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"Какие кролики?" Жириновский оценил слова Зеленского о "Спутнике V"
"Какие кролики?" Жириновский оценил слова Зеленского о "Спутнике V"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает глупостью высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине "Спутник V". РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:24
2021-02-09T13:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает глупостью высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине "Спутник V".Ранее Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.В разговоре с журналистами Жириновский выразил недоумение такими высказываниями Зеленского, назвав их глупыми и не соответствующими позиции президента, заботящегося о гражданах."Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?" — добавил российский политик.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир зеленский, владимир жириновский, украина, в мире

"Какие кролики?" Жириновский оценил слова Зеленского о "Спутнике V"

12:24 09.02.2021 (обновлено: 13:00 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает глупостью высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине "Спутник V".
Ранее Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.
В разговоре с журналистами Жириновский выразил недоумение такими высказываниями Зеленского, назвав их глупыми и не соответствующими позиции президента, заботящегося о гражданах.

"Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину… Да все лекарства — эксперименты. Все лекарства на сто процентов не помогают. И люди умирают все равно — есть лекарства или нет лекарств. Что винить, какие кролики?" — сказал лидер ЛДПР.

"Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?" — добавил российский политик.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЛДПРВладимир ЗеленскийВладимир ЖириновскийУкраинаВ мире
 
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