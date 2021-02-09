https://ria.ru/20210209/zapret-1596651304.html
Россия запретила ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Россия запретила ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Правительство России запретило ввоз в Россию с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления кабмина на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:22
2021-02-09T12:22
2021-02-09T17:09
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украина
экономика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России запретило ввоз в Россию с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления кабмина на официальном портале правовых актов.Ранее ряд СМИ писал, что Россия может запретить импорт нескольких видов железнодорожной продукции с Украины: колес, осей, заготовок, крупного вагонного литья. Правительство России в документе, опубликованном во вторник, расширило перечень продукции, на которую вводится запрет ввоза с Украины.
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