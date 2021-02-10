Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/delo-1596818913.html
В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
Пресненский суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению в особом порядке уголовного дела участника несогласованной акции 23 января Александра Мучаева,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:57
2021-02-10T13:57
россия
юлия иванова
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
pussy riot
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596814637_0:170:3100:1914_1920x0_80_0_0_a6d0b835deffde8fc00f7cf515de0828.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению в особом порядке уголовного дела участника несогласованной акции 23 января Александра Мучаева, наехавшего на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Уголовное дело в отношении Мучаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, поступило в Пресненский районный суд города Москвы. Судебное заседание назначено на 18 февраля", - сказала собеседница агентства.Мучаев обвиняется в применении неопасного для жизни насилия против сотрудника правоохранительных органов. В судебной картотеке указано, что дело будет рассмотрено в особом порядке при полном признании подсудимым вины.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании участника акции 23 января - уроженца Калмыкии, который, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Источник РИА Новости сообщал, что в его машине находились участницы Pussy Riot.В конце января суд избрал Мучаеву меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили посещать несогласованные массовые мероприятия, общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
https://ria.ru/20210209/protokoly-1596699343.html
https://ria.ru/20210209/sotsseti-1596621753.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596814637_546:205:3004:2048_1920x0_80_0_0_e7a443c462e31f5cb9e56ca911590bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юлия иванова, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), pussy riot, москва, происшествия

В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве

13:57 10.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению в особом порядке уголовного дела участника несогласованной акции 23 января Александра Мучаева, наехавшего на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Уголовное дело в отношении Мучаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, поступило в Пресненский районный суд города Москвы. Судебное заседание назначено на 18 февраля", - сказала собеседница агентства.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 16:22
В Петербурге рассказали о наказаниях за участие детей в незаконных акциях
Мучаев обвиняется в применении неопасного для жизни насилия против сотрудника правоохранительных органов. В судебной картотеке указано, что дело будет рассмотрено в особом порядке при полном признании подсудимым вины.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании участника акции 23 января - уроженца Калмыкии, который, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Источник РИА Новости сообщал, что в его машине находились участницы Pussy Riot.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 09:54
В ОП назвали число выявленных в соцсетях призывов к незаконным акциям
В конце января суд избрал Мучаеву меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили посещать несогласованные массовые мероприятия, общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
 
РоссияЮлия ИвановаАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Pussy RiotМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
14:06Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
14:05Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
14:04Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
14:01Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
14:01В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи
13:58Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска
13:57В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
13:51Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего
13:47В ДНР потребовали от Киева определиться с позицией по "Минску-2"
Лента новостейМолния