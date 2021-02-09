https://ria.ru/20210209/ivliev-1596575919.html

Григорий Ивлиев: COVID подстегнул изобретателей

Григорий Ивлиев: COVID подстегнул изобретателей

Роспатент первым в мире запатентовал вакцину против коронавируса "Спутник V", не скрывает гордости глава ведомства Григорий Ивлиев. В интервью РИА Новости он... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:00

2021-02-09T09:00

2021-02-09T09:01

григорий ивлиев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

интервью

технологии

интервью - авторы

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Роспатент первым в мире запатентовал вакцину против коронавируса "Спутник V", не скрывает гордости глава ведомства Григорий Ивлиев. В интервью РИА Новости он рассказал, сколько заявок на вакцины от COVID-19 получил Роспатент, почему на "Спутник V" было выдано сразу несколько патентов, какие технологии и инструменты, облегчающие борьбу с пандемией, разработали российские изобретатели, и какие ноу-хау запатентовал Роскосмос в 2020 году. Беседовала Ирина Андреева.– Григорий Петрович, как вы охарактеризуете ситуацию с заявками на патенты в прошедшем коронавирусном году?– Несмотря на сложные эпидемиологические условия, в которых оказались весь мир и Россия в 2020 году, в Роспатент было подано почти 35 тысяч заявок на изобретения, что лишь на 1,5% меньше, чем в 2019 году. Хотя эта цифра и внушительная, но для нашей страны с огромным научно-техническим потенциалом этого явно недостаточно. Безусловно, не каждое запатентованное решение реализуется в виде готового продукта. Однако каждый патент, по сути, является фундаментом, ступенькой вверх для последующих разработок.– А если рассматривать отдельно, например, товарные знаки?– Снижения по подаче заявок по товарным знакам нет. Предприниматель регистрирует средства индивидуализации, для этого ему нужны только контакты с нашей службой. А контактировать мы всем предлагаем удаленно, в электронном виде, при помощи видео-конференц-связи, все технологии у нас для этого есть.Мы видим, что российские заявители в 2020 году подали на 14% заявок больше, чем годом ранее. А в 2019 году у российских заявителей было на 20% больше заявок, чем в 2018 году. То есть у нас значительный динамичный рост количества товарных знаков. Несомненно, такой рост объясняется и тем, что у нас еще большой запас пространства для роста числа товарных знаков.– Сколько всего товарных знаков зарегистрировано в России?– У нас "на охране" сейчас стоит 700 тысяч товарных знаков. Это огромная цифра, и, как видите, она постоянно растет.Мы видим, что в декабре было подано гораздо больше заявок на полезные модели и на изобретения, чем в ноябре, и даже больше, чем в декабре 2019 года. Январь-февраль покажет, какие будут тренды. Мы надеемся, что рост продолжится.– Если говорить отдельно по отраслям, пандемия отразилась на многих из них?– Показательна, конечно, фармацевтика. В условиях борьбы с коронавирусом именно эта отрасль продемонстрировала наибольшую активность – количество заявок на изобретения выросло на 22%, всего в прошлом году было подано одна тысяча 575 заявок.На данный момент уже выдано 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Важно отметить, что Роспатент первым в мире запатентовал вакцину против коронавируса "Спутник V". И в настоящее время все мы видим, как именно отечественная вакцина победоносно шагает по миру. Наконец-то многие начали признавать ее эффективность, и это внушает надежду на успешную борьбу с коронавирусом.Но изобретатели не останавливаются только на одном варианте вакцины. С начала пандемии всего было подано 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения.Отечественные изобретатели начали комплексно подходить к вопросу патентования разработок, что обеспечивает всестороннюю патентную охрану. Так, например, на вакцину "Спутник V" был выдан не один патент. Это сразу несколько запатентованных изобретений – вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее.В последнее время все чаще в прессе сообщается о разработке учеными института Гамалеи еще одной вакцины – "Спутник Лайт". Безусловно, и эта модификация вакцины должна быть запатентована. Также комплексно запатентована вакцина "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор". Ими получено четыре патента на изобретения.– Есть ли интересные изобретения, связанные с борьбой с коронавирусом?– Кроме изобретений в области биотехнологии, отечественные разработчики проявляют повышенную активность в области диагностики, дезинфекции, средств индивидуальной защиты.Например, выданы патенты на устройства, позволяющие уничтожить вирус посредством ультрафиолетового облучения. Особенностью данных устройств является то, что благодаря им можно быстро и эффективно обработать различные по конфигурации поверхности предметов и помещений.Также запатентован робот, позволяющий бесконтактно взять мазок ПЦР из полости рта. Эта разработка поможет вывести из зоны риска врачей и медсестер, которые постоянно контактируют с зараженными, а также провести масштабные исследования, например, в зонах повышенного скопления людей – аэропорты, вокзалы.Еще одной интересной разработкой является так называемый КТ-калькулятор. Благодаря этому изобретению можно осуществлять экспресс-оценку изменений легочной ткани при коронавирусной инфекции на основе клинических и биохимических показателей. Результаты такой оценки полностью совпадают с данными КТ-исследования легких. Таким образом, диагностические исследования можно будет проводить без компьютерной томографии, что позволит врачу быстрее выбрать тактику лечения пациента.– Если отвлечься от изобретений и перейти к уже запатентованным объектам, сколько в год у вас бывает обращений из-за споров по объектам интеллектуальной собственности?– В 2020 году поступило 2445 возражений на действия товарных знаков, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Эта цифра, примерно, каждый год одинаковая.