https://ria.ru/20201112/ispaniya-1584079522.html
В Барселоне главную туристическую улицу "вернут" местным жителям
В Барселоне главную туристическую улицу "вернут" местным жителям
Бульвар Рамбла, одну из главных туристических достопримечательностей Барселоны, планируют "вернуть" местным жителям, сделав его привлекательным не только для... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T00:49
2020-11-12T00:49
2020-11-12T00:49
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бульвар Рамбла, одну из главных туристических достопримечательностей Барселоны, планируют "вернуть" местным жителям, сделав его привлекательным не только для туристов, сообщает "Европульс".Городские власти планируют превратить улицу из торгового и гастрономического в культурный центр. Стоимость аренды расположенных там коммерческих помещений будет снижена.Преобразования начнутся со знаменитого театра "Лисео", второго по размеру в Европе после итальянского "Ла Скала". Вместо одного зала в здании оборудуют многофункциональное пространство не только для театральных постановок, но и для выставок, концертов и перформансов. И цены на билеты туда будут ниже, сейчас они в среднем стоят около 100 евро.Изменения коснутся популярного рынка Ла Бокерия и ресторанов на бульваре. Еда там разнообразная, но местные жители обходят заведения стороной из-за толп туристов и дороговизны. Львиная доля расходов предпринимателей приходится на оплату аренды, поэтому мэрия планирует ограничить ставки. Предполагается, что цены тогда станут более доступными для горожан.
https://ria.ru/20201101/tyurma-1582371987.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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