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https://ria.ru/20210209/zakharova-1596737721.html
Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России
Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России
Звучащие в Европе заявления о том, что визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля закончился унижением, — это часть информационной кампании Запада,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T20:18
2021-02-09T21:54
россия
жозеп боррель
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Звучащие в Европе заявления о том, что визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля закончился унижением, — это часть информационной кампании Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности побывал в России 4-6 февраля. В ходе его визита Москва объявила о высылке трех дипломатических сотрудников Швеции, Польши и Германии за посещение несанкционированных митингов, организованных сторонниками Алексея Навального. В результате европейские СМИ, посчитавшие визит неудачным и ошибочным, раскритиковали Борреля."Унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве. &lt;...&gt; В чем унижение, совершенно непонятно", — сказала Захарова, комментируя ситуацию.Она отметила, что глава европейской дипломатии провел переговоры ровно в таком же формате, в каком их проводила ранее в Москве глава МИД Швеции Анн Линде.По ее словам, это замкнутый круг, по которому бегать невозможно, а Борреля сделали крайним.
https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596708195.html
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россия, жозеп боррель, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире

Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России

20:18 09.02.2021 (обновлено: 21:54 09.02.2021)
 
© Olivier Hoslet, PoolВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Olivier Hoslet, Pool
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Звучащие в Европе заявления о том, что визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля закончился унижением, — это часть информационной кампании Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности побывал в России 4-6 февраля. В ходе его визита Москва объявила о высылке трех дипломатических сотрудников Швеции, Польши и Германии за посещение несанкционированных митингов, организованных сторонниками Алексея Навального. В результате европейские СМИ, посчитавшие визит неудачным и ошибочным, раскритиковали Борреля.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 17:21
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"Унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве. <...> В чем унижение, совершенно непонятно", — сказала Захарова, комментируя ситуацию.
Она отметила, что глава европейской дипломатии провел переговоры ровно в таком же формате, в каком их проводила ранее в Москве глава МИД Швеции Анн Линде.

"И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания. Ровно поэтому <…> даны были ценные указания возобновлять незаконные акции, потому что весь этот информационный пузырь до лета не доживет. Невозможно протянуть до лета с историей про химическое оружие, "отравление", не предоставляя факты".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
По ее словам, это замкнутый круг, по которому бегать невозможно, а Борреля сделали крайним.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 19:50
Захарова назвала политику Запада беспардонной и лишенной здравого смысла
 
РоссияЖозеп БоррельМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзВ мире
 
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