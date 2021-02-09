СК начал проверку после данных о невыплате зарплат ученым в Новосибирске
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новосибирские следователи организовали проверку ситуации с зарплатами ученых после того, как эту проблему подняла сотрудница одного из ведущих сибирских научных институтов, сообщает пресс-служба СК РФ.
В понедельник в ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
"Следственными органами следственного управления СК РФ по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают круг научных сотрудников, "чьи права на оплату труда были нарушены". Также СК оценит действия должностных лиц, "которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым".
Как сообщалось ранее, проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременности и полноты оплаты труда в этом институте начала прокуратура Новосибирской области, которая в дальнейшем планирует заняться всеми научными учреждениями Сибирского отделения РАН.