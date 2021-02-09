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Сын Трампа набрал миллион подписчиков в своем Telegram-канале
Сын Трампа набрал миллион подписчиков в своем Telegram-канале
Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший стал первым американским политическим деятелем, который набрал миллион подписчиков в своем канале в РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:08
2021-02-09T18:08
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший стал первым американским политическим деятелем, который набрал миллион подписчиков в своем канале в Telegram.По состоянию на 9 февраля их число составляет более одного миллиона двух тысяч человек.Несмотря на то что его аккаунт был создан еще в июне 2019 года, о присоединении к мессенджеру Трамп-младший объявил в Twitter только 23 января этого года. Если в Twitter у него 6,7 миллиона подписчиков, то в Telegram на следующий день после этого твита их число было около 783 тысяч. Чтобы их количество увеличилось до миллиона, потребовалось около двух недель.Тогда он объяснил свой призыв тем, что крупные соцсети занимаются цензурой. Это произошло на фоне того, что все аккаунты его отца были временно или постоянно заблокированы решением компаний."Нам нужно место, которое уважает свободу слова, чтобы я мог быть на связи с вами, ребята", - пояснил тогда Трамп-младший.Он публикует там сообщения почти каждый день. Это и ссылки на статьи и видео, семейные фото и короткие видеообращения по разным поводам. Однако в Twitter его активность все равно больше: если в Telegram в день одно-два сообщения, то в Twitter, не считая ретвитов, – около трех-пяти в день.
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/telegram-1596593764.html
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дональд трамп-младший, telegram (приложение), дональд трамп, сша, в мире

Сын Трампа набрал миллион подписчиков в своем Telegram-канале

18:08 09.02.2021
 
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший стал первым американским политическим деятелем, который набрал миллион подписчиков в своем канале в Telegram.
По состоянию на 9 февраля их число составляет более одного миллиона двух тысяч человек.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 22:04
Дело в "консистенции"? Дуров поделился секретом популярности Telegram
Несмотря на то что его аккаунт был создан еще в июне 2019 года, о присоединении к мессенджеру Трамп-младший объявил в Twitter только 23 января этого года. Если в Twitter у него 6,7 миллиона подписчиков, то в Telegram на следующий день после этого твита их число было около 783 тысяч. Чтобы их количество увеличилось до миллиона, потребовалось около двух недель.
Тогда он объяснил свой призыв тем, что крупные соцсети занимаются цензурой. Это произошло на фоне того, что все аккаунты его отца были временно или постоянно заблокированы решением компаний.
"Нам нужно место, которое уважает свободу слова, чтобы я мог быть на связи с вами, ребята", - пояснил тогда Трамп-младший.
Он публикует там сообщения почти каждый день. Это и ссылки на статьи и видео, семейные фото и короткие видеообращения по разным поводам. Однако в Twitter его активность все равно больше: если в Telegram в день одно-два сообщения, то в Twitter, не считая ретвитов, – около трех-пяти в день.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 06:39
В Белом доме рассказали, будет ли у Трампа доступ к секретной информации
 
Дональд Трамп-младшийTelegram (приложение)Дональд ТрампСШАВ мире
 
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