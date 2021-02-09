https://ria.ru/20210209/semya_lna-1596720126.html
Семена льна: польза и вред очищающего суперфуда
Семена льна: польза и вред очищающего суперфуда
Семена льна — это диетический продукт, оказывающий благотворное влияние на работу организма. Чем он полезен и кому противопоказан — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:20
2021-02-09T18:20
2021-02-09T18:20
здоровый образ жизни (зож)
россия
здоровье - общество
растения
питание
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Семена льна — это диетический продукт, оказывающий благотворное влияние на работу организма. Чем он полезен и кому противопоказан — в материале РИА Новости.Родина и история семян льнаТерритория Средиземноморья, а также индийские и китайские гористые районы считаются родиной льна. С древности его использовали не только для создания тканей и в кулинарии, но и применяли во врачевании.Например, Гиппократ советовал слизистый отвар льняных семечек при проблемах с пищеварением, а древнеримский эрудит Плиний Старший рекомендовал при заболеваниях дыхательных путей, мочеполовой системы, при женских недугах, а также нарывах. Считается, что в России продукт попал из Азии в X-XI столетиях. Масло из семян использовали при ожогах, а мукой лечили нагноения. Сегодня лен выращивают даже в самых неблагоприятных климатических условиях в России — в северных районах, и в засушливых местах. Мировыми лидерами в этой сфере являются Канада, Казахстан, Китай, Индия, РФ и США.Чем полезны семена льнаЗерна растения имеют в составе множество полезных веществ: железо, натрий, магний, цинк, кальций, фосфор, железо, калий, витамины группы В, витамины А, Е, аскорбиновую кислоту. Вместе эти компоненты поддерживают нормальное функционирование многих систем организма человека. Кроме того, продукт стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, выводит шлаки и токсины из организма, улучшает общее самочувствие, повышают иммунитет, а также нормализуют уровень сахара в крови. За счет калия в составе семена помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс, обеспечивать нормальное сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Также зерна являются богатым источником лигнанов, которые могут снизить риск заболевания онкологией. Если залить продукт водой на ночь, то утром в емкости появится слизь семени льна. Она обладает обволакивающим, противовоспалительным, успокаивающим, отхаркивающим, слабительным, а также мочегонным действием, помогает при комплексном лечении гастритов, энтеритов, язв желудка.Могут ли они быть вредныВажно помнить не только, для чего семена льна полезны, но и стоит знать, когда они могут быть противопоказаны к применению.Конечно же, не стоит употреблять зерна при наличии аллергии на них.Также не рекомендуется льняное семя при холецистите, панкреатите, печеночной недостаточности, камнях в желчном пузыре или почках.Продукт обладают желчегонным действием, потому может стать причиной движения камней из желчного пузыря.Кроме того, у некоторых людей семена льна могут вызывать метеоризм и вздутие живота.Как применяют в медицинеПродукт активно применяется в диетологии, поскольку он содержит большое количество клетчатки. Этот компонент дает чувство насыщения и помогает выводить шлаки из организма.Однако в семенах льна польза есть и для мужчин, так как они содержат большое количество цинка. Этот минерал участвует в процессе созревания сперматозоидов и влияет на степень их подвижности.Применение в кулинарииВся польза льняного семени раскрывается после обработки, поскольку желудок не способен полностью растворить его плотную оболочку. В связи с этим продукт измельчают, подвергают нагреванию не выше 40 градусов, а чаще всего — замачивают в воде. После этого семена можно применять в кулинарии: смешивать с медом, добавлять в салаты, травяные отвары, каши и фруктовые кисели. Льняная каша для похуденияИнгредиенты:Приготовление:В чашу блендера насыпать семена льна и измельчить их. Получившийся порок поместить в пиалу, залить кипятком, закрыть крышкой и дать настояться в течение 5 минут.Затем добавить соль, сахар, корицу, перемешать и заправить блюдо оливковым маслом.При подаче на стол украсить свежей малиной или другими ягодами.