https://ria.ru/20210209/yankauskas-1596714540.html

Московского депутата Янкаускаса отправили под домашний арест

Московского депутата Янкаускаса отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы во вторник отправил под домашний арест муниципального депутата Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве к нарушению... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:51

2021-02-09T17:51

2021-02-09T20:13

россия

любовь соболь

константин янкаускас

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник отправил под домашний арест муниципального депутата Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Мундеп будет находится под домашним арестом как минимум до 23 марта. Ранее депутат отбывал арест в спецприемнике по КоАП – за нарушение правил порядка проведения митинга.Аналогичные уголовные обвинения уже предъявлены нескольким фигурантам дела, в том числе муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн, брату Алексея Навального Олегу, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь. Всех их суд поместил под домашний арест.Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны". * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Депутата Янкаускаса отправили под домашний арест. Кадры из зала суда Обвиняемого в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на митинге депутата Янкаускаса отправили под домашний арест. 2021-02-09T17:51 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь, константин янкаускас, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия