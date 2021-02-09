https://ria.ru/20210209/kazinskiy-1596529577.html

Никита Казинский: невозможно говорить о прибыльности SpaceX

Никита Казинский: невозможно говорить о прибыльности SpaceX

Рассчитать возможную стоимость ракеты или спутника, пока их еще нет даже на бумаге? Оценить стоимость космических проектов для федеральных программ? Этим в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:00

2021-02-09T11:00

2021-02-09T11:05

интервью - авторы

илон маск

spacex falcon 9

роскосмос

морской старт (космодром)

spacex

интервью

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Рассчитать возможную стоимость ракеты или спутника, пока их еще нет даже на бумаге? Оценить стоимость космических проектов для федеральных программ? Этим в периметре госкорпорации "Роскосмос" занимается головная экономическая научно-исследовательская организация космической отрасли – АО "Организация "Агат". Специалисты общества разрабатывают технико-экономическое обоснование перспективных программ и проектов, когда еще нет ни их технического облика, ни кооперации предприятий. При непосредственном участии АО "Организация "Агат" были разработаны "Федеральная космическая программа России", ФЦП "Развитие космодромов", а также перспективные программы. О конкуренции с Илоном Маском на рынке пусковых услуг, российской многоразовой ракете и перспективах "Морского старта" в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал генеральный директор предприятия Никита Казинский.– Общеизвестно, что Илон Маск вытеснил Россию с рынка коммерческих пусковых услуг благодаря низким ценам пусков своих Falcon 9. Какие пути экономического противодействия этому для возвращения Россией утраченных позиций видит "Организация "Агат"?– Об ослаблении наших позиций на рынке коммерческих пусковых услуг можно говорить лишь применительно к пускам на геопереходную и геостационарную орбиты. Коммерческие запуски на другие виды орбит с помощью наших ракет среднего класса все еще весьма конкурентоспособны. Причиной, уверен, временного ослабления позиций России на рынке коммерческих пусков на геопереходную и геостационарную орбиты стало весьма неудачное стечение трех ключевых обстоятельств: годовая остановка в 2016 году запусков "Протонов" из-за обнаруженной проблемы с их двигателями, выход на рынок конкурентоспособного Falcon 9 и неопределенные долгосрочные перспективы "Протона" после 2024 года. Для заказчиков – операторов группировок именно стечение этих причин сыграло свою роль. Так, до 2016 года количество коммерческих пусков ракет-носителей "Протон" и Falcon 9 было примерно одинаковым, и только в 2016-2017 годы Falcon 9 вырвался вперед. При этом следует отметить, что по большей части SpaceX запускает на низкие орбиты космические аппараты Starlink собственного производства, формируя по сути за бюджетные деньги многоспутниковую орбитальную группировку двойного назначения.Вернуть наши позиции можно, и помогут нам это сделать наши перспективные ракеты-носители. Как вы знаете, сейчас в самарском ракетно-космическом центре "Прогресс" разрабатываются новые ракеты-носители: полутяжелый "Союз-5" и ракета среднего класса "Амур-СПГ" на сжиженном природном газе. Они имеют все шансы стать успешными и востребованными на рынке. Крайне важна для этого последовательно проводимая "Роскосмосом" политика в области системы средств выведения. Как и в случае со SpaceX, проектам потребуется поддержка институциональных заказчиков, дающая уверенность как производителям, так и заказчикам в ритмичном производстве и наличии пусковой возможности даже в дальней перспективе. – В какую стоимость оценивает "Агат" себестоимость пуска ракет Маска?– Вопрос о себестоимости запуска Falcon 9, как разговоры о медицине и строительстве, – весьма популярны. Объективно ответить на вопрос о себестоимости продукции в закрытой компании (SpaceX – закрытая компания с непрозрачным ценообразованием) затруднительно. С определенной долей достоверности можно говорить о цене пуска – это более публичная информация. И здесь наблюдаются бросающиеся в глаза колебания. Так, запуск Falcon 9, цена которого на внешнем рынке декларируется не выше 62 миллионов долларов, покупался внутри США, то есть американским правительством, за 83 миллиона долларов при запуске космического аппарата GPS IIIA-1 и за 69 миллионов долларов при запуске научного зонда DART. Цена, по которой эта ракета покупается пентагоном для своих пусков, еще выше.Еще больший уровень колебаний в ценах Falcon Heavy. При декларированной на рынке цене в 150 миллионов долларов, в контракте для ВВС США цена составила 316 миллионов долларов.