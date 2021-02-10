https://ria.ru/20210210/delo-1596818913.html

В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве

В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве

Пресненский суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению в особом порядке уголовного дела участника несогласованной акции 23 января Александра Мучаева,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:57

2021-02-10T13:57

2021-02-10T13:57

россия

юлия иванова

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

pussy riot

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596814637_0:170:3100:1914_1920x0_80_0_0_a6d0b835deffde8fc00f7cf515de0828.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению в особом порядке уголовного дела участника несогласованной акции 23 января Александра Мучаева, наехавшего на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Уголовное дело в отношении Мучаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, поступило в Пресненский районный суд города Москвы. Судебное заседание назначено на 18 февраля", - сказала собеседница агентства.Мучаев обвиняется в применении неопасного для жизни насилия против сотрудника правоохранительных органов. В судебной картотеке указано, что дело будет рассмотрено в особом порядке при полном признании подсудимым вины.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании участника акции 23 января - уроженца Калмыкии, который, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Источник РИА Новости сообщал, что в его машине находились участницы Pussy Riot.В конце января суд избрал Мучаеву меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили посещать несогласованные массовые мероприятия, общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.

https://ria.ru/20210209/protokoly-1596699343.html

https://ria.ru/20210209/sotsseti-1596621753.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), pussy riot, москва, происшествия