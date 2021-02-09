Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России
20:18 09.02.2021 (обновлено: 21:54 09.02.2021)
© Olivier Hoslet, PoolВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
© Olivier Hoslet, Pool
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Звучащие в Европе заявления о том, что визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля закончился унижением, — это часть информационной кампании Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности побывал в России 4-6 февраля. В ходе его визита Москва объявила о высылке трех дипломатических сотрудников Швеции, Польши и Германии за посещение несанкционированных митингов, организованных сторонниками Алексея Навального. В результате европейские СМИ, посчитавшие визит неудачным и ошибочным, раскритиковали Борреля.
Вчера, 17:21Боррель инициирует новые санкции против России
"Унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве. <...> В чем унижение, совершенно непонятно", — сказала Захарова, комментируя ситуацию.
Она отметила, что глава европейской дипломатии провел переговоры ровно в таком же формате, в каком их проводила ранее в Москве глава МИД Швеции Анн Линде.
"И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания. Ровно поэтому <…> даны были ценные указания возобновлять незаконные акции, потому что весь этот информационный пузырь до лета не доживет. Невозможно протянуть до лета с историей про химическое оружие, "отравление", не предоставляя факты".
По ее словам, это замкнутый круг, по которому бегать невозможно, а Борреля сделали крайним.