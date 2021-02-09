https://ria.ru/20210209/vaktsiny-1596613986.html

Россию призвали поднять вопрос взаимного признания вакцин от COVID в мире

Россию призвали поднять вопрос взаимного признания вакцин от COVID в мире

Российским законодателям предложили на международном уровне поднять вопрос о взаимном признании странами зарегистрированных вакцин, что позволит гражданам РФ... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:31

2021-02-09T08:31

2021-02-09T08:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

the lancet

валентина матвиенко

вячеслав володин

боливия

армения

политика

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российским законодателям предложили на международном уровне поднять вопрос о взаимном признании странами зарегистрированных вакцин, что позволит гражданам РФ выстраивать экономические и гуманитарные связи по всему миру, говорится в обращении Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.По мнению эксперта, это позволит устранить барьеры между странами, в первую очередь, при международном перемещении граждан."На сегодняшний день национальные правительства обосновывают закрытие границ масштабами распространения данного вируса, разделяя государства на так называемые зоны. Зачастую Россия попадает в красную зону - территорию активного распространения COVID-19. При этом показатели заболеваемости россиян данным вирусом в последнее время стабильно снижаются, отрицательная динамика фиксируется уже на протяжении нескольких недель", - подчеркивается в письме.По словам Петунина, во многом это обусловлено активно идущим процессом вакцинации россиян "Спутником V", эффективность которого была доказана в ходе клинических испытаний, что также накануне подтвердил авторитетный международный медицинский журнал The Lancet. Так, согласно опубликованной информации, эффективность российской вакцины составила 91,6%. При этом "более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% - клеточный иммунный ответ".Действенность флагманской российской вакцины также подтверждается ее успешной регистрацией в таких странах как Венгрия, ОАЭ, Белоруссия, Сербия, Аргентина, Боливия, Алжир, Иран, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Никарагуа, Гвинея, Тунис, Армения и Мексика. В ближайшее время она также должна получить одобрение в Бразилии, Индии, Казахстане и Филиппинах, отметил эксперт.В письме указывается, что работа парламентариев в этом направлении на международном уровне крайне востребована."Данная работа крайне важна в период повышенной активности иностранных спецслужб, стремящихся дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране накануне выборов в Государственную Думу. Сегодня России необходимо совершить прорыв и во внешней, и внутренней политике", говорится в обращении. И именно работа законодателей могла бы внести в этот процесс неоценимый вклад.

https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596192129.html

боливия

армения

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, the lancet, валентина матвиенко, вячеслав володин, боливия, армения, политика