https://ria.ru/20210209/yankauskas-1596633104.html

СК запросил домашний арест для депутата Янкаускаса

СК запросил домашний арест для депутата Янкаускаса

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы отправить под домашний арест муниципального депутата Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:53

2021-02-09T10:53

2021-02-09T17:36

константин янкаускас

басманный суд г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы отправить под домашний арест муниципального депутата Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве людей к нарушению санитарных норм на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Ранее агентству об этом заявлял его адвокат Илья Уткин, теперь информация подтверждена из суда.Аналогичные обвинения уже предъявлены нескольким фигурантам дела, в том числе муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн, брату Алексея Навального Олегу, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь. Всех их суд поместил под домашний арест.Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

москва

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константин янкаускас, басманный суд г. москвы, москва, происшествия