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Госдума поддержала проект о контроле за отсрочками от военной службы
Госдума поддержала проект о контроле за отсрочками от военной службы
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий положения о контроле за правильностью... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:37
2021-02-09T15:37
2021-02-09T15:37
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья."Законопроектом устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением правительства РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.Добавляется, что в случае нарушений в правильности предоставления отсрочек и освобождений, вынесенных призывной комиссией, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование данных граждан.Ранее кабмин отмечал, что данный законопроект позволит снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья.
"Законопроектом устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением правительства РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.
Добавляется, что в случае нарушений в правильности предоставления отсрочек и освобождений, вынесенных призывной комиссией, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование данных граждан.
Ранее кабмин отмечал, что данный законопроект позволит снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.