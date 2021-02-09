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СК запросил домашний арест для депутата Янкаускаса
СК запросил домашний арест для депутата Янкаускаса
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы отправить под домашний арест муниципального депутата Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:53
2021-02-09T17:36
константин янкаускас
басманный суд г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы отправить под домашний арест муниципального депутата Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве людей к нарушению санитарных норм на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Ранее агентству об этом заявлял его адвокат Илья Уткин, теперь информация подтверждена из суда.Аналогичные обвинения уже предъявлены нескольким фигурантам дела, в том числе муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн, брату Алексея Навального Олегу, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь. Всех их суд поместил под домашний арест.Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html
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константин янкаускас, басманный суд г. москвы, москва, происшествия

СК запросил домашний арест для депутата Янкаускаса

10:53 09.02.2021 (обновлено: 17:36 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Константин Янкаускас (справа) в Басманном районном суде Москвы
Муниципальный депутат Константин Янкаускас (справа) в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы отправить под домашний арест муниципального депутата Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве людей к нарушению санитарных норм на несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Ранее агентству об этом заявлял его адвокат Илья Уткин, теперь информация подтверждена из суда.
"Поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта в отношении Янкаускаса Константинаса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК РФ", - сказала Софинская.
Аналогичные обвинения уже предъявлены нескольким фигурантам дела, в том числе муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн, брату Алексея Навального Олегу, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь. Всех их суд поместил под домашний арест.
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Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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