Кроме довольно существенных колебаний цены необходимо понимать, что бизнес частных компаний в США далеко не всегда ведется на принципах, принятых в государственных программах России. Никакого позаказного учета может и не вестись, и единой нормы прибыли может не быть. Попробую пояснить, почему это важно для бизнеса SpaceX и понимания вопроса о себестоимости Falcon 9. Оценка стоимости SpaceX с почти 1 миллиарда долларов в 2010 году повысилась к 2019 году до 33 миллиардов долларов. А по оценке Morgan Stanley, опубликованной в конце октября 2020 года, капитализация SpaceX может составить около 100 миллиардов долларов. Столь впечатляющие цифры (соразмерные стоимости Coca-Cola и Bank of Ameriсa) создают ожидания инвесторов и стимулируют инвестиции. Например, общая сумма привлеченных инвестиций от частных инвесторов только за 2020 год достигнет 2,41 миллиарда долларов. Эта сумма сопоставима с объемом годового бюджетного финансирования Федеральной космической программы России.Без высокомаржинальных государственных заказов SpaceX периодически сталкивается с дефицитом денежных средств, на компенсацию которого необходимы инвестиции. За 12 месяцев до сентября 2018 года SpaceX фиксировала 270 миллионов долларов скорректированной EBITDA (немногим больше 10% при доходах около 2,5 миллиарда долларов), и это с учетом "денег из будущего" – сотен миллионов долларов клиентских депозитов. В 2019 году количество запусков упало с 21 до 13, что вероятно привело к еще более значительному снижению EBITDA. Это может быть признаком убыточности операционной деятельности.Еще одним фактором, помимо понятных доходов за выполняемые работы и инвестиций, являются государственные субсидии. SpaceX получила свыше 880 миллионов долларов субсидий для внедрения спутникового интернета на базе Starlink в сельской местности. В России сам факт субсидии зачастую расценивается как признак нездорового предприятия, а для США это достаточно традиционный инструмент, и им активно пользуются спутниковые операторы Hughes и Viasat, периодически рапортуя о позитивных финансовых результатах на фоне общих для спутниковых операторов тенденций к снижению доходности.Мы не утверждаем, что деятельность SpaceX убыточна, а Илон Маск создает финансовую пирамиду, построенную на инвестициях и государственной поддержке высокотехнологичных разработок. Мы лишь подчеркиваем, что для быстрорастущей компании с постоянно увеличивающимся уставным капиталом и разницей в цене продукции, без анализа управленческой и бухгалтерской отчетности, об убыточности или прибыльности говорить практически невозможно.Например, цена пуска одного из планируемых спутников NASA SPHEREx – свыше 98 миллионов долларов (масса спутника вряд ли превысит 200 килограмм при массе полезной нагрузки в 75 килограмм) – дает не укладывающуюся ни в какие экономические категории 490 тысяч долларов за 1 килограмм. Для примера, выведение европейского научного спутника Gaia в точку Лагранжа на ракете среднего класса "Союз-2" стоило менее 20 тысяч долларов за 1 килограмм. Причины выбора NASA тяжелого носителя от SpaceX с ценой запуска дороже чем на коммерческом рынке для запуска малого спутника не имеют очевидных технико-экономических объяснений. Кроме одного – избыточное государственное финансирование позволяет компании демпинговать на внешних рынках. Это часть единой государственной стратегии США – убивать конкурента демпингом, скрывая при этом истинную себестоимость своей продукции.– "Роскосмос" впервые в истории внес в задание на эскизный проект новой ракеты "Амур-СПГ" стоимость пуска. То есть, прислушался к тому, что глава группы S7 Владислав Филев, владеющий комплексом "Морской старт", предлагал еще в 2017 году. Насколько правильным с экономической точки зрения является постановка вопроса о стоимости в эскизном проекте?– Во-первых, помимо господина Филева нам есть кого слушать. В частности, данное указание по разработке ракеты под конкурентную на рынке цену поступило непосредственно от руководства нашей госкорпорации. Во-вторых, тезис "впервые в истории", конечно, преувеличение. Задание требований к стоимости изделий на этапе серийного производства – весьма характерная и развитая практика для серийной и малосерийной техники, и активно применяется Минобороны, в том числе в авиации. Насколько мне известно, аналогичные идеи, озвученные основателем частной авиакомпании S7 Владиславом Феликсовичем Филевым, учитывались разработчиками "Суперджета-100" и МС-21.В космической отрасли основная часть техники – опытно-конструкторские изделия, которые зачастую создаются в единственном экземпляре (бессмысленно задавать такие требования для модулей станции или уникальных космических аппаратов). В то же время, практически все технические задания содержат требования о создании изделий по характеристикам лучших, чем существующие отечественные и зарубежные аналоги. Для эскизного проектирования космического ракетного комплекса "Амур-СПГ" наша госкорпорация задала конкретные требования проектировать под заданную стоимость. С нашей точки зрения, учитывая назначение и наиболее массовый сегмент создаваемого ракетного комплекса, заказчик принял абсолютно правильное и своевременное решение.