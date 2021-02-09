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Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
Twitter в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы рассматривает возможность введения ряда платных функций, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T04:35
2021-02-09T04:35
2021-02-09T04:35
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общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Twitter в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы рассматривает возможность введения ряда платных функций, сообщило агентство Блумберг.По его данным, рассматривается в том числе взимание платы за использование таких сервисов, как Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Кроме того, способами получения дохода могут стать для компании такие функции в соцсети, как "отмена отправки" сообщения.Также обсуждается возможность введения платы за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.Отмечается, что социальная сеть рассматривала возможность введения платных услуг годами, эта идея получила приоритет в том числе из-за пандемии коронавируса.
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москва, twitter, технологии, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Twitter
в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы рассматривает возможность введения ряда платных функций, сообщило агентство Блумберг
.
По его данным, рассматривается в том числе взимание платы за использование таких сервисов, как Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Кроме того, способами получения дохода могут стать для компании такие функции в соцсети, как "отмена отправки" сообщения.
Также обсуждается возможность введения платы за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.
Отмечается, что социальная сеть рассматривала возможность введения платных услуг годами, эта идея получила приоритет в том числе из-за пандемии коронавируса.