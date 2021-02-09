https://ria.ru/20210209/ubytochnost-1596605939.html

Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности

Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности

Снижение пусковой активности американской компании SpaceX может свидетельствовать об убыточности ее деятельности, но достоверно говорить об этом нельзя из-за... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T03:17

2021-02-09T03:17

2021-02-09T03:17

илон маск

роскосмос

spacex

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594649721_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1443f10adb3848beae404c8c471ee0cb.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Снижение пусковой активности американской компании SpaceX может свидетельствовать об убыточности ее деятельности, но достоверно говорить об этом нельзя из-за отсутствия доступной для анализа бухгалтерской отчетности, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Организации "Агат" (головной экономический научно-исследовательский институт "Роскосмоса") Никита Казинский.Дефицит доходов на коммерческом рынке, полагает эксперт, SpaceX компенсирует высокомаржинальными государственными заказами и государственными субсидиями. Так, например, SpaceX получила свыше 880 миллионов долларов субсидий для внедрения спутникового интернета на базе Starlink в сельской местности."Мы не утверждаем, что деятельность SpaceX убыточна, а Илон Маск создает финансовую пирамиду, построенную на инвестициях и государственной поддержке высокотехнологичных разработок. Мы лишь подчеркиваем, что для быстрорастущей компании с постоянно увеличивающимся уставным капиталом и разницей в цене продукции, без анализа управленческой и бухгалтерской отчетности, об убыточности или прибыльности говорить практически невозможно", - пояснил Казинский.По его словам, анализ финансового состояния SpaceX затрудняет и то, что у американской компании может не быть единой нормы прибыли на один пуск.

https://ria.ru/20210204/luna-1595945667.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, роскосмос, spacex, москва, экономика