Коктейль из кефира с семенами льнаИнгредиенты:Приготовление:Семена льна перемолоть в кофемолке или блендере, после чего добавить их в кефир и перемешать. По вкусу можно добавит сахар, ваниль, корицу или измельченные ягоды и фрукты. Салат с копченой курицей, грушей и семенами льнаИнгредиенты:Приготовление:Сыр натереть на крупной терке, курицу, огурец и грушу измельчить соломкой, маслины разрезать пополам. Все смешать, заправить сметаной, сверху посыпать семенами льна, кунжутом и украсить маслинами.Как выбрать и хранитьПродаются семена льна на рынках, чаще всего в отделах с зеленью и пряностями, а также в торговых центрах в ларьках с орехами и сухофруктами. Средняя цена за килограмм — около 250 рублей. Кроме того, продукт можно приобрести и в аптеке. Реализуют зерна в трех видах — целыми, молотыми в порошок и измельченными. При выборе важно обращать внимание на дату сбора и целостность упаковки.После покупки семена лучше всего переместить в пластиковый контейнер с крышкой и убрать в темное сухое место (влажность воздуха — не менее 75 %, температура — не выше 25 градусов). Срок годности молотых семян льна — примерно 4 месяца. Цельные хранятся до 2 лет. Также семена льна продаются в упаковках для приготовления каши.Как правильно употреблятьНаибольшую пользу семена льна принесут, если употреблять их дозированно. В день рекомендуется не более двух столовых ложек сухого продукта.Кроме того, принимать семена нужно размолотыми в порошок. Только так они усваиваются в организме. В противном случае продукт просто выходит "транзитом".
https://ria.ru/20201106/chia-1583426877.html
https://rsport.ria.ru/20210205/produkty-1596214515.html
https://ria.ru/20200928/superprodukty-1577914458.html
https://ria.ru/20210115/diety-1593035242.html
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здоровый образ жизни (зож), россия, здоровье - общество, растения, питание
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Семена льна — это диетический продукт, оказывающий благотворное влияние на работу организма. Чем он полезен и кому противопоказан — в материале РИА Новости.
Родина и история семян льна
Территория Средиземноморья
, а также индийские и китайские гористые районы считаются родиной льна. С древности его использовали не только для создания тканей и в кулинарии, но и применяли во врачевании.
Например, Гиппократ советовал слизистый отвар льняных семечек при проблемах с пищеварением, а древнеримский эрудит Плиний Старший рекомендовал при заболеваниях дыхательных путей, мочеполовой системы, при женских недугах, а также нарывах.
Считается, что в России
продукт попал из Азии
в X-XI столетиях. Масло из семян использовали при ожогах, а мукой лечили нагноения.
Сегодня лен выращивают даже в самых неблагоприятных климатических условиях в России — в северных районах, и в засушливых местах. Мировыми лидерами в этой сфере являются Канада
, Казахстан
, Китай
, Индия
, РФ и США
.
Чем полезны семена льна
Зерна растения имеют в составе множество полезных веществ: железо, натрий, магний, цинк, кальций, фосфор, железо, калий, витамины группы В, витамины А, Е, аскорбиновую кислоту. Вместе эти компоненты поддерживают нормальное функционирование многих систем организма человека.
— Помимо всего, семена льна содержат тиамин, ниацин, Омега-3 и Омега-6. Кстати, Oмега-3 в них даже больше, чем в рыбьем жире. Эти вещества способны нормализовать давление, снизить уровень холестерина в крови и улучшить метаболизм, — рассказала нутрициолог Светлана Ровенская.
Кроме того, продукт стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, выводит шлаки и токсины из организма, улучшает общее самочувствие, повышают иммунитет, а также нормализуют уровень сахара в крови. За счет калия в составе семена помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс, обеспечивать нормальное сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Также зерна являются богатым источником лигнанов, которые могут снизить риск заболевания онкологией.
Если залить продукт водой на ночь, то утром в емкости появится слизь семени льна. Она обладает обволакивающим, противовоспалительным, успокаивающим, отхаркивающим, слабительным, а также мочегонным действием, помогает при комплексном лечении гастритов, энтеритов, язв желудка.
Могут ли они быть вредны
Важно помнить не только, для чего семена льна полезны, но и стоит знать, когда они могут быть противопоказаны к применению.
Конечно же, не стоит употреблять зерна при наличии аллергии на них.
