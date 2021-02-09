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"Какие кролики?" Жириновский оценил слова Зеленского о "Спутнике V"
"Какие кролики?" Жириновский оценил слова Зеленского о "Спутнике V"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает глупостью высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине "Спутник V". РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:24
2021-02-09T12:24
2021-02-09T13:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает глупостью высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине "Спутник V".Ранее Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.В разговоре с журналистами Жириновский выразил недоумение такими высказываниями Зеленского, назвав их глупыми и не соответствующими позиции президента, заботящегося о гражданах."Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?" — добавил российский политик.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир зеленский, владимир жириновский, украина, в мире
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
считает глупостью высказывания президента Украины Владимира Зеленского
о российской вакцине "Спутник V".
Ранее Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.
В разговоре с журналистами Жириновский выразил недоумение такими высказываниями Зеленского, назвав их глупыми и не соответствующими позиции президента, заботящегося о гражданах.
"Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину… Да все лекарства — эксперименты. Все лекарства на сто процентов не помогают. И люди умирают все равно — есть лекарства или нет лекарств. Что винить, какие кролики?" — сказал лидер ЛДПР.
"Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?" — добавил российский политик.