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Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
Впервые за долгое время в Еврейской автономии получено видео уже повзрослевших тигрят Светлой из последнего выводка, а также кадры с Филиппой в компании с... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T06:02
2021-02-09T06:02
россия
центр "амурский тигр"
сергей арамилев
владимир путин
амурская область
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хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Впервые за долгое время в Еврейской автономии получено видео уже повзрослевших тигрят Светлой из последнего выводка, а также кадры с Филиппой в компании с молодым хищником, сообщает Дальневосточный филиал АНО "Центр "Амурский тигр".В ЕАО насчитывает порядка 20 тигров, включая тигрят.По его словам, ее неоднократный "жених" Борис на фотоловушки не попал ни разу, зато много снимков и видео его и Светлой старшего сына Грома. Возможно, что более сильный и молодой самец-сын вытеснил своего отца с общего участка. Это еще предстоит узнать специалистам.Автоматические камеры наконец-то подловили тигрицу Филиппу с таинственным молодым самцом, который может оказаться как ее кавалером, так и повзрослевшим сыном. "Пока больше оснований предполагать, что это её почти взрослый тигрёнок", - отметил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Пять ослабевших тигрят отловили в дальневосточной тайге в 2013 году. Они получили клички Устин, Кузя, Боря, Светлая и Илона. Президент РФ Владимир Путин в Амурской области выпустил на волю Кузю, Борю и Илону. В ЕАО выпущены на волю Устин и Светлая. На животных были надеты ошейники, которые позволяют отслеживать их передвижение с помощью спутника. Кузя и Устин ушли из России в Китай, а вскоре вернулись обратно. Уже несколько лет судьба Кузи не известна ученым, хотя поступают слухи о его появлении в дальневосточных регионах и Китае. В последнее время новостей об Илоне также не было, ученые полагали, что она могла уйти с территории Хинганского заповедника.Тигры Борис и Светлая были выпущены в дикую природу в 2014 году после прохождения курса реабилитации в Амурской и Еврейской автономной областях. В выпуске Бориса участвовал президент России Владимир Путин. Через год Боря прошел 500 километров, чтобы вновь встретить Светлую. Тигры сразу образовали пару и вскоре стали родителями. В январе 2020 года стало известно, что у тигров появился уже второй выводок. Одного из детенышей Бориса назвали Гром – имя ему выбрали пользователи соцсетей.
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россия, центр "амурский тигр", сергей арамилев, владимир путин, амурская область, еврейская автономная область, хабаровск, общество

Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров

06:02 09.02.2021
 
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ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Впервые за долгое время в Еврейской автономии получено видео уже повзрослевших тигрят Светлой из последнего выводка, а также кадры с Филиппой в компании с молодым хищником, сообщает Дальневосточный филиал АНО "Центр "Амурский тигр".
В ЕАО насчитывает порядка 20 тигров, включая тигрят.
"Свежие кадры, рассказывающие о жизни реинтродуцированных тигров в ЕАО, привезли специалисты из экспедиции в начале февраля. Впервые были зафиксированы тигрята Светлой из последнего выводка, которых она ранее от нас всячески прятала. Сама тигрица начала активно перемещаться по своему участку, ее снимки есть почти на всех фотоловушках. Судя по ним, она активно метит территорию, что может говорить о том, что совсем скоро тигрица снова будет готова к спариванию", - приводит пресс-служба слова директора МРОО Центр "Тигр" Виктора Кузьменко.
По его словам, ее неоднократный "жених" Борис на фотоловушки не попал ни разу, зато много снимков и видео его и Светлой старшего сына Грома. Возможно, что более сильный и молодой самец-сын вытеснил своего отца с общего участка. Это еще предстоит узнать специалистам.
Автоматические камеры наконец-то подловили тигрицу Филиппу с таинственным молодым самцом, который может оказаться как ее кавалером, так и повзрослевшим сыном. "Пока больше оснований предполагать, что это её почти взрослый тигрёнок", - отметил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Пять ослабевших тигрят отловили в дальневосточной тайге в 2013 году. Они получили клички Устин, Кузя, Боря, Светлая и Илона. Президент РФ Владимир Путин в Амурской области выпустил на волю Кузю, Борю и Илону. В ЕАО выпущены на волю Устин и Светлая. На животных были надеты ошейники, которые позволяют отслеживать их передвижение с помощью спутника. Кузя и Устин ушли из России в Китай, а вскоре вернулись обратно. Уже несколько лет судьба Кузи не известна ученым, хотя поступают слухи о его появлении в дальневосточных регионах и Китае. В последнее время новостей об Илоне также не было, ученые полагали, что она могла уйти с территории Хинганского заповедника.
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Тигры Борис и Светлая были выпущены в дикую природу в 2014 году после прохождения курса реабилитации в Амурской и Еврейской автономной областях. В выпуске Бориса участвовал президент России Владимир Путин. Через год Боря прошел 500 километров, чтобы вновь встретить Светлую. Тигры сразу образовали пару и вскоре стали родителями. В январе 2020 года стало известно, что у тигров появился уже второй выводок. Одного из детенышей Бориса назвали Гром – имя ему выбрали пользователи соцсетей.
 
РоссияЦентр "Амурский тигр"Сергей АрамилевВладимир ПутинАмурская областьЕврейская автономная областьХабаровскОбщество
 
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