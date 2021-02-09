https://ria.ru/20210209/semya_lna-1596720126.html

Семена льна: польза и вред очищающего суперфуда

Семена льна: польза и вред очищающего суперфуда

Семена льна — это диетический продукт, оказывающий благотворное влияние на работу организма. Чем он полезен и кому противопоказан — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:20

2021-02-09T18:20

2021-02-09T18:20

здоровый образ жизни (зож)

россия

здоровье - общество

растения

питание

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Семена льна — это диетический продукт, оказывающий благотворное влияние на работу организма. Чем он полезен и кому противопоказан — в материале РИА Новости.Родина и история семян льнаТерритория Средиземноморья, а также индийские и китайские гористые районы считаются родиной льна. С древности его использовали не только для создания тканей и в кулинарии, но и применяли во врачевании.Например, Гиппократ советовал слизистый отвар льняных семечек при проблемах с пищеварением, а древнеримский эрудит Плиний Старший рекомендовал при заболеваниях дыхательных путей, мочеполовой системы, при женских недугах, а также нарывах. Считается, что в России продукт попал из Азии в X-XI столетиях. Масло из семян использовали при ожогах, а мукой лечили нагноения. Сегодня лен выращивают даже в самых неблагоприятных климатических условиях в России — в северных районах, и в засушливых местах. Мировыми лидерами в этой сфере являются Канада, Казахстан, Китай, Индия, РФ и США.Чем полезны семена льнаЗерна растения имеют в составе множество полезных веществ: железо, натрий, магний, цинк, кальций, фосфор, железо, калий, витамины группы В, витамины А, Е, аскорбиновую кислоту. Вместе эти компоненты поддерживают нормальное функционирование многих систем организма человека. Кроме того, продукт стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, выводит шлаки и токсины из организма, улучшает общее самочувствие, повышают иммунитет, а также нормализуют уровень сахара в крови. За счет калия в составе семена помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс, обеспечивать нормальное сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Также зерна являются богатым источником лигнанов, которые могут снизить риск заболевания онкологией. Если залить продукт водой на ночь, то утром в емкости появится слизь семени льна. Она обладает обволакивающим, противовоспалительным, успокаивающим, отхаркивающим, слабительным, а также мочегонным действием, помогает при комплексном лечении гастритов, энтеритов, язв желудка.Могут ли они быть вредныВажно помнить не только, для чего семена льна полезны, но и стоит знать, когда они могут быть противопоказаны к применению.Конечно же, не стоит употреблять зерна при наличии аллергии на них.Также не рекомендуется льняное семя при холецистите, панкреатите, печеночной недостаточности, камнях в желчном пузыре или почках.Продукт обладают желчегонным действием, потому может стать причиной движения камней из желчного пузыря.Кроме того, у некоторых людей семена льна могут вызывать метеоризм и вздутие живота.Как применяют в медицинеПродукт активно применяется в диетологии, поскольку он содержит большое количество клетчатки. Этот компонент дает чувство насыщения и помогает выводить шлаки из организма.Однако в семенах льна польза есть и для мужчин, так как они содержат большое количество цинка. Этот минерал участвует в процессе созревания сперматозоидов и влияет на степень их подвижности.Применение в кулинарииВся польза льняного семени раскрывается после обработки, поскольку желудок не способен полностью растворить его плотную оболочку. В связи с этим продукт измельчают, подвергают нагреванию не выше 40 градусов, а чаще всего — замачивают в воде. После этого семена можно применять в кулинарии: смешивать с медом, добавлять в салаты, травяные отвары, каши и фруктовые кисели. Льняная каша для похуденияИнгредиенты:Приготовление:В чашу блендера насыпать семена льна и измельчить их. Получившийся порок поместить в пиалу, залить кипятком, закрыть крышкой и дать настояться в течение 5 минут.Затем добавить соль, сахар, корицу, перемешать и заправить блюдо оливковым маслом.При подаче на стол украсить свежей малиной или другими ягодами.Коктейль из кефира с семенами льнаИнгредиенты:Приготовление:Семена льна перемолоть в кофемолке или блендере, после чего добавить их в кефир и перемешать. По вкусу можно добавит сахар, ваниль, корицу или измельченные ягоды и фрукты. Салат с копченой курицей, грушей и семенами льнаИнгредиенты:Приготовление:Сыр натереть на крупной терке, курицу, огурец и грушу измельчить соломкой, маслины разрезать пополам. Все смешать, заправить сметаной, сверху посыпать семенами льна, кунжутом и украсить маслинами.Как выбрать и хранитьПродаются семена льна на рынках, чаще всего в отделах с зеленью и пряностями, а также в торговых центрах в ларьках с орехами и сухофруктами. Средняя цена за килограмм — около 250 рублей. Кроме того, продукт можно приобрести и в аптеке. Реализуют зерна в трех видах — целыми, молотыми в порошок и измельченными. При выборе важно обращать внимание на дату сбора и целостность упаковки.После покупки семена лучше всего переместить в пластиковый контейнер с крышкой и убрать в темное сухое место (влажность воздуха — не менее 75 %, температура — не выше 25 градусов). Срок годности молотых семян льна — примерно 4 месяца. Цельные хранятся до 2 лет. Также семена льна продаются в упаковках для приготовления каши.Как правильно употреблятьНаибольшую пользу семена льна принесут, если употреблять их дозированно. В день рекомендуется не более двух столовых ложек сухого продукта.Кроме того, принимать семена нужно размолотыми в порошок. Только так они усваиваются в организме. В противном случае продукт просто выходит "транзитом".

https://ria.ru/20201106/chia-1583426877.html

https://rsport.ria.ru/20210205/produkty-1596214515.html

https://ria.ru/20200928/superprodukty-1577914458.html

https://ria.ru/20210115/diety-1593035242.html

https://ria.ru/20210208/nutritsiologiya-1596554641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), россия, здоровье - общество, растения, питание