https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

Весенний призыв в армию 2025 — когда начинается и сколько продлится

Весенний призыв 2025: сроки, изменения, призывной возраст и кто подлежит службе

Весенний призыв в армию 2025 — когда начинается и сколько продлится

Весенний призыв в армию в 2025 году начнется в апреле. В какие сроки проходит, сколько служить призывникам, кому предоставляется отсрочка, а также с какими... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:00:00+03:00

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2025-03-31T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Весенний призыв в армию в 2025 году начнется в апреле. В какие сроки проходит, сколько служить призывникам, кому предоставляется отсрочка, а также с какими заболеваниями не берут в армию — в материале РИА Новости.Весенний призыв 2025Весенний призыв в армию — это ежегодный процесс, при котором молодых людей от 18 до 30 лет отправляют на обязательную военную службу, регламентируемый законом "О воинской обязанности и военной службе". Перед началом призыва глава государства подписывает соответствующий указ. После получения повестки призывнику необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Этот процесс может затянуться, если призывнику назначат дополнительные обследования. В зависимости от категории молодой человек попадает в сухопутные войска, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, десантный войска или спецподразделения. Зачастую призывников распределяют еще в 16 лет, когда те получают приписное свидетельство.Гражданин может выбрать и альтернативную службу — работу в интересах общества и государства. Как правило, для прохождения альтернативной службы юношей направляют в больницы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры и другие социальные объекты. Выбрать ее можно, если служба в армии противоречит убеждениям или вероисповеданию или если призывник принадлежит к одному из малочисленных коренных народов, входящих в перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ от 17 апреля 2006 года № 536-р.Министерство обороны рассказало главное о начавшемся призыве:Когда начинается и заканчиваетсяВ 2025 году, как и в прошлом, весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Жителей Крайнего Севера и педагогических работников образовательных учреждений призывают с 1 мая по 15 июля. При этом для тех, кто проживает в сельской местности и занят на посевных уборочных работах весеннего призыва нет.Сколько служить в 2025 годуСогласно п.1 ст. 38 Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" срочная служба в армии длится 12 месяцев независимо от рода войск. Период службы начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания. Альтернативной службе придется уделить 21 месяц, если ее проходят в подведомственных органам исполнительной власти организациях, и 18 месяцев, если служба проходит в организациях вооруженных сил.Кому предоставляется отсрочкаОтсрочка от службы в армии может предоставляться по многим причинам. Например:Чтобы получить отсрочку, необходимо в комиссариате представить справки, подтверждающие права на нее. Кого не возьмут в армиюПо итогам осмотра медкомиссии призывникам присуждают категорию годности: А (годен к военной службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), В (ограниченно годен к военной службе), Г (временно не годен к военной службе) и Д (не годен к военной службе). Последняя дает полное освобождение от службы, даже во время войны. Список заболеваний, при которых не берут в армию, довольно обширен. Вот некоторые из них: С сентября 2021 года в Вооруженных силах РФ были повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу. По словам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталия Черкашина, такие меры предприняли, чтобы улучшить качество медицинского освидетельствования."Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза", - сказал подполковник медицинской службы.Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые: Порядок заступления на службуГражданин становится на воинский учет по достижении 17 лет. После совершеннолетия ему приходит повестка в военкомат на призывную комиссию. При успешном прохождении медицинской комиссии, призывник отправляется в сборный пункт, где ему:Если призывник не является в военкомат после получения повести, то он становится нарушителем закона РФ. Если выявлено уклонение от воинской службы, на человека могут завести уголовное дело по статье 328 УК РФ. Это грозит штрафом или принудительными работами, максимальная санкция — лишение свободы сроком до 2-х лет. С октября 2023 года штраф за неявку в военный комиссариат по повестке составляет от 10 000 до 30 000 руб.

https://ria.ru/20250218/prizyv-1845258916.html

https://ria.ru/20250121/gosuslugi-1994781039.html

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армия, призыв, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армия россии, россия