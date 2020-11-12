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В Барселоне главную туристическую улицу "вернут" местным жителям
В Барселоне главную туристическую улицу "вернут" местным жителям
Бульвар Рамбла, одну из главных туристических достопримечательностей Барселоны, планируют "вернуть" местным жителям, сделав его привлекательным не только для... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T00:49
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города
туризм
туризм
новости - туризм
европа
барселона (город)
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бульвар Рамбла, одну из главных туристических достопримечательностей Барселоны, планируют "вернуть" местным жителям, сделав его привлекательным не только для туристов, сообщает "Европульс".Городские власти планируют превратить улицу из торгового и гастрономического в культурный центр. Стоимость аренды расположенных там коммерческих помещений будет снижена.Преобразования начнутся со знаменитого театра "Лисео", второго по размеру в Европе после итальянского "Ла Скала". Вместо одного зала в здании оборудуют многофункциональное пространство не только для театральных постановок, но и для выставок, концертов и перформансов. И цены на билеты туда будут ниже, сейчас они в среднем стоят около 100 евро.Изменения коснутся популярного рынка Ла Бокерия и ресторанов на бульваре. Еда там разнообразная, но местные жители обходят заведения стороной из-за толп туристов и дороговизны. Львиная доля расходов предпринимателей приходится на оплату аренды, поэтому мэрия планирует ограничить ставки. Предполагается, что цены тогда станут более доступными для горожан.
https://ria.ru/20201101/tyurma-1582371987.html
европа
барселона (город)
испания
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города, туризм, новости - туризм, европа, барселона (город), испания

В Барселоне главную туристическую улицу "вернут" местным жителям

00:49 12.11.2020
 
© Flickr / Jan HammershaugЖивые фигуры на улице Ла-Рамбла в Барселоне
Живые фигуры на улице Ла-Рамбла в Барселоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Flickr / Jan Hammershaug
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бульвар Рамбла, одну из главных туристических достопримечательностей Барселоны, планируют "вернуть" местным жителям, сделав его привлекательным не только для туристов, сообщает "Европульс".
Городские власти планируют превратить улицу из торгового и гастрономического в культурный центр. Стоимость аренды расположенных там коммерческих помещений будет снижена.
Преобразования начнутся со знаменитого театра "Лисео", второго по размеру в Европе после итальянского "Ла Скала". Вместо одного зала в здании оборудуют многофункциональное пространство не только для театральных постановок, но и для выставок, концертов и перформансов. И цены на билеты туда будут ниже, сейчас они в среднем стоят около 100 евро.
Изменения коснутся популярного рынка Ла Бокерия и ресторанов на бульваре. Еда там разнообразная, но местные жители обходят заведения стороной из-за толп туристов и дороговизны. Львиная доля расходов предпринимателей приходится на оплату аренды, поэтому мэрия планирует ограничить ставки. Предполагается, что цены тогда станут более доступными для горожан.
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