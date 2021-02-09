https://ria.ru/20210209/zakharova-1596737721.html

Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России

Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России

Звучащие в Европе заявления о том, что визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля закончился унижением, — это часть информационной кампании Запада,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T20:18

2021-02-09T20:18

2021-02-09T21:54

россия

жозеп боррель

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Звучащие в Европе заявления о том, что визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля закончился унижением, — это часть информационной кампании Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности побывал в России 4-6 февраля. В ходе его визита Москва объявила о высылке трех дипломатических сотрудников Швеции, Польши и Германии за посещение несанкционированных митингов, организованных сторонниками Алексея Навального. В результате европейские СМИ, посчитавшие визит неудачным и ошибочным, раскритиковали Борреля."Унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве. <...> В чем унижение, совершенно непонятно", — сказала Захарова, комментируя ситуацию.Она отметила, что глава европейской дипломатии провел переговоры ровно в таком же формате, в каком их проводила ранее в Москве глава МИД Швеции Анн Линде.По ее словам, это замкнутый круг, по которому бегать невозможно, а Борреля сделали крайним.

https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596708195.html

https://ria.ru/20210208/zakharova-1596583029.html

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россия, жозеп боррель, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире