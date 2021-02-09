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В Кургане дали совет работникам школ с "несвежей сосиской вместо совести"
В Кургане дали совет работникам школ с "несвежей сосиской вместо совести"
Губернатор Курганской области Вадим Шумков после жалоб на качество питания в школах региона заявил, что сотрудники, у кого "вместо совести - заветренная... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:14
2021-02-09T14:17
вадим шумков
курганская область
политика
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков после жалоб на качество питания в школах региона заявил, что сотрудники, у кого "вместо совести - заветренная несвежая сосиска", могут начинать искать другую работу.Шумков написал в своем аккаунте в Instagram, что получил сигналы по качеству бесплатного питания в школах. Одна женщина под записью губернатора написала об "ужасном питании" в школах, что дети жалуются на гнилые фрукты и плохой чай. Другая отметила, что "смешивают остатки круп в один суп".При этом Шумков уточнил, что искать работу нужно "не с детьми".Также губернатор попросил коллег из районных и городских отделов образования "жёстко, лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях".По его данным, в департаменте образования региона открыта прямая линия по вопросам качества школьного питания.
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вадим шумков, курганская область, политика

В Кургане дали совет работникам школ с "несвежей сосиской вместо совести"

14:14 09.02.2021 (обновлено: 14:17 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков после жалоб на качество питания в школах региона заявил, что сотрудники, у кого "вместо совести - заветренная несвежая сосиска", могут начинать искать другую работу.
Шумков написал в своем аккаунте в Instagram, что получил сигналы по качеству бесплатного питания в школах. Одна женщина под записью губернатора написала об "ужасном питании" в школах, что дети жалуются на гнилые фрукты и плохой чай. Другая отметила, что "смешивают остатки круп в один суп".
"Хочу официально предупредить и попросить: тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести - заветренная несвежая сосиска, предупреждаю: не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая "свои вопросы" при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу", - написал губернатор в своем аккаунте.
При этом Шумков уточнил, что искать работу нужно "не с детьми".
Также губернатор попросил коллег из районных и городских отделов образования "жёстко, лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях".
По его данным, в департаменте образования региона открыта прямая линия по вопросам качества школьного питания.
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