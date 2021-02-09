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Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от COVID-19
Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от COVID-19
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:06
2021-02-09T09:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
григорий ивлиев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Григорий Ивлиев.Он уточнил, что уже выданные семь патентов - это не семь вакцин. "На вакцину "Спутник V" был выдан не один патент. Это сразу несколько запатентованных изобретений - вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее", - объяснил глава Роспатента.Еще четырьмя патентами охраняются изобретения, относящиеся к вакцине "ЭпиВакКорона", добавил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество

Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от COVID-19

08:06 09.02.2021 (обновлено: 09:03 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Григорий Ивлиев.
"С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения", - сказал Ивлиев.
Он уточнил, что уже выданные семь патентов - это не семь вакцин. "На вакцину "Спутник V" был выдан не один патент. Это сразу несколько запатентованных изобретений - вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее", - объяснил глава Роспатента.
Еще четырьмя патентами охраняются изобретения, относящиеся к вакцине "ЭпиВакКорона", добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Григорий ИвлиевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
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