Мы проверяем все основания полностью. Мы должны проверять и авторские права, мы обязаны рассмотреть все претензии – это является гарантией того, что все права будут защищены. А сроки рассмотрения в последнее время мы существенно снизили. У нас сейчас где-то чуть больше четырех месяцев по изобретениям и чуть больше трех месяцев по товарным знакам.– А сколько решений Роспатента не устраивают заявителей, и стороны потом идут в суд?– Из тех, кто обжалует наши решения, в суд идут около 500 заявителей. А суд отменяет наши решения очень редко. В 2020 году по изобретениям были отменены 10 наших решений, в 2018 и 2019 годах – по восемь решений по изобретениям. Это очень маленькая цифра, потому что на 300 тысяч патентов происходит 8-10 отмен в год. И обращаю внимание, что это не просто выдача патента. Это решение крупнейшей научной задачи по определению мировой новизны технического решения.Но работа суда по интеллектуальным правам, конечно, очень важна для нас. В суде ставится точка в спорах, там есть свои способы аргументации, приглашаются эксперты узкой специализации. В будущем еще много предстоит сделать для того, чтобы сформировать единую правоприменительную практику. По этому пути мы уже идем. Появляются новые объекты интеллектуальной собственности, которые нужно учитывать.Например, в России появилось географическое указание. С июля 2020 года у нас уже более 40 заявок.– А что у нас с географическими указаниями?– Это обозначения, регистрируемые для товаров, обладающих определенными характеристиками и связанных с географическим объектом, который нас и просят защитить. Пока мы зарегистрировали в качестве географического указания только "Шуйское мыло" и обозначение "Ейская" для лечебной грязи.Если объект соответствует формальным требованиям, мы публикуем сведения о заявке в официальном бюллетене, размещаем заявку на нашем сайте для ознакомления, направляем информацию о ней уполномоченным органам и заинтересованным лицам, а потом три месяца собираем отклики. Затем смотрим, какие пришли возражения или оценки, и принимаем решение. Например, мы узнали, что "Шуйское мыло" производится не только в Шуе, даже не только в Ивановской области, но еще и под Москвой.– Кажется, нас ждет много географических указаний?– Да. Я думаю, что сейчас, когда производители адаптируются к этому закону, заявок будет очень много, потому что у нас много самобытных товаров, а новый объект интеллектуальной собственности дает дополнительные возможности для их продвижения.– Если говорить про географическое указание, не могу в этой связи не вспомнить адыгейский сыр…– Адыгейский сыр – это продукт, который производится в Адыгее. Это обозначение зарегистрировано в качестве другого объекта интеллектуальных прав – наименование места происхождения товара (НМПТ). Сыр, производимый в другом регионе, – это уже не адыгейский сыр.И попытки оспорить это в судах закончились безрезультатно, потому что однозначно, что адыгейский сыр должен быть из Адыгеи. На его свойства влияет особенность климата в данном регионе, корма и так далее. То, что ранее это годами было по-другому, это просто неправильно.– Тогда брынза должна быть только из Болгарии?– Нет, брынза – это вид товара, но болгарская брынза должна быть только из Болгарии.– Если продолжить разговор про споры. "Яндекс", "Рамблер" и знак "Афиша". В чем суть спора, и почему он вообще возник?– "Яндекс" хочет включить этот знак в часть своего знака. Этого делать нельзя без согласия правообладателя. В этом сущность спора.Сейчас начинают говорить о том, что это неправильное правовое регулирование в целом. Что должно быть как-то по-другому. Мы готовы обсуждать развитие регулирования в этом направлении, но принцип заключается в том, что кто-то первый индивидуализировал какое-то обозначение под свою деятельность. Он может им пользоваться индивидуально. Все другие будут использовать это обозначение неправомерно. Они будут вводить в заблуждение с пользованием этого знака.– Есть ли изобретения в области космических технологий? Что запатентовал, например, Роскосмос в ушедшем году?– Не так давно меня удивил патент на устройство для заделывания пробоин в обшивке космического корабля в открытом космосе. Однако 2020 год показал, что данная разработка весьма актуальна. Из СМИ мы узнали о проблемах повреждения обшивки космической станции. Таким образом, созданное устройство является очень важным. Будет ли оно применяться на практике, это другой вопрос.Что касается Роскосмоса, то в 2020 году было выдано 25 патентов. Это немного для такой корпорации. Уверен, что в ближайшем будущем Роскосмос повысит патентную активность. Что же в 2020 году патентовала корпорация? Наибольшее количество разработок касалось систем ориентации и управления космическими аппаратами, которые обеспечивают коррекцию их орбиты, а также ориентацию в пространстве, в том числе относительно других аппаратов в космосе.Кроме того, были запатентованы технологии в области спутниковых систем связи, целью которых является обеспечение оперативности передачи сообщений и телефонной связи (например, без перегрузок сетей), в том числе в полярных областях Земли. Были запатентованы используемые в космосе измерительные приборы. Важно отметить, что сфера интересов Роскосмоса не ограничивается этими разработками. В 2020 году корпорацией также была запатентована технология для решения проблемы по очистке околоземного пространства от крупногабаритных объектов космического мусора.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583323865.html

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https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590725347.html

https://ria.ru/20200826/izobreteniya-1576311938.html

https://ria.ru/20201007/vino-1578572174.html

https://ria.ru/20200720/1574587011.html

https://ria.ru/20201113/razrabotki-1584405648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), интервью, технологии, интервью - авторы