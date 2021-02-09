https://ria.ru/20210209/vizit-1596645552.html

В Польше заявили, что были против визита Борреля в Москву

В Польше заявили, что были против визита Борреля в Москву

Президенты стран Вышеградской группы обсудят визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:53

2021-02-09T11:53

2021-02-09T11:53

жозеп боррель

вишеградская группа

евросоюз

мид польши

польша

познань

политика

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ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Президенты стран Вышеградской группы обсудят визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.Во вторник в Познани (Польша) состоится встреча глав стран Вышеградской группы – Польши, Чехии, Словакии, Венгрии."Совершенно точно господа президенты во время саммита будут дискутировать о восточной политике, будут дискутировать о том, что делается у наших границ, в Белоруссии, а также в России. Конечно, фрагментом этой дискуссии будет визит высокого представителя Жозепа Борреля, который, мне кажется, большинство комментаторов оценивает очень негативно", - заявил Пшидач."Если диалог с Россией является в каком-то смысле необходимым, то он должен быть очень хорошо подготовлен и прежде всего должен проходить на основе пяти принципов, которые принял Евросоюз. Попытка поиска элементов сотрудничества с Россией - это только один из пяти элементов. Оставшиеся четыре – это, среди прочего, поддержка гражданского общества, поддержка государств Восточного партнерства", - заключил замглавы МИД Польши.Боррель на прошлой неделе посещал РФ, во время его визита стало известно о высылке из России трех европейских дипломатов. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. В результате Боррель подвергся критике со стороны, прежде всего, европейских СМИ, некоторые из которых посчитали визит неудачным и ошибочным.Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный – 3,5 года колонии общего режима.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов. Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.Боррель по итогам своего визита в Москву не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека. В МИД РФ заявили, что критические высказывания Борелля о России по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве, где он говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

https://ria.ru/20210204/voyna-1596034000.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/polsha-1596155690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, вишеградская группа, евросоюз, мид польши, польша, познань, политика