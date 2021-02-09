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Россия запретила ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Россия запретила ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Правительство России запретило ввоз в Россию с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления кабмина на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:22
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россия
правительство рф
украина
экономика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России запретило ввоз в Россию с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления кабмина на официальном портале правовых актов.Ранее ряд СМИ писал, что Россия может запретить импорт нескольких видов железнодорожной продукции с Украины: колес, осей, заготовок, крупного вагонного литья. Правительство России в документе, опубликованном во вторник, расширило перечень продукции, на которую вводится запрет ввоза с Украины.
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россия, правительство рф, украина, экономика

Россия запретила ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта

12:22 09.02.2021 (обновлено: 17:09 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабочий в сборочном цехе локомотиворемонтного завода
Рабочий в сборочном цехе локомотиворемонтного завода - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России запретило ввоз в Россию с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления кабмина на официальном портале правовых актов.
Ранее ряд СМИ писал, что Россия может запретить импорт нескольких видов железнодорожной продукции с Украины: колес, осей, заготовок, крупного вагонного литья.
Правительство России в документе, опубликованном во вторник, расширило перечень продукции, на которую вводится запрет ввоза с Украины.
Рабочие собирают вагоны в рамно-кузовном цеху - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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Эксперт оценил ущерб Украины от запрета Россией импорта ж/д продукции
 
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