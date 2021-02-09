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Госдума поддержала проект о контроле за отсрочками от военной службы
Госдума поддержала проект о контроле за отсрочками от военной службы
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий положения о контроле за правильностью... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:37
2021-02-09T15:37
россия
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общество
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья."Законопроектом устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением правительства РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.Добавляется, что в случае нарушений в правильности предоставления отсрочек и освобождений, вынесенных призывной комиссией, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование данных граждан.Ранее кабмин отмечал, что данный законопроект позволит снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.
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россия, госдума рф, общество

Госдума поддержала проект о контроле за отсрочками от военной службы

15:37 09.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу в Президентский полк у сборного пункта Краснодарского края
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк у сборного пункта Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья.
"Законопроектом устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением правительства РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.
Добавляется, что в случае нарушений в правильности предоставления отсрочек и освобождений, вынесенных призывной комиссией, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование данных граждан.
Ранее кабмин отмечал, что данный законопроект позволит снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.
Призывники на сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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