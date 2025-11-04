Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года - РИА Новости, 04.11.2025
17:45 04.11.2025 (обновлено: 21:09 04.11.2025)
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года - РИА Новости, 04.11.2025
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года
Президент Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года. РИА Новости, 04.11.2025
общество, россия, андрей картаполов, владимир путин, андрей красов, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, призыв, военный призыв и студенческие отсрочки
Общество, Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Андрей Красов, Госдума РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Призыв, Военный призыв и студенческие отсрочки
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года

Путин подписал закон о призыве на службу в течение всего календарного года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года.

Закон внесли на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторы — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Сейчас призыв проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, этот закон нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные сроки.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
Вчера, 17:33
Начиная со следующего года призывать граждан, не пребывающих в запасе, будут с 1 января по 31 декабря. Отправлять же их к месту прохождения службы будут два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закреплен перечень граждан, для которых предусмотрены иные сроки отправки.
При этом срок явки по повестке из военкомата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре.
Военкоматы также впервые получат право выдавать выписки из реестра воинского учета гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, уже состоящим на нем, а также не состоящим, но обязанным на нем состоять. Их смогут предоставлять как письменно, так и в электронной форме — одним из предусмотренных законодательством способов.
Обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе, возлагаются на призывную комиссию.
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Госдуме разъяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу
22 июля, 20:42
 
Общество Россия Андрей Картаполов Владимир Путин Андрей Красов Госдума РФ Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Вооруженные силы РФ Призыв Военный призыв и студенческие отсрочки
 
 
