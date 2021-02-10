Толстой назвал флешмоб соратников Навального "цветной технологией"
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что акция с фонариками, готовящаяся соратниками Алексея Навального, представляет собой использование технологий "цветных революций" и сравнима с действиями "перебежчиков-коллаборационистов" во время блокады Ленинграда.
Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.
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"Призывы все эти светить фонариками в темноте – это не милая акция про любовь, это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа (Джина Шарпа – автора идеи "цветных революций" - ред.) И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации", - сказал Толстой в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что "сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит".
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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