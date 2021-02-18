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Весенний призыв в армию 2021 — когда начинается и сколько продлится
Весенний призыв в армию 2021 — когда начинается и сколько продлится
Весенний призыв в армию в 2021 году начнется в апреле. В какие сроки проходит, сколько служить призывникам, кому предоставляется отсрочка, а также с какими... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:58
2021-02-18T16:58
россия
армия россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
армия
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Весенний призыв в армию в 2021 году начнется в апреле. В какие сроки проходит, сколько служить призывникам, кому предоставляется отсрочка, а также с какими заболеваниями не берут в армию — в материале РИА Новости.Весенний призыв 2021Весенний призыв в армию — это ежегодный процесс, при котором молодых людей от 18 до 27 лет отправляют на обязательную военную службу, регламентируемый законом "О воинской обязанности и военной службе". Перед началом призыва глава государства подписывает соответствующий указ. После получения повестки призывнику необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Этот процесс может затянуться, если призывнику назначат дополнительные обследования. В зависимости от категории молодой человек попадает в сухопутные войска, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, десантный войска или спецподразделения. Зачастую призывников распределяют еще в 16 лет, когда те получают приписное свидетельство.Гражданин может выбрать и альтернативную службу — работу в интересах общества и государства. Как правило, для прохождения альтернативной службы юношей направляют в больницы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры и другие социальные объекты. Выбрать ее можно, если служба в армии противоречит убеждениям или вероисповеданию или если призывник принадлежит к одному из малочисленных коренных народов, входящих в перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ от 17 апреля 2006 года № 536-р.Когда начинается и заканчиваетсяВ 2021 году, как и в прошлом, весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Жителей Крайнего Севера и педагогических работников образовательных учреждений призывают с 1 мая. При этом для тех, кто проживает в сельской местности и занят на посевных уборочных работах весеннего призыва нет.Сколько служить в 2021 годуСогласно п.1 ст. 38 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" срочная служба в армии длится 12 месяцев независимо от рода войск. Период службы начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания. Альтернативной службе придется уделить 21 месяц, если ее проходят в подведомственных органам исполнительной власти организациях, и 18 месяцев, если служба проходит в организациях вооруженных сил.Кому предоставляется отсрочкаОтсрочка от службы в армии может предоставляться по многим причинам. Например:Чтобы получить отсрочку, необходимо в комиссариате представить справки, подтверждающие права на нее. Кого не возьмут в армиюПо итогам осмотра медкомиссии призывникам присуждают категорию годности: А (годен к военной службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), В (ограниченно годен к военной службе), Г (временно не годен к военной службе) и Д (не годен к военной службе). Последняя дает полное освобождение от службы, даже во время войны. Список заболеваний, при которых не берут в армию, довольно обширен. Вот некоторые из них: Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые: Порядок заступления на службуГражданин становится на воинский учет по достижении 17 лет. После совершеннолетия ему приходит повестка в военкомат на призывную комиссию. При успешном прохождении медицинской комиссии, призывник отправляется в сборный пункт, где ему:Если призывник не является в военкомат после получения повести, то он становится нарушителем закона РФ. Если выявлено уклонение от воинской службы, на человека могут завести уголовное дело по статье 328 УК РФ. Это грозит штрафом или принудительными работами, максимальная санкция — лишение свободы сроком до 2-х лет.
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Весенний призыв в армию 2021 — когда начинается и сколько продлится

16:58 18.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтправка первых новобранцев весеннего призыва в Вооруженные Силы из Краснодарского края на железнодорожном вокзале Краснодар-1
Отправка первых новобранцев весеннего призыва в Вооруженные Силы из Краснодарского края на железнодорожном вокзале Краснодар-1 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Весенний призыв в армию в 2021 году начнется в апреле. В какие сроки проходит, сколько служить призывникам, кому предоставляется отсрочка, а также с какими заболеваниями не берут в армию — в материале РИА Новости.

Весенний призыв 2021

Весенний призыв в армию — это ежегодный процесс, при котором молодых людей от 18 до 27 лет отправляют на обязательную военную службу, регламентируемый законом "О воинской обязанности и военной службе". Перед началом призыва глава государства подписывает соответствующий указ. После получения повестки призывнику необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Этот процесс может затянуться, если призывнику назначат дополнительные обследования. В зависимости от категории молодой человек попадает в сухопутные войска, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, десантный войска или спецподразделения. Зачастую призывников распределяют еще в 16 лет, когда те получают приписное свидетельство.
Гражданин может выбрать и альтернативную службу — работу в интересах общества и государства. Как правило, для прохождения альтернативной службы юношей направляют в больницы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры и другие социальные объекты. Выбрать ее можно, если служба в армии противоречит убеждениям или вероисповеданию или если призывник принадлежит к одному из малочисленных коренных народов, входящих в перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ от 17 апреля 2006 года № 536-р.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПризывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Североморске
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Североморске - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Североморске

Когда начинается и заканчивается

В 2021 году, как и в прошлом, весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Жителей Крайнего Севера и педагогических работников образовательных учреждений призывают с 1 мая. При этом для тех, кто проживает в сельской местности и занят на посевных уборочных работах весеннего призыва нет.

Сколько служить в 2021 году

Согласно п.1 ст. 38 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" срочная служба в армии длится 12 месяцев независимо от рода войск. Период службы начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания.
Альтернативной службе придется уделить 21 месяц, если ее проходят в подведомственных органам исполнительной власти организациях, и 18 месяцев, если служба проходит в организациях вооруженных сил.
Призывники перед отправкой на службу в армию на железнодорожном вокзале города Сызрань Самарской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2016
11 ноября 2016, 13:30
Призыв на военную службу в Самарской областиОсенний призыв в вооруженные силы РФ в Самарcкой области – в фотоленте Ria.ru.

Кому предоставляется отсрочка

Отсрочка от службы в армии может предоставляться по многим причинам. Например:
  • по состоянию здоровья;
  • из-за учебы;
  • по уходу за больным родственником;
  • если есть ребенок-инвалид до 3 лет или двое детей;
  • при наличии беременной жены сроком не менее 22 недель;
  • если призывник — отец-одиночка;
  • если призывник — избранный депутат и т.д.
Чтобы получить отсрочку, необходимо в комиссариате представить справки, подтверждающие права на нее.
Прием призывников в Балтийский флот ВМФ России - РИА Новости, 1920, 01.09.2019
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В России изменились правила призыва в армию

Кого не возьмут в армию

По итогам осмотра медкомиссии призывникам присуждают категорию годности: А (годен к военной службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), В (ограниченно годен к военной службе), Г (временно не годен к военной службе) и Д (не годен к военной службе). Последняя дает полное освобождение от службы, даже во время войны. Список заболеваний, при которых не берут в армию, довольно обширен. Вот некоторые из них:
  • шизофрения и другие психические расстройства;
  • серьезные нарушения зрения;
  • гипертония;
  • плоскостопие;
  • язва желудка;
  • ВИЧ;
  • сколиоз;
  • астма;
  • эпилепсия;
  • ожирение.
Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые:
  • имеют непогашенную судимость, за любой вид преступления;
  • имеют условную судимость, то есть даже если человек не находится под стражей, он не может пойти в армию.
  • работают в МЧС, МВД, ФСБ. Они освобождаются на время службы в указанных структурах.
  • имеют ученую степень, которая предусмотрена государственной системой аттестации;
  • имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении военной службы.
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Порядок заступления на службу

Гражданин становится на воинский учет по достижении 17 лет. После совершеннолетия ему приходит повестка в военкомат на призывную комиссию. При успешном прохождении медицинской комиссии, призывник отправляется в сборный пункт, где ему:
  • выдают вещи и подгоняют обмундирование;
  • проводят дактилоскопическую регистрацию;
  • присваивают воинское звание;
  • выдают жетон с личным номером;
  • отправляют в воинскую часть.
Если призывник не является в военкомат после получения повести, то он становится нарушителем закона РФ. Если выявлено уклонение от воинской службы, на человека могут завести уголовное дело по статье 328 УК РФ. Это грозит штрафом или принудительными работами, максимальная санкция — лишение свободы сроком до 2-х лет.
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