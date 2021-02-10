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Толстой назвал флешмоб соратников Навального "цветной технологией"

Толстой назвал флешмоб соратников Навального "цветной технологией"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что акция с фонариками, готовящаяся соратниками Алексея Навального, представляет собой использование технологий... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:17

2021-02-10T18:17

2021-02-10T18:17

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ив роше

петр толстой

ленинград

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госдума рф

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что акция с фонариками, готовящаяся соратниками Алексея Навального, представляет собой использование технологий "цветных революций" и сравнима с действиями "перебежчиков-коллаборационистов" во время блокады Ленинграда.Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.Он добавил, что "сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит".Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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германия

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россия, ив роше, петр толстой, ленинград, алексей навальный, госдума рф, дмитрий песков, германия, сша