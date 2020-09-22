https://ria.ru/20200922/evropa-1577589907.html

Власти 22 городов ЕС требуют ужесточения правил аренды жилья для туристов

Власти 22 популярных у туристов города ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой ввести более жесткие общие требования к платформам для сдачи туристам жилья в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:45

2020-09-22T12:45

2020-09-22T12:45

туризм

туризм

города

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Власти 22 популярных у туристов города ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой ввести более жесткие общие требования к платформам для сдачи туристам жилья в краткосрочную аренду, <a href="https://www.thelocal.it/20200917/cities-across-europe-demand-tougher-rules-for-airbnb-rentals" target="_blank">сообщает</a> The Local.Представители Альянса европейских городов (Eurocities Alliance) обсудили с комиссаром ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер "устаревшую" правовую базу, которая не позволяет чиновникам принимать жесткие меры в отношении веб-платформ. Сдача жилья туристам через такие ресурсы способствует росту цен на недвижимость и выдавливанию местных жителей из центра городов.Защитники интересов горожан считают, что такие сайты обязаны предоставлять информацию о сделках властям. Кроме того, если арендодатели не соблюдают местные правила, ответственность должны нести не только граждане, но и платформа.Во многих европейских городах власти стали ограничивать сдачу квартир туристам, чтобы местные жители не страдали от постоянной необходимости делить подъезд и двор с шумными туристами. Например, в центре Амстердама запретили сдавать жилье через Airbnb.Аналогичные меры планируют ввести в Праге, Будапеште, Таллине. А власти Лиссабона предложили собственникам недвижимости альтернативу: вместо того чтобы самостоятельно договариваться с постояльцами через онлайн-платформы, они смогут сдать квартиру в долгосрочную аренду городу.Airbnb уже согласилась начать переговоры относительно новых требований, пишет издание. В 2018 году платформа приняла условия ЕС о размещении более подробной информации об аренде жилья, чтобы клиенты понимали полную стоимость сделки, в которую зачастую входит уборка и сервисный сбор.На сегодняшний день Альянс европейских городов объединяет Амстердам, Афины, Барселону, Берлин, Болонью, Бордо, Брюссель, Кельн, Флоренцию, Франкфурт, Хельсинки, Краков, Лондон, Милан, Мюнхен, Париж, Порто, Прагу, Утрехт, Валенсию, Вену и Варшаву.

https://ria.ru/20200213/1564416968.html

https://ria.ru/20200121/1563563443.html

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

https://ria.ru/20200718/1574529064.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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