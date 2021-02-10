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https://ria.ru/20210210/barselona-1596791309.html
В Испании могут запретить сдавать квартиры в аренду на срок меньше месяца
В Испании могут запретить сдавать квартиры в аренду на срок меньше месяца
Мэрия Барселоны предложила запретить владельцам квартир сдавать свое жилье на срок меньше 30 дней, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:34
2021-02-10T15:34
аренда
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жилье
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европа
туризм
туризм
новости - туризм
каталония
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мэрия Барселоны предложила запретить владельцам квартир сдавать свое жилье на срок меньше 30 дней, сообщает "ЕвроПульс".Цель — сократить число туристов в городе. Опросы показывают, что толпы отдыхающих — главный источник беспокойства местных. Вдобавок из-за сдачи жилья путешественникам цены на квартиры в столице Каталонии растут слишком быстро.Если городской совет одобрит предложение мэрии, Барселона станет европейским городом с самым жестким законодательством в отношении краткосрочной аренды жилья.В прошлом году власти столицы Каталонии объявили, что собираются "вернуть" город местным жителям. Начать собираются с бульвара Рамбла — на нем уменьшат число магазинчиков для туристов и ограничат стоимость аренды, чтобы цены на развлечения и еду были доступными не только гостям, но и барселонцам.Ограничения на краткосрочную аренду жилья действуют и в других европейских городах. Например, в Амстердаме сдавать квартиру на несколько дней можно не дольше 30 дней в году, а в Будапеште — на срок до 90 дней.
https://ria.ru/20210210/vetnam-1596223831.html
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каталония
барселона (город)
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будапешт
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аренда, города, жилье, туристы, европа, туризм, новости - туризм, каталония, барселона (город), испания, будапешт, амстердам

В Испании могут запретить сдавать квартиры в аренду на срок меньше месяца

15:34 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мэрия Барселоны предложила запретить владельцам квартир сдавать свое жилье на срок меньше 30 дней, сообщает "ЕвроПульс".
Цель — сократить число туристов в городе. Опросы показывают, что толпы отдыхающих — главный источник беспокойства местных. Вдобавок из-за сдачи жилья путешественникам цены на квартиры в столице Каталонии растут слишком быстро.
Если городской совет одобрит предложение мэрии, Барселона станет европейским городом с самым жестким законодательством в отношении краткосрочной аренды жилья.
В прошлом году власти столицы Каталонии объявили, что собираются "вернуть" город местным жителям. Начать собираются с бульвара Рамбла — на нем уменьшат число магазинчиков для туристов и ограничат стоимость аренды, чтобы цены на развлечения и еду были доступными не только гостям, но и барселонцам.
Ограничения на краткосрочную аренду жилья действуют и в других европейских городах. Например, в Амстердаме сдавать квартиру на несколько дней можно не дольше 30 дней в году, а в Будапеште — на срок до 90 дней.
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