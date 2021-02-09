https://ria.ru/20210209/zapret-1596715318.html

Эксперт оценил запрет на ввоз из Украины деталей для ж/д транспорта

Эксперт оценил запрет на ввоз из Украины деталей для ж/д транспорта

Россию из-за запрета на ввоз из Украины не ожидает дефицита железнодорожных колес на фоне падающих рынков производства и ремонта грузовых вагонов, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:53

2021-02-09T17:53

2021-02-09T17:53

россия

украина

экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россию из-за запрета на ввоз из Украины не ожидает дефицита железнодорожных колес на фоне падающих рынков производства и ремонта грузовых вагонов, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.Во вторник официальный портал правовой информации опубликовал постановление правительства РФ, которым запрещен ввоз в Россию из Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.Эксперт пояснил, что по прогнозам ИПЕМ, выполненным в 2019 году, рынок колес в 2020 году должен был сократиться на 8% и далее снижаться до 2023-2024 годов. "Однако пандемия ускорила падение рынка колес 2020/2019 в РФ на 14%", - привел он данные.Производственные мощности двух российских производителей - ОМК и "Евраза" - "закрывали" примерно 81-82% российского рынка 2019 года. "С учетом небольшого экспорта российских колес процент закрытия рынка сокращался на несколько процентных пунктов", - добавил Савчук.

https://ria.ru/20201223/zapret-1590556985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, экономика