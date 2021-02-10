https://ria.ru/20210210/barselona-1596791309.html

В Испании могут запретить сдавать квартиры в аренду на срок меньше месяца

В Испании могут запретить сдавать квартиры в аренду на срок меньше месяца

Мэрия Барселоны предложила запретить владельцам квартир сдавать свое жилье на срок меньше 30 дней, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:34

2021-02-10T15:34

2021-02-10T15:34

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мэрия Барселоны предложила запретить владельцам квартир сдавать свое жилье на срок меньше 30 дней, сообщает "ЕвроПульс".Цель — сократить число туристов в городе. Опросы показывают, что толпы отдыхающих — главный источник беспокойства местных. Вдобавок из-за сдачи жилья путешественникам цены на квартиры в столице Каталонии растут слишком быстро.Если городской совет одобрит предложение мэрии, Барселона станет европейским городом с самым жестким законодательством в отношении краткосрочной аренды жилья.В прошлом году власти столицы Каталонии объявили, что собираются "вернуть" город местным жителям. Начать собираются с бульвара Рамбла — на нем уменьшат число магазинчиков для туристов и ограничат стоимость аренды, чтобы цены на развлечения и еду были доступными не только гостям, но и барселонцам.Ограничения на краткосрочную аренду жилья действуют и в других европейских городах. Например, в Амстердаме сдавать квартиру на несколько дней можно не дольше 30 дней в году, а в Будапеште — на срок до 90 дней.

https://ria.ru/20210210/vetnam-1596223831.html

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