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Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от COVID-19
Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от COVID-19
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:06
2021-02-09T08:06
2021-02-09T09:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
григорий ивлиев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Григорий Ивлиев.Он уточнил, что уже выданные семь патентов - это не семь вакцин. "На вакцину "Спутник V" был выдан не один патент. Это сразу несколько запатентованных изобретений - вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее", - объяснил глава Роспатента.Еще четырьмя патентами охраняются изобретения, относящиеся к вакцине "ЭпиВакКорона", добавил он.Читайте полный текст интервью >>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество