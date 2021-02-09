https://ria.ru/20210209/vorkuta-1596707871.html
В Воркуте опровергли сообщения о дорожных реагентах со свинцом и мышьяком
В Воркуте опровергли сообщения о дорожных реагентах со свинцом и мышьяком
Представитель администрации Воркуты опроверг сообщения о том, что на улицах города в качестве противогололедных материалов используется смесь с высоким... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:15
2021-02-09T17:15
2021-02-09T17:15
воркута
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152907/04/1529070471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed8f4a351e9a852f9b6913b860a61dd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Представитель администрации Воркуты опроверг сообщения о том, что на улицах города в качестве противогололедных материалов используется смесь с высоким содержанием свинца и мышьяка.Некоторые Telegram-каналы и СМИ со ссылкой на "местных активистов" во вторник сообщили, что в Воркуте вместо обычных реагентов используется шлак с высоким содержанием вредных веществ, включая мышьяк и свинец. Для этого якобы используются отходы производства Воркутинской ТЭЦ-2.По его словам, в протоколе соответствующих исследований на 2021 год, в частности, указано, что "удельная эффективная активность природных радионуклидов представленных заявителем образцов в продукции золошлака не превышает нормативы, установленные СанПиНом". Лабораторные исследования проводят специалисты Воркутинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в республике Коми".Как уточнил представитель администрации Воркуты, ежегодно на дорогах муниципалитета расходуется около 2,5 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси и шлака для борьбы с гололедицей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/sol-1596530622.html
воркута
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152907/04/1529070471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1ed0dc1e6a76c1ad3a5b6296da5493e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воркута
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости.
Представитель администрации Воркуты
опроверг сообщения о том, что на улицах города в качестве противогололедных материалов используется смесь с высоким содержанием свинца и мышьяка.
Некоторые Telegram
-каналы и СМИ со ссылкой на "местных активистов" во вторник сообщили, что в Воркуте вместо обычных реагентов используется шлак с высоким содержанием вредных веществ, включая мышьяк и свинец. Для этого якобы используются отходы производства Воркутинской ТЭЦ-2.
"Это дикость несусветная… Шлак, используемый МБУ "Специализированное дорожное управление" (на улично-дорожной сети Воркуты – ред.) как противогололедный материал, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о его безопасности, которое выдают ежегодно перед началом зимнего периода", - сказал РИА Новости представитель горадминистрации.
По его словам, в протоколе соответствующих исследований на 2021 год, в частности, указано, что "удельная эффективная активность природных радионуклидов представленных заявителем образцов в продукции золошлака не превышает нормативы, установленные СанПиНом". Лабораторные исследования проводят специалисты Воркутинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в республике Коми".
Как уточнил представитель администрации Воркуты, ежегодно на дорогах муниципалитета расходуется около 2,5 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси и шлака для борьбы с гололедицей.