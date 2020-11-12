https://ria.ru/20201112/ispaniya-1584079522.html

В Барселоне главную туристическую улицу "вернут" местным жителям

В Барселоне главную туристическую улицу "вернут" местным жителям

Бульвар Рамбла, одну из главных туристических достопримечательностей Барселоны, планируют "вернуть" местным жителям, сделав его привлекательным не только для... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T00:49

2020-11-12T00:49

2020-11-12T00:49

города

туризм

туризм

новости - туризм

европа

барселона (город)

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/99664/92/996649249_0:84:1811:1103_1400x0_80_0_0_ec46f1ce6a23f431649fcf64a96a3919.jpg

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бульвар Рамбла, одну из главных туристических достопримечательностей Барселоны, планируют "вернуть" местным жителям, сделав его привлекательным не только для туристов, сообщает "Европульс".Городские власти планируют превратить улицу из торгового и гастрономического в культурный центр. Стоимость аренды расположенных там коммерческих помещений будет снижена.Преобразования начнутся со знаменитого театра "Лисео", второго по размеру в Европе после итальянского "Ла Скала". Вместо одного зала в здании оборудуют многофункциональное пространство не только для театральных постановок, но и для выставок, концертов и перформансов. И цены на билеты туда будут ниже, сейчас они в среднем стоят около 100 евро.Изменения коснутся популярного рынка Ла Бокерия и ресторанов на бульваре. Еда там разнообразная, но местные жители обходят заведения стороной из-за толп туристов и дороговизны. Львиная доля расходов предпринимателей приходится на оплату аренды, поэтому мэрия планирует ограничить ставки. Предполагается, что цены тогда станут более доступными для горожан.

https://ria.ru/20201101/tyurma-1582371987.html

европа

барселона (город)

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

города, туризм, новости - туризм, европа, барселона (город), испания