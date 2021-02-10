В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению в особом порядке уголовного дела участника несогласованной акции 23 января Александра Мучаева, наехавшего на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Уголовное дело в отношении Мучаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, поступило в Пресненский районный суд города Москвы. Судебное заседание назначено на 18 февраля", - сказала собеседница агентства.
Мучаев обвиняется в применении неопасного для жизни насилия против сотрудника правоохранительных органов. В судебной картотеке указано, что дело будет рассмотрено в особом порядке при полном признании подсудимым вины.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании участника акции 23 января - уроженца Калмыкии, который, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Источник РИА Новости сообщал, что в его машине находились участницы Pussy Riot.
В конце января суд избрал Мучаеву меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили посещать несогласованные массовые мероприятия, общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.