https://ria.ru/20210209/zapret-1596651304.html

Россия запретила ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта

Россия запретила ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта

Правительство России запретило ввоз в Россию с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления кабмина на... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:22

2021-02-09T12:22

2021-02-09T17:09

россия

правительство рф

украина

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России запретило ввоз в Россию с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления кабмина на официальном портале правовых актов.Ранее ряд СМИ писал, что Россия может запретить импорт нескольких видов железнодорожной продукции с Украины: колес, осей, заготовок, крупного вагонного литья. Правительство России в документе, опубликованном во вторник, расширило перечень продукции, на которую вводится запрет ввоза с Украины.

https://ria.ru/20201223/zapret-1590556985.html

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украина

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2021

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россия, правительство рф, украина, экономика