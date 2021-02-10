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Толстой назвал флешмоб соратников Навального "цветной технологией"
Толстой назвал флешмоб соратников Навального "цветной технологией"
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что акция с фонариками, готовящаяся соратниками Алексея Навального, представляет собой использование технологий... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:17
2021-02-10T18:17
россия
ив роше
петр толстой
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дмитрий песков
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что акция с фонариками, готовящаяся соратниками Алексея Навального, представляет собой использование технологий "цветных революций" и сравнима с действиями "перебежчиков-коллаборационистов" во время блокады Ленинграда.Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.Он добавил, что "сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит".Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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россия, ив роше, петр толстой, ленинград, алексей навальный, госдума рф, дмитрий песков, германия, сша

Толстой назвал флешмоб соратников Навального "цветной технологией"

18:17 10.02.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что акция с фонариками, готовящаяся соратниками Алексея Навального, представляет собой использование технологий "цветных революций" и сравнима с действиями "перебежчиков-коллаборационистов" во время блокады Ленинграда.
Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.
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"Призывы все эти светить фонариками в темноте – это не милая акция про любовь, это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа (Джина Шарпа – автора идеи "цветных революций" - ред.) И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации", - сказал Толстой в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он добавил, что "сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит".
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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Так кто же на самом деле здесь власть?
 
РоссияИв РошеПетр ТолстойЛенинградАлексей НавальныйГосдума РФДмитрий ПесковГерманияСША
 
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