за сотрудников и т.д.

НДФЛ с доходов от бизнеса

в ст. 217 Налогового кодекса РФ . В доходы от бизнеса включаются средства от реализации и стоимость безвозмездно полученного имущества. Перечень необлагаемых НДФЛ поступлений указан

С 2025 года в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ введены новые ставки налога в зависимости от дохода ИП:

при годовом доходе не более 2,4 млн руб. — 13%;

от 2,4 млн до 5 млн руб. — 15% + 312 тыс. руб. (размер налога по предыдущей ступени дохода);

от 5 млн руб. до 20 млн руб. — 18% + 702 тыс. руб.;

от 20 млн руб. до 50 млн руб. — 20% + 3,402 млн руб.;

свыше 50 млн руб. — 22% + 9,402 млн руб.

"У ИП на ОСН есть еще разные вычеты, — рассказала РИА Новости бухгалтер Лилия Кругликова. — Главный из них — профессиональный. Это сумма расходов на ведение бизнеса, которую вычитают из доходов, чтобы законно сэкономить на налоге. НДФЛ нужно платить не со всей суммы дохода, а только с прибыли".

НДФЛ с зарплат сотрудникам

Индивидуальные предприниматели вычитают НДФЛ из зарплат сотрудников. От этого налога освобождаются:

подарки или материальная помощь до 4 тысяч рублей;

пособия;

компенсации;

возмещение процентов по кредитам на покупку или строительство жилья.

НДС

ст. 21 НК РФ . ИП на общей системе налогообложения необходимо также уплачивать НДС. Стандартный размер ставки налога — 20%, но в некоторых случаях можно платить 10%. Например, если компания занимается продажей лекарств, детских товаров, продуктов питания и т.д. Экспортеры платят 0%. Правила уплаты НДС прописаны в

Страховые взносы за себя

Индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы на себя в СФР. Взносы ИП в 2025 году за себя при годовом доходе, не превышающем 300 тыс. рублей, в том числе, при отсутствии деятельности или прибыли от нее, должны составить 53 658 рублей.

Страховые взносы за сотрудников

Индивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства, а также на травматизм, больничные пособия за первые три дня болезни, оплаченные за счет ИП, кроме производственных травм и профзаболеваний. Взносы за сотрудников рассчитываются по единому тарифу — 30 % по итогам каждого месяца. Они перечисляются в составе ЕНП (единого налогового платежа) не позднее 28-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Взносы за травматизм также рассчитываются каждый месяц, но оплачиваются до 15-го числа отдельной платежкой. Размер перечисления зависит от класса опасности.

Прочие налоги при наличии оснований

ИП должен платить имущественные налоги, в том числе транспортный, если в собственности есть объект налогообложения. Размер выплаты посчитает налоговая, но внести средства необходимо до 1 декабря каждого года.

Страховые взносы ИП

Все индивидуальные предприниматели с момента регистрации должны платить страховые взносы:

за себя — фиксированные, дополнительные;

за сотрудников.

Фиксированные взносы за себя обязаны платить все предприниматели, кроме ИП на НПД и АУСН. Они идут на обязательное пенсионное страхование — ОПС и обязательное медицинское страхование — ОМС. Сумма взносов одинакова для всех, в 2025 году — 53 658 рублей. Ее перечисляют одной платежкой в составе ЕНП и не делят по видам страхования. Вносить платежи обязательно, даже если работа временно приостановлена или дохода от бизнеса нет. Уведомления для списания с ЕНС по фиксированным взносам не подают — налоговая сама спишет сумму в последний день срока уплаты.

Дополнительные страховые взносы платят с части годового дохода, превысившей 300 000 рублей. Срок уплаты — до 1 июля следующего года. Налоговая автоматически определит сумму налога по годовой отчетности ИП, а в случае с патентом — по его стоимости.

Ежегодно государство устанавливает лимит суммы дополнительных взносов на пенсионное страхование, в 2025 году — 300 888 рублей.

Страховые взносы за сотрудников. Ежемесячно ИП, кроме предпринимателей на АУСН и НПД, платит с зарплаты сотрудников:

30% — взносы по единому тарифу в налоговую;

от 0,2 до 8,5% — взносы на страхование от несчастных случаев (травматизма).

Они не входят в состав ЕНП и платить их нужно СФР, а не в налоговую. Срок уплаты взносов — каждый месяц до 28-го числа следующего месяца, а до 25-го числа необходимо подать уведомление о сумме взносов за сотрудников (кроме 3 месяца каждого квартала). Взносы на травматизм в СФР нужно оплачивать ежемесячно до 15-го числа следующего месяца, уведомлять о них не нужно.

Налоговые льготы

В ряде случаев индивидуальные предприниматели могут получить налоговые льготы. "В зависимости от региона они могут отличаться, — пояснил специалист. — Например, где-то на них могут рассчитывать владельцы сельхозбизнеса, а где-то — туризма.

сайте ФНС. Если ИП соответствует всем критериям для предоставления каникул, то они начинаются автоматически — никаких заявлений подавать в налоговую не нужно. Решение по предоставлению ИП налоговых каникул принимают регионы, поэтому в некоторых субъектах их оформить нельзя. Информацию по этому поводу можно найти наФНС. Если ИП соответствует всем критериям для предоставления каникул, то они начинаются автоматически — никаких заявлений подавать в налоговую не нужно.

Совмещение налоговых режимов

Предприниматели могут совмещать два налоговых режима и выгоднее платить налоги. Но важно, чтобы выбранные режимы сочетались между собой.

Налоговый режим Как можно совмещать НПД Не совместим с другими режимами АУСН Нельзя совмещать с другими режимами УСН С патентом Патент С УСН, ЕСХН или ОСН ОСН С патентом ЕСХН С патентом

Советы экспертов