Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал Президент Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года.

Закон внесли на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторы — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Сейчас призыв проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, этот закон нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные сроки.

Начиная со следующего года призывать граждан, не пребывающих в запасе, будут с 1 января по 31 декабря. Отправлять же их к месту прохождения службы будут два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закреплен перечень граждан, для которых предусмотрены иные сроки отправки.

При этом срок явки по повестке из военкомата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре.

Военкоматы также впервые получат право выдавать выписки из реестра воинского учета гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, уже состоящим на нем, а также не состоящим, но обязанным на нем состоять. Их смогут предоставлять как письменно, так и в электронной форме — одним из предусмотренных законодательством способов.