Также не рекомендуется льняное семя при холецистите, панкреатите, печеночной недостаточности, камнях в желчном пузыре или почках.
Продукт обладают желчегонным действием, потому может стать причиной движения камней из желчного пузыря.
Кроме того, у некоторых людей семена льна могут вызывать метеоризм и вздутие живота.
Как применяют в медицине
Продукт активно применяется в диетологии, поскольку он содержит большое количество клетчатки. Этот компонент дает чувство насыщения и помогает выводить шлаки из организма.
— Особенно льняная каша полезна для женщин — гормоны растительного происхождения (а их в составе более 700) поддерживают упругость и молодость кожи, а также здоровье половой системы. И, конечно, льняная каша не содержит глютена, — отметила нутрицилог.
Однако в семенах льна польза есть и для мужчин, так как они содержат большое количество цинка. Этот минерал участвует в процессе созревания сперматозоидов и влияет на степень их подвижности.
Применение в кулинарии
Вся польза льняного семени раскрывается после обработки, поскольку желудок не способен полностью растворить его плотную оболочку. В связи с этим продукт измельчают, подвергают нагреванию не выше 40 градусов, а чаще всего — замачивают в воде. После этого семена можно применять в кулинарии: смешивать с медом, добавлять в салаты, травяные отвары, каши и фруктовые кисели.
Льняная каша для похудения
—семена льна — 20 грамм;
—вода — 100 миллилитров;
—соль — по вкусу;
—сахар — 5 грамм;
—корица — по вкусу;
—оливковое масло — 5 миллилитров;
—малина или другие ягоды по вкусу — 20 грамм.
В чашу блендера насыпать семена льна и измельчить их. Получившийся порок поместить в пиалу, залить кипятком, закрыть крышкой и дать настояться в течение 5 минут.
Затем добавить соль, сахар, корицу, перемешать и заправить блюдо оливковым маслом.
При подаче на стол украсить свежей малиной или другими ягодами.
Коктейль из кефира с семенами льна
—кефир — 200 миллилитров;
—семена льна — 1 столовая ложка.
Семена льна перемолоть в кофемолке или блендере, после чего добавить их в кефир и перемешать. По вкусу можно добавит сахар, ваниль, корицу или измельченные ягоды и фрукты.
Салат с копченой курицей, грушей и семенами льна
—копченая курица — 400 грамм;
—груши — 1 штука;
—огурцы — 1 штука;
—твердый сыр — 50 грамм;
—маслины — 7 штук;
—семена льна — 2 чайных ложки;
—кунжут — 2 чайных ложки;
—сметана — 5 столовых ложек.
Сыр натереть на крупной терке, курицу, огурец и грушу измельчить соломкой, маслины разрезать пополам. Все смешать, заправить сметаной, сверху посыпать семенами льна, кунжутом и украсить маслинами.
Как выбрать и хранить
Продаются семена льна на рынках, чаще всего в отделах с зеленью и пряностями, а также в торговых центрах в ларьках с орехами и сухофруктами. Средняя цена за килограмм — около 250 рублей. Кроме того, продукт можно приобрести и в аптеке.
Реализуют зерна в трех видах — целыми, молотыми в порошок и измельченными. При выборе важно обращать внимание на дату сбора и целостность упаковки.
После покупки семена лучше всего переместить в пластиковый контейнер с крышкой и убрать в темное сухое место (влажность воздуха — не менее 75 %, температура — не выше 25 градусов). Срок годности молотых семян льна — примерно 4 месяца. Цельные хранятся до 2 лет.
Также семена льна продаются в упаковках для приготовления каши.
— Идеальный состав такого продукта — это только молотое семя льна. А вот если среди компонентов вы видите ароматизаторы, подсластители, сахар и прочие добавки, то от покупки лучше отказаться, — отметила Светлана Ровенская.
Как правильно употреблять
Наибольшую пользу семена льна принесут, если употреблять их дозированно. В день рекомендуется не более двух столовых ложек сухого продукта.
Кроме того, принимать семена нужно размолотыми в порошок. Только так они усваиваются в организме. В противном случае продукт просто выходит "транзитом".