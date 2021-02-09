https://ria.ru/20210209/vaktsiny-1596612029.html

Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от COVID-19

Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от COVID-19

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:06

2021-02-09T08:06

2021-02-09T09:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

григорий ивлиев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Григорий Ивлиев.Он уточнил, что уже выданные семь патентов - это не семь вакцин. "На вакцину "Спутник V" был выдан не один патент. Это сразу несколько запатентованных изобретений - вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее", - объяснил глава Роспатента.Еще четырьмя патентами охраняются изобретения, относящиеся к вакцине "ЭпиВакКорона", добавил он.Читайте полный текст интервью >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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