Московского депутата Янкаускаса отправили под домашний арест
17:51 09.02.2021 (обновлено: 20:13 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник отправил под домашний арест муниципального депутата Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Константина Янкаускаса под домашний арест", - сказала собеседница агентства.
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Мундеп будет находится под домашним арестом как минимум до 23 марта. Ранее депутат отбывал арест в спецприемнике по КоАП – за нарушение правил порядка проведения митинга.
Аналогичные уголовные обвинения уже предъявлены нескольким фигурантам дела, в том числе муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн, брату Алексея Навального Олегу, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь. Всех их суд поместил под домашний арест.
Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента