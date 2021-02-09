Россию призвали поднять вопрос взаимного признания вакцин от COVID в мире
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
© AP Photo / Jae C. Hong
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российским законодателям предложили на международном уровне поднять вопрос о взаимном признании странами зарегистрированных вакцин, что позволит гражданам РФ выстраивать экономические и гуманитарные связи по всему миру, говорится в обращении Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.
"Ограничения, введённые правительствами многих стран из-за пандемии Covid-19, существенно осложнили возможность перемещения по миру, что в значительной степени отразилось на российских гражданах. В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос инициирования международной и межпарламентской дискуссии о взаимном признании Россией, странами Европейского Союза, США и другими государствами вакцин от коронавируса, прошедших клинические испытания, - Спутник V, ЭпиВакКорона, BioTEch, Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna и других", - говорится в письме директора ИСИРГИ Максима Петунина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению эксперта, это позволит устранить барьеры между странами, в первую очередь, при международном перемещении граждан.
"На сегодняшний день национальные правительства обосновывают закрытие границ масштабами распространения данного вируса, разделяя государства на так называемые зоны. Зачастую Россия попадает в красную зону - территорию активного распространения COVID-19. При этом показатели заболеваемости россиян данным вирусом в последнее время стабильно снижаются, отрицательная динамика фиксируется уже на протяжении нескольких недель", - подчеркивается в письме.
По словам Петунина, во многом это обусловлено активно идущим процессом вакцинации россиян "Спутником V", эффективность которого была доказана в ходе клинических испытаний, что также накануне подтвердил авторитетный международный медицинский журнал The Lancet. Так, согласно опубликованной информации, эффективность российской вакцины составила 91,6%. При этом "более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% - клеточный иммунный ответ".
Действенность флагманской российской вакцины также подтверждается ее успешной регистрацией в таких странах как Венгрия, ОАЭ, Белоруссия, Сербия, Аргентина, Боливия, Алжир, Иран, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Никарагуа, Гвинея, Тунис, Армения и Мексика. В ближайшее время она также должна получить одобрение в Бразилии, Индии, Казахстане и Филиппинах, отметил эксперт.
"Очевидно, что регистрация вакцины - это не только экономика, но и политика. Не только прибыль, но и инструмент влияния, поэтому многие западные страны воспринимают ее внедрение как вызов. Именно поэтому в настоящее время крайне важно на межпарламентском уровне суметь отстоять авторитет российской науки и медицины, а вместе с ними и честь нашей страны, ведь кампания по дискредитации нашей отечественной вакцины в международных СМИ идет полным ходом", - подчеркнул глава института.
В письме указывается, что работа парламентариев в этом направлении на международном уровне крайне востребована.
"Данная работа крайне важна в период повышенной активности иностранных спецслужб, стремящихся дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране накануне выборов в Государственную Думу. Сегодня России необходимо совершить прорыв и во внешней, и внутренней политике", говорится в обращении. И именно работа законодателей могла бы внести в этот процесс неоценимый вклад.
"Учитывая вышеизложенное, предлагаем начать работу по взаимному признанию вакцин от коронавируса, прошедших клинические испытания, и разрешить въезд на территорию Российской Федерации гражданам, привитым указанными медицинскими препаратами", - говорится в обращении. Достижение договоренности о том, что граждане, привитые любой зарегистрированной и взаимно признанной вакциной, могут свободно передвигаться по миру, как это было буквально год назад, стало бы желанной новостью для россиян и позволило бы укрепить позиции России, уверены в ИСИРГИ.