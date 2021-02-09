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"Какие кролики?" Жириновский оценил слова Зеленского о "Спутнике V"

"Какие кролики?" Жириновский оценил слова Зеленского о "Спутнике V"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает глупостью высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине "Спутник V". РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:24

2021-02-09T12:24

2021-02-09T13:00

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает глупостью высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине "Спутник V".Ранее Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.В разговоре с журналистами Жириновский выразил недоумение такими высказываниями Зеленского, назвав их глупыми и не соответствующими позиции президента, заботящегося о гражданах."Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?" — добавил российский политик.

украина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир зеленский, владимир жириновский, украина, в мире