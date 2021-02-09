Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/ubytochnost-1596605939.html
Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
Снижение пусковой активности американской компании SpaceX может свидетельствовать об убыточности ее деятельности, но достоверно говорить об этом нельзя из-за... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T03:17
2021-02-09T03:17
илон маск
роскосмос
spacex
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594649721_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1443f10adb3848beae404c8c471ee0cb.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Снижение пусковой активности американской компании SpaceX может свидетельствовать об убыточности ее деятельности, но достоверно говорить об этом нельзя из-за отсутствия доступной для анализа бухгалтерской отчетности, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Организации "Агат" (головной экономический научно-исследовательский институт "Роскосмоса") Никита Казинский.Дефицит доходов на коммерческом рынке, полагает эксперт, SpaceX компенсирует высокомаржинальными государственными заказами и государственными субсидиями. Так, например, SpaceX получила свыше 880 миллионов долларов субсидий для внедрения спутникового интернета на базе Starlink в сельской местности."Мы не утверждаем, что деятельность SpaceX убыточна, а Илон Маск создает финансовую пирамиду, построенную на инвестициях и государственной поддержке высокотехнологичных разработок. Мы лишь подчеркиваем, что для быстрорастущей компании с постоянно увеличивающимся уставным капиталом и разницей в цене продукции, без анализа управленческой и бухгалтерской отчетности, об убыточности или прибыльности говорить практически невозможно", - пояснил Казинский.По его словам, анализ финансового состояния SpaceX затрудняет и то, что у американской компании может не быть единой нормы прибыли на один пуск.
https://ria.ru/20210204/luna-1595945667.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594649721_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_226d45281c92135bbf75aec27d559f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, роскосмос, spacex, москва, экономика

Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности

03:17 09.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде
Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Снижение пусковой активности американской компании SpaceX может свидетельствовать об убыточности ее деятельности, но достоверно говорить об этом нельзя из-за отсутствия доступной для анализа бухгалтерской отчетности, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Организации "Агат" (головной экономический научно-исследовательский институт "Роскосмоса") Никита Казинский.
"В 2019 году количество запусков упало с 21 (в 2018 году – ред.) до 13, что вероятно привело к еще более значительному снижению EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – ред.). Это может быть признаком убыточности операционной деятельности", - сказал он.
Дефицит доходов на коммерческом рынке, полагает эксперт, SpaceX компенсирует высокомаржинальными государственными заказами и государственными субсидиями. Так, например, SpaceX получила свыше 880 миллионов долларов субсидий для внедрения спутникового интернета на базе Starlink в сельской местности.
"Мы не утверждаем, что деятельность SpaceX убыточна, а Илон Маск создает финансовую пирамиду, построенную на инвестициях и государственной поддержке высокотехнологичных разработок. Мы лишь подчеркиваем, что для быстрорастущей компании с постоянно увеличивающимся уставным капиталом и разницей в цене продукции, без анализа управленческой и бухгалтерской отчетности, об убыточности или прибыльности говорить практически невозможно", - пояснил Казинский.
По его словам, анализ финансового состояния SpaceX затрудняет и то, что у американской компании может не быть единой нормы прибыли на один пуск.
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 04:09Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
 
Илон МаскРоскосмосSpaceXМоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния