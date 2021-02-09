Эксперт оценил запрет на ввоз из Украины деталей для ж/д транспорта
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабочий в сборочном цехе локомотиворемонтного завода
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россию из-за запрета на ввоз из Украины не ожидает дефицита железнодорожных колес на фоне падающих рынков производства и ремонта грузовых вагонов, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.
Во вторник официальный портал правовой информации опубликовал постановление правительства РФ, которым запрещен ввоз в Россию из Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.
"Мы не ожидаем дефицита колес из-за запрета на украинский импорт ввиду падающих рынков производства и ремонта грузовых вагонов", - сообщил Савчук.
Эксперт пояснил, что по прогнозам ИПЕМ, выполненным в 2019 году, рынок колес в 2020 году должен был сократиться на 8% и далее снижаться до 2023-2024 годов. "Однако пандемия ускорила падение рынка колес 2020/2019 в РФ на 14%", - привел он данные.
Производственные мощности двух российских производителей - ОМК и "Евраза" - "закрывали" примерно 81-82% российского рынка 2019 года. "С учетом небольшого экспорта российских колес процент закрытия рынка сокращался на несколько процентных пунктов", - добавил Савчук.
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