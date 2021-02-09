https://ria.ru/20210209/vorkuta-1596707871.html

В Воркуте опровергли сообщения о дорожных реагентах со свинцом и мышьяком

В Воркуте опровергли сообщения о дорожных реагентах со свинцом и мышьяком

Представитель администрации Воркуты опроверг сообщения о том, что на улицах города в качестве противогололедных материалов используется смесь с высоким... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:15

2021-02-09T17:15

2021-02-09T17:15

воркута

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Представитель администрации Воркуты опроверг сообщения о том, что на улицах города в качестве противогололедных материалов используется смесь с высоким содержанием свинца и мышьяка.Некоторые Telegram-каналы и СМИ со ссылкой на "местных активистов" во вторник сообщили, что в Воркуте вместо обычных реагентов используется шлак с высоким содержанием вредных веществ, включая мышьяк и свинец. Для этого якобы используются отходы производства Воркутинской ТЭЦ-2.По его словам, в протоколе соответствующих исследований на 2021 год, в частности, указано, что "удельная эффективная активность природных радионуклидов представленных заявителем образцов в продукции золошлака не превышает нормативы, установленные СанПиНом". Лабораторные исследования проводят специалисты Воркутинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в республике Коми".Как уточнил представитель администрации Воркуты, ежегодно на дорогах муниципалитета расходуется около 2,5 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси и шлака для борьбы с гололедицей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/sol-1596530622.html

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воркута