Попробую пояснить – именно на стадии эскизного проекта формируется и фиксируется состав изделий комплекса, кооперация, тактико-технические характеристики и директивные технологии, а также формируется окончательный комплект тактико-технических заданий. И простое требование, которое вы повторили в одной фразе вопроса, превратится в конгломерат весьма сложных встречных обязательств предприятий-участников проекта, учитывающих такие факторы как серийность, ритмичность заказа и типовых испытаний, возможность замены поставщиков, влияние курсов валют и многое другое. – Насколько сумма от 22 до 35 миллионов долларов за пуск, прописанная в контракте на эскизное проектирование ракеты "Амура-СПГ", отвечает объективной реальности? Сможем ли мы сделать такую дешевую ракету?– Если говорить о конкретной величине – 22 миллиона долларов и 35 миллионов долларов за пуск, и о том, отвечает ли она объективной реальности, то ответ очевидный – нет, не отвечает, именно поэтому госкорпорация "Роскосмос" и создает новый комплекс и новую объективную реальность. Не раз наша страна создавала такую новую реальность. Вспомните АК-47, ЗИС-3, Т-34.– Есть ли экономическая целесообразность для России переходить на метановые ракетные технологии, и есть ли резон делать многоразовые ракеты?– Метановые технологии обещают быть весьма перспективными именно в силу экономических предпосылок. Но пока они отсутствуют и не проработаны, обоснованно ответить на вопрос об экономической целесообразности невозможно. Опыт наших зарубежных коллег и расширение инициатив в области метана косвенно подтверждает перспективность этой технологии. Многоразовость – вопрос сложный, точнее многопараметрический. Если сравнивать возможности одноразовой и многоразовой ракеты-носителя для одинаковой полезной нагрузки во всех пусках, то эффективнее одноразовая, но если предполагается запуск широкого спектра грузов, в том числе меньших, чем грузоподъемность ракеты, то ответ может быть обратным – многоразовость выгоднее. Поэтому ответить на вопрос, с какого количества пусков это выгодно, до выпуска эскизного проекта невозможно. Выгода (суммарная маржинальность проекта) зависит от программы пусков и типов полезных нагрузок, объемов наземной экспериментальной отработки для сокращенного выпуска составных частей в случае многоразовости, стоимости восстановления повторно используемых агрегатов и многого другого.– Считала ли "Организация "Агат" расходы на создание орбитальной группировки "Сфера" из более чем 500 спутников? В какую сумму обойдется эта система? Просчитаны ли способы коммерциализации предоставляемой системой услуг? Выйдет ли данная система на самоокупаемость?– Программа "Сфера" находится на рассмотрении в правительстве РФ. Как вы понимаете, разработка ФЦП ведется не как заблагорассудится, а по определенным правилам, устанавливаемым соответствующими решениями и регламентом правительства.Как и любая другая программа, программа "Сфера" содержит не просто перечень мероприятий, в котором предварительно определены количество и характеристики спутников (цифры могут уточняться в ходе реализации программ), но также и технико-экономическое обоснование с подтверждением потребности в сроках и ресурсном обеспечении, предварительные оценки получаемого социально-экономического эффекта.В настоящий момент состав программы "Сфера", номенклатура проектов и мероприятий обсуждаются, поэтому говорить об объемах ресурсного обеспечения преждевременно. Отдельные заявления должностных лиц о бюджете "Сферы" в этой связи выглядят некорректно.Для различных проектов, входящих в программу "Сфера", могут быть совершенно различные подходы к коммерциализации: от моделей уже действующих операторов, способных привлечь внебюджетные средства, таких как ФГУП "Космическая связь" и АО "Газпром космические системы", до совершенно новых, например, концессионных механизмов, определяемых на последующих стадиях реализации проектов. Что является важным и связующим для всех мероприятий программы "Сфера", так это не какая-то модель коммерциализации, а полезность и востребованность результатов космической деятельности в широком спектре конкретных приложений для различных отраслей народного хозяйства. Именно это свойство позволяет говорить о "самоокупаемости", хотя термин довольно узок, скорее надо говорить об экономической эффективности для бюджета, для инвестора, для участников.– Считала ли "Организация "Агат" расходы на возобновление деятельности "Морского старта"? Может ли он быть чисто коммерческим или требует постоянных государственных расходов?– Моя точка зрения, что чисто коммерческим "Морской старт" быть не может, и годы сложной судьбы космодрома это подтвердили. Безусловно, нужна государственная поддержка, которая будет не просто субсидией или вливанием в убыточный актив, а целесообразным вложением, обеспечивающим бюджетный эффект и большую пользу России. Будем надеяться, "Морской старт" еще послужит своей стране.

https://ria.ru/20210202/vzryv-1595770710.html

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https://ria.ru/20200426/1570593938.html

https://ria.ru/20201029/rocket-lab-1582048803.html

https://ria.ru/20201229/rakety-1591475464.html

https://ria.ru/20210117/dvigatel-1593368128.html

https://ria.ru/20210113/raketa-1592862452.html

https://ria.ru/20201027/sputniki-1581686253.html

https://ria.ru/20200411/1569889649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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