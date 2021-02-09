https://ria.ru/20210209/sosika-1596674710.html

В Кургане дали совет работникам школ с "несвежей сосиской вместо совести"

В Кургане дали совет работникам школ с "несвежей сосиской вместо совести"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после жалоб на качество питания в школах региона заявил, что сотрудники, у кого "вместо совести - заветренная... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:14

2021-02-09T14:14

2021-02-09T14:17

вадим шумков

курганская область

политика

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков после жалоб на качество питания в школах региона заявил, что сотрудники, у кого "вместо совести - заветренная несвежая сосиска", могут начинать искать другую работу.Шумков написал в своем аккаунте в Instagram, что получил сигналы по качеству бесплатного питания в школах. Одна женщина под записью губернатора написала об "ужасном питании" в школах, что дети жалуются на гнилые фрукты и плохой чай. Другая отметила, что "смешивают остатки круп в один суп".При этом Шумков уточнил, что искать работу нужно "не с детьми".Также губернатор попросил коллег из районных и городских отделов образования "жёстко, лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях".По его данным, в департаменте образования региона открыта прямая линия по вопросам качества школьного питания.

https://ria.ru/20201112/sanpin-1584239318.html

курганская область

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вадим шумков, курганская область, политика