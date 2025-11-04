https://ria.ru/20251104/putin-2052811549.html
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года - РИА Новости, 04.11.2025
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года
Президент Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T17:45:00+03:00
2025-11-04T17:45:00+03:00
2025-11-04T21:09:00+03:00
общество
россия
андрей картаполов
владимир путин
андрей красов
госдума рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
Общество, Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Андрей Красов, Госдума РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Призыв, Военный призыв и студенческие отсрочки
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года
Путин подписал закон о призыве на службу в течение всего календарного года
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал закон
о призыве на военную службу в течение всего календарного года.
Закон внесли на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторы — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Сейчас призыв проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, этот закон нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные сроки.
Начиная со следующего года призывать граждан, не пребывающих в запасе, будут с 1 января по 31 декабря. Отправлять же их к месту прохождения службы будут два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закреплен перечень граждан, для которых предусмотрены иные сроки отправки.
При этом срок явки по повестке из военкомата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре.
Военкоматы также впервые получат право выдавать выписки из реестра воинского учета гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, уже состоящим на нем, а также не состоящим, но обязанным на нем состоять. Их смогут предоставлять как письменно, так и в электронной форме — одним из предусмотренных законодательством способов.
Обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе, возлагаются на призывную